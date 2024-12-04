https://ukraina.ru/20241204/1059410462.html
Кто повысит ставки в Европе и почему неприемлем компромисс от США — Ищенко
Кто повысит ставки в Европе и почему неприемлем компромисс от США — Ищенко - 04.12.2024 Украина.ру
Кто повысит ставки в Европе и почему неприемлем компромисс от США — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 04.12.2024
2024-12-04T15:28
2024-12-04T15:28
2024-12-04T15:28
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:27– Транзит газа через Украину; 01:37 – Размежевание с Западом; 02:53 – ШОС, БРИКС и другие объединения; 05:09 – Ключевая ставка в России; 08:04 – Мирный план Трампа; 10:46 – Грузия и возвращение утраченных территорий; 13:56 – Обострение в Сирии; 15:50 – Лидерство Франции в ЕС; 18:50 – Экономическая модель России; 20:49 – Венесуэла и нефть; 25:16 – Советско-финская война и уроки истории; 41:59 – 6-я статья конституции СССР; 54:31 – Монотеизм и язычество; 1:04:15 – Оптимизм и ситуация в мире. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Кто повысит ставки в Европе и почему неприемлем компромисс от США — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
00:27– Транзит газа через Украину;
01:37 – Размежевание с Западом;
02:53 – ШОС, БРИКС и другие объединения;
05:09 – Ключевая ставка в России;
08:04 – Мирный план Трампа;
10:46 – Грузия и возвращение утраченных территорий;
13:56 – Обострение в Сирии;
15:50 – Лидерство Франции в ЕС;
18:50 – Экономическая модель России;
20:49 – Венесуэла и нефть;
25:16 – Советско-финская война и уроки истории;
41:59 – 6-я статья конституции СССР;
54:31 – Монотеизм и язычество;
1:04:15 – Оптимизм и ситуация в мире.
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