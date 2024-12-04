https://ukraina.ru/20241204/1059410462.html

Кто повысит ставки в Европе и почему неприемлем компромисс от США — Ищенко

Кто повысит ставки в Европе и почему неприемлем компромисс от США — Ищенко - 04.12.2024 Украина.ру

Кто повысит ставки в Европе и почему неприемлем компромисс от США — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 04.12.2024

2024-12-04T15:28

2024-12-04T15:28

2024-12-04T15:28

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россия

украина

европа

ростислав ищенко

дональд трамп

ес

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турция

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:27– Транзит газа через Украину; 01:37 – Размежевание с Западом; 02:53 – ШОС, БРИКС и другие объединения; 05:09 – Ключевая ставка в России; 08:04 – Мирный план Трампа; 10:46 – Грузия и возвращение утраченных территорий; 13:56 – Обострение в Сирии; 15:50 – Лидерство Франции в ЕС; 18:50 – Экономическая модель России; 20:49 – Венесуэла и нефть; 25:16 – Советско-финская война и уроки истории; 41:59 – 6-я статья конституции СССР; 54:31 – Монотеизм и язычество; 1:04:15 – Оптимизм и ситуация в мире. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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