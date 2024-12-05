https://ukraina.ru/20241205/1059423058.html
"Злоба заела": Захарова объяснила, почему Зеленский готовит санкции против Грузии
"Злоба заела": Захарова объяснила, почему Зеленский готовит санкции против Грузии - 05.12.2024 Украина.ру
"Злоба заела": Захарова объяснила, почему Зеленский готовит санкции против Грузии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление Владимира Зеленского о намерении подготовить санкции против Грузии из-за прошедших в стране парламентских выборов и действий властей в связи со вспыхнувшими после выборов протестами
2024-12-05T07:31
2024-12-05T07:31
2024-12-05T07:31
новости
грузия
россия
владимир зеленский
саломе зурабишвили
цик
ес
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/06/1055533132_0:95:2907:1730_1920x0_80_0_0_fae275f3752e81084541a68a8fe7afcf.jpg
"Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?", - написала она.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Подробнее - в материале "Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну на сайте Украина.ру.
грузия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/06/1055533132_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_176f595d819a11a746458aa2f18898c7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, грузия, россия, владимир зеленский, саломе зурабишвили, цик, ес, мария захарова
Новости, Грузия, Россия, Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили, ЦИК, ЕС, Мария Захарова
"Злоба заела": Захарова объяснила, почему Зеленский готовит санкции против Грузии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление Владимира Зеленского о намерении подготовить санкции против Грузии из-за прошедших в стране парламентских выборов и действий властей в связи со вспыхнувшими после выборов протестами