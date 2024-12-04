НАТО нарастит военную помощь Украине – Рютте - 04.12.2024 Украина.ру
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НАТО нарастит военную помощь Украине – Рютте
НАТО нарастит военную помощь Украине – Рютте - 04.12.2024 Украина.ру
НАТО нарастит военную помощь Украине – Рютте
НАТО следует нарастить поставки наступательных вооружений для Украины и продолжить подготовку её военнослужащих. Об этом 4 декабря в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД НАТО заявил генсек альянса Марк Рютте.
2024-12-04T15:23
2024-12-04T15:23
новости
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рютте
владимир зеленский
нато
украина-нато
военная помощь
военная эскалация
сво
мобилизация
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Украине следует нарастить усилия по мобилизации, а НАТО – помочь вооружить их и обучить, заявил генсек военно-политического блока.Он отметил, что необходимо больше людей для отправки на фронт – на линию боевого соприкосновения в зоне СВО. Однако у альянса нет уверенности, что на Украине ещё остались для этого люди в достаточном количестве. Тех же, кого Владимир Зеленский сможет мобилизовать через ТЦК (переименованные военкоматы), альянс обязался вооружить и обучить.Он также сообщил что новое командование НАТО для координации поставок оружия на Украину до конца года начнёт работу в Висбадене. Приоритетом, по словам Рютте, являются поставки средств ПВО и в целом усилия по обеспечению защиты украинской инфраструктуры."Вчера у нас было четкое взаимопонимание, что Украина и её инфраструктура должны быть в приоритете", - сказал генсек военно-политического блока по итогам двухдневного СМИД НАТО.Тем временем Захарова высказалась о плане Келлога по украинскому урегулированиюНакануне Киев потребовал от Запада исправить его ошибку и принять Украину в НАТО Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре План Трампа, успехи россиян, тотальная мобилизация. Главное на Украине на 13:00 4 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, рютте, владимир зеленский, нато, украина-нато, военная помощь, военная эскалация, сво, мобилизация
Новости, Украина, Рютте, Владимир Зеленский, НАТО, Украина-НАТО, военная помощь, военная эскалация, СВО, мобилизация

НАТО нарастит военную помощь Украине – Рютте

15:23 04.12.2024
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
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НАТО следует нарастить поставки наступательных вооружений для Украины и продолжить подготовку её военнослужащих. Об этом 4 декабря в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД НАТО заявил генсек альянса Марк Рютте.
Украине следует нарастить усилия по мобилизации, а НАТО – помочь вооружить их и обучить, заявил генсек военно-политического блока.
"Это все связано с необходимостью изменения траектории конфликта. Мы должны делать все возможное для помощи Украине, увеличивать поставки ПВО, особенно для энергетической инфраструктуры, но также наращивать поставки наступательных вооружений", - заявил Рютте.
Он отметил, что необходимо больше людей для отправки на фронт – на линию боевого соприкосновения в зоне СВО. Однако у альянса нет уверенности, что на Украине ещё остались для этого люди в достаточном количестве. Тех же, кого Владимир Зеленский сможет мобилизовать через ТЦК (переименованные военкоматы), альянс обязался вооружить и обучить.
"Мы должны обеспечить, чтобы они были обучены, чтобы больше людей отправились на фронт", -сказал генсек НАТО.
Он также сообщил что новое командование НАТО для координации поставок оружия на Украину до конца года начнёт работу в Висбадене. Приоритетом, по словам Рютте, являются поставки средств ПВО и в целом усилия по обеспечению защиты украинской инфраструктуры.
"Вчера у нас было четкое взаимопонимание, что Украина и её инфраструктура должны быть в приоритете", - сказал генсек военно-политического блока по итогам двухдневного СМИД НАТО.
Тем временем Захарова высказалась о плане Келлога по украинскому урегулированию
Накануне Киев потребовал от Запада исправить его ошибку и принять Украину в НАТО
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре План Трампа, успехи россиян, тотальная мобилизация. Главное на Украине на 13:00 4 декабря
 
НовостиУкраинаРюттеВладимир ЗеленскийНАТОУкраина-НАТОвоенная помощьвоенная эскалацияСВОмобилизация
 
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