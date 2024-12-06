"Земли, политые русской кровью": военный волонтер рассказал о тяжелых боях за Курахово
России не нужна заморозка украинского конфликта. Нельзя допустить, чтобы Киев, Одесса и Харьков остались в руках хоть какого-то режима, который завезут американцы. Территория Украины все равно станет русской землей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Эксперт рассказал, что его подшефные батальоны сейчас сражаются под Курахово и отмечают, что за него ВСУ особенно отчаянно бьются. При этом под Курахово воевать тяжелее, чем под Красногоровкой.
При этом Красногоровку российские военные брали очень долго и пролили за нее немало крови, отметил волонтер.
"Значительная часть самого города [Курахово] за нами. В остальной части идут тяжелые бои. Да и в его окрестностях ВСУ предпринимают контратаки, в том числе танковые", — сообщил Кочетков.
Понятно, что России не нужна заморозка украинского конфликта. Нельзя допустить, чтобы Киев, Одесса и Харьков остались в руках хоть какого-то режима, который завезут американцы. Это земли, "политые русской кровью и отстроенные русскими руками", подчеркнул эксперт.
"Нынешняя территория Украины все равно станет русской землей. Это вопрос цены и времени. А если мы сейчас остановимся, цена будет колоссальной", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
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