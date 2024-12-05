"Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну - 05.12.2024 Украина.ру
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"Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну
"Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну - 05.12.2024 Украина.ру
"Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну
С оппозицией властям Грузии нужно разбираться безо всякой пощады, потому что они за деньги готовы уничтожить собственную страну. Судьба 3,5 миллиона человек зависит от кучки негодяев, которые готовы сжечь Грузию в огне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2024-12-05T06:15
2024-12-05T06:15
новости
грузия
оппозиция
протесты
протестующие
запад
война
россия
деньги
руководство
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Полиция в Тбилиси вроде бы держится стойко, но протестующие возводят баррикады. По мнению политолога, властям Грузии сейчас надо финансово поддержать своих силовиков."Если нет денег, пусть идут по пути большевиков: захватывайте частные банки, забирайте всю наличку и вводите сдельную оплату труда (тысяча долларов за каждого пойманного негодяя). Поверьте, что через сутки в Тбилиси не останется ни одного свободно гуляющего оппозиционера", — с долей юмора призвал Кочетков.Помогать гражданам наводить порядок – это прямая обязанность властей. И не надо оглядываться на Запад. На карте стоит будущее Грузии. Всем понятно, что победа оппозиции – это втягивание Тбилиси в ненужную войну с Россией, указал эксперт.По его мнению, с оппозицией властям Грузии нужно разбираться безо всякой пощады, потому что они за деньги готовы уничтожить собственную страну. И если у действующего руководства остался инстинкт самосохранения, они должны действовать "строго по закону, но жестоко и беспощадно", добавил политолог."Судьба 3,5 миллиона человек зависит от кучки негодяев, которые готовы сжечь Грузию в огне, прикрываясь набившими оскомину лозунгами о свободе и демократии. Никакой свободой и демократией там не пахнет. Там пахнет только кровью и смертью", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.Подробно о том, кто финансирует протесты в Грузии — в материале Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, оппозиция, протесты, протестующие, запад, война, россия, деньги, руководство, демократия, детали
Новости, Грузия, оппозиция, протесты, протестующие, Запад, война, Россия, деньги, руководство, демократия, детали

"Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну

06:15 05.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПротесты в Тбилиси
Протесты в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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С оппозицией властям Грузии нужно разбираться безо всякой пощады, потому что они за деньги готовы уничтожить собственную страну. Судьба 3,5 миллиона человек зависит от кучки негодяев, которые готовы сжечь Грузию в огне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Полиция в Тбилиси вроде бы держится стойко, но протестующие возводят баррикады. По мнению политолога, властям Грузии сейчас надо финансово поддержать своих силовиков.
"Если нет денег, пусть идут по пути большевиков: захватывайте частные банки, забирайте всю наличку и вводите сдельную оплату труда (тысяча долларов за каждого пойманного негодяя). Поверьте, что через сутки в Тбилиси не останется ни одного свободно гуляющего оппозиционера", — с долей юмора призвал Кочетков.
Помогать гражданам наводить порядок – это прямая обязанность властей. И не надо оглядываться на Запад. На карте стоит будущее Грузии. Всем понятно, что победа оппозиции – это втягивание Тбилиси в ненужную войну с Россией, указал эксперт.
По его мнению, с оппозицией властям Грузии нужно разбираться безо всякой пощады, потому что они за деньги готовы уничтожить собственную страну. И если у действующего руководства остался инстинкт самосохранения, они должны действовать "строго по закону, но жестоко и беспощадно", добавил политолог.
"Судьба 3,5 миллиона человек зависит от кучки негодяев, которые готовы сжечь Грузию в огне, прикрываясь набившими оскомину лозунгами о свободе и демократии. Никакой свободой и демократией там не пахнет. Там пахнет только кровью и смертью", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
Подробно о том, кто финансирует протесты в Грузии — в материале Игорь Гвритишвили о протестах в Тбилиси: Без своей Западной Украины Майдан в Грузии невозможен на сайте Украина.ру.
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