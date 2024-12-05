"Злоба заела": Захарова объяснила, почему Зеленский готовит санкции против Грузии - 05.12.2024 Украина.ру
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"Злоба заела": Захарова объяснила, почему Зеленский готовит санкции против Грузии
"Злоба заела": Захарова объяснила, почему Зеленский готовит санкции против Грузии - 05.12.2024 Украина.ру
"Злоба заела": Захарова объяснила, почему Зеленский готовит санкции против Грузии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление Владимира Зеленского о намерении подготовить санкции против Грузии из-за прошедших в стране парламентских выборов и действий властей в связи со вспыхнувшими после выборов протестами
2024-12-05T07:31
2024-12-05T07:31
новости
грузия
россия
владимир зеленский
саломе зурабишвили
цик
ес
мария захарова
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"Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?", - написала она.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Подробнее - в материале "Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, грузия, россия, владимир зеленский, саломе зурабишвили, цик, ес, мария захарова
Новости, Грузия, Россия, Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили, ЦИК, ЕС, Мария Захарова

"Злоба заела": Захарова объяснила, почему Зеленский готовит санкции против Грузии

07:31 05.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление Владимира Зеленского о намерении подготовить санкции против Грузии из-за прошедших в стране парламентских выборов и действий властей в связи со вспыхнувшими после выборов протестами
"Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?", - написала она.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента.
Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Подробнее - в материале "Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну на сайте Украина.ру.
 
НовостиГрузияРоссияВладимир ЗеленскийСаломе ЗурабишвилиЦИКЕСМария Захарова
 
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