"Земли, политые русской кровью": военный волонтер рассказал о тяжелых боях за Курахово - 06.12.2024 Украина.ру
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"Земли, политые русской кровью": военный волонтер рассказал о тяжелых боях за Курахово
"Земли, политые русской кровью": военный волонтер рассказал о тяжелых боях за Курахово - 06.12.2024 Украина.ру
"Земли, политые русской кровью": военный волонтер рассказал о тяжелых боях за Курахово
России не нужна заморозка украинского конфликта. Нельзя допустить, чтобы Киев, Одесса и Харьков остались в руках хоть какого-то режима, который завезут американцы. Территория Украины все равно станет русской землей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2024-12-06T05:15
2024-12-06T05:15
новости
курахово
россия
украина
алексей кочетков
всу
русский
донбасс
бои
вс рф
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Эксперт рассказал, что его подшефные батальоны сейчас сражаются под Курахово и отмечают, что за него ВСУ особенно отчаянно бьются. При этом под Курахово воевать тяжелее, чем под Красногоровкой.При этом Красногоровку российские военные брали очень долго и пролили за нее немало крови, отметил волонтер.Понятно, что России не нужна заморозка украинского конфликта. Нельзя допустить, чтобы Киев, Одесса и Харьков остались в руках хоть какого-то режима, который завезут американцы. Это земли, "политые русской кровью и отстроенные русскими руками", подчеркнул эксперт."Нынешняя территория Украины все равно станет русской землей. Это вопрос цены и времени. А если мы сейчас остановимся, цена будет колоссальной", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.О различных аспектах геополитики - в интервью Ростислава Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241205/1059420675.html
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новости, курахово, россия, украина, алексей кочетков, всу, русский, донбасс, бои, вс рф, киев, одесса, сво, спецоперация
Новости, Курахово, Россия, Украина, Алексей Кочетков, ВСУ, русский, Донбасс, бои, ВС РФ, Киев, Одесса, СВО, Спецоперация

"Земли, политые русской кровью": военный волонтер рассказал о тяжелых боях за Курахово

05:15 06.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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России не нужна заморозка украинского конфликта. Нельзя допустить, чтобы Киев, Одесса и Харьков остались в руках хоть какого-то режима, который завезут американцы. Территория Украины все равно станет русской землей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Эксперт рассказал, что его подшефные батальоны сейчас сражаются под Курахово и отмечают, что за него ВСУ особенно отчаянно бьются. При этом под Курахово воевать тяжелее, чем под Красногоровкой.
При этом Красногоровку российские военные брали очень долго и пролили за нее немало крови, отметил волонтер.
"Значительная часть самого города [Курахово] за нами. В остальной части идут тяжелые бои. Да и в его окрестностях ВСУ предпринимают контратаки, в том числе танковые", — сообщил Кочетков.
Понятно, что России не нужна заморозка украинского конфликта. Нельзя допустить, чтобы Киев, Одесса и Харьков остались в руках хоть какого-то режима, который завезут американцы. Это земли, "политые русской кровью и отстроенные русскими руками", подчеркнул эксперт.
"Нынешняя территория Украины все равно станет русской землей. Это вопрос цены и времени. А если мы сейчас остановимся, цена будет колоссальной", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
О различных аспектах геополитики - в интервью Ростислава Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
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