НАТО нарастит военную помощь Украине – Рютте
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
НАТО следует нарастить поставки наступательных вооружений для Украины и продолжить подготовку её военнослужащих. Об этом 4 декабря в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД НАТО заявил генсек альянса Марк Рютте.
Украине следует нарастить усилия по мобилизации, а НАТО – помочь вооружить их и обучить, заявил генсек военно-политического блока.
"Это все связано с необходимостью изменения траектории конфликта. Мы должны делать все возможное для помощи Украине, увеличивать поставки ПВО, особенно для энергетической инфраструктуры, но также наращивать поставки наступательных вооружений", - заявил Рютте.
Он отметил, что необходимо больше людей для отправки на фронт – на линию боевого соприкосновения в зоне СВО. Однако у альянса нет уверенности, что на Украине ещё остались для этого люди в достаточном количестве. Тех же, кого Владимир Зеленский сможет мобилизовать через ТЦК (переименованные военкоматы), альянс обязался вооружить и обучить.
"Мы должны обеспечить, чтобы они были обучены, чтобы больше людей отправились на фронт", -сказал генсек НАТО.
Он также сообщил что новое командование НАТО для координации поставок оружия на Украину до конца года начнёт работу в Висбадене. Приоритетом, по словам Рютте, являются поставки средств ПВО и в целом усилия по обеспечению защиты украинской инфраструктуры.
"Вчера у нас было четкое взаимопонимание, что Украина и её инфраструктура должны быть в приоритете", - сказал генсек военно-политического блока по итогам двухдневного СМИД НАТО.
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре План Трампа, успехи россиян, тотальная мобилизация. Главное на Украине на 13:00 4 декабря