https://ukraina.ru/20241205/1059421569.html
"Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну
"Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну - 05.12.2024 Украина.ру
"Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну
С оппозицией властям Грузии нужно разбираться безо всякой пощады, потому что они за деньги готовы уничтожить собственную страну. Судьба 3,5 миллиона человек зависит от кучки негодяев, которые готовы сжечь Грузию в огне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2024-12-05T06:15
2024-12-05T06:15
2024-12-05T06:15
новости
грузия
оппозиция
протесты
протестующие
запад
война
россия
деньги
руководство
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Полиция в Тбилиси вроде бы держится стойко, но протестующие возводят баррикады. По мнению политолога, властям Грузии сейчас надо финансово поддержать своих силовиков."Если нет денег, пусть идут по пути большевиков: захватывайте частные банки, забирайте всю наличку и вводите сдельную оплату труда (тысяча долларов за каждого пойманного негодяя). Поверьте, что через сутки в Тбилиси не останется ни одного свободно гуляющего оппозиционера", — с долей юмора призвал Кочетков.Помогать гражданам наводить порядок – это прямая обязанность властей. И не надо оглядываться на Запад. На карте стоит будущее Грузии. Всем понятно, что победа оппозиции – это втягивание Тбилиси в ненужную войну с Россией, указал эксперт.По его мнению, с оппозицией властям Грузии нужно разбираться безо всякой пощады, потому что они за деньги готовы уничтожить собственную страну. И если у действующего руководства остался инстинкт самосохранения, они должны действовать "строго по закону, но жестоко и беспощадно", добавил политолог."Судьба 3,5 миллиона человек зависит от кучки негодяев, которые готовы сжечь Грузию в огне, прикрываясь набившими оскомину лозунгами о свободе и демократии. Никакой свободой и демократией там не пахнет. Там пахнет только кровью и смертью", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.Подробно о том, кто финансирует протесты в Грузии — в материале Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241204/1059407318.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, грузия, оппозиция, протесты, протестующие, запад, война, россия, деньги, руководство, демократия, детали
Новости, Грузия, оппозиция, протесты, протестующие, Запад, война, Россия, деньги, руководство, демократия, детали
"Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну
С оппозицией властям Грузии нужно разбираться безо всякой пощады, потому что они за деньги готовы уничтожить собственную страну. Судьба 3,5 миллиона человек зависит от кучки негодяев, которые готовы сжечь Грузию в огне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Полиция в Тбилиси вроде бы держится стойко, но протестующие возводят баррикады. По мнению политолога, властям Грузии сейчас надо финансово поддержать своих силовиков.
"Если нет денег, пусть идут по пути большевиков: захватывайте частные банки, забирайте всю наличку и вводите сдельную оплату труда (тысяча долларов за каждого пойманного негодяя). Поверьте, что через сутки в Тбилиси не останется ни одного свободно гуляющего оппозиционера", — с долей юмора призвал Кочетков.
Помогать гражданам наводить порядок – это прямая обязанность властей. И не надо оглядываться на Запад
. На карте стоит будущее Грузии. Всем понятно, что победа оппозиции – это втягивание Тбилиси в ненужную войну с Россией
, указал эксперт.
По его мнению, с оппозицией властям Грузии нужно разбираться безо всякой пощады, потому что они за деньги готовы уничтожить собственную страну. И если у действующего руководства остался инстинкт самосохранения, они должны действовать "строго по закону, но жестоко и беспощадно", добавил политолог.
"Судьба 3,5 миллиона человек зависит от кучки негодяев, которые готовы сжечь Грузию в огне, прикрываясь набившими оскомину лозунгами о свободе и демократии. Никакой свободой и демократией там не пахнет. Там пахнет только кровью и смертью", — подытожил собеседник издания.