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СК РФ: наёмник Бейлс из США совершил теракт в России

СК РФ: наёмник Бейлс из США совершил теракт в России - 04.12.2024 Украина.ру

СК РФ: наёмник Бейлс из США совершил теракт в России

Суд заочно назначил гражданину США Деррику Бейлсу меру пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск, сообщает СК РФ.

2024-12-04T13:58

2024-12-04T13:58

2024-12-04T13:58

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Гражданин США Деррик Бейлс проходит по уголовному делу с обвинениями в в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области в конце августа 2024 года (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 359 УК РФ).Главным военным следственным управлением СК России завершены следственные действия по этому уголовному делу. Суд постановил взять наёмника из США под стражу. Бейлс объявлен в международный розыск, проинформировали в следственном ведомстве."В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены документы и интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта", - сказано в официальном сообщении.До этого СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее основатель американской ЧВК Forward Observations Group Деррик Бейлс упоминался в публикации Наёмники приуныли. Главное на Украине на утро 6 сентября Тем временем МИД РФ рассказал о приговорах украинским неонацистам и наёмникамБолее подробная новостная картина дня представлена в обзоре План Трампа, успехи россиян, тотальная мобилизация. Главное на Украине на 13:00 4 декабря

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новости, россия, сша, украина, ск рф, иностранные наемники, сво, кто, курская область, уголовное дело, криминал, розыск