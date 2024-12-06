Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США

Трамп хочет силой заставить страны БРИКС выбирать между их собственными желаниями и тем, что нужно лично ему. В таком случае он проиграет эту войну. Госдолг Америки продала Япония, а Франция принимает юани для расчетов с Китаем.