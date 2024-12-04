Захарова высказалась о плане Келлога по украинскому урегулированию - 04.12.2024 Украина.ру
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Захарова высказалась о плане Келлога по украинскому урегулированию
Захарова высказалась о плане Келлога по украинскому урегулированию - 04.12.2024 Украина.ру
Захарова высказалась о плане Келлога по украинскому урегулированию
План по украинскому урегулированию кандидата на должность спецпосланника по России и Украине в администрации Дональда Трампа Кита Келлога не является официальным документом. Об этом заявила 4 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-12-04T14:55
2024-12-04T14:55
новости
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"Появившийся 2 декабря в открытом доступе так называемый план Кита Келлога - его нельзя считать официальным документом. Видимо, речь идет о неких высказанных им и его сотрудниками идеях для размышления, но видимо, речь также идет о том, что им было представлено еще в апреле текущего года. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин неоднократно: мы в принципиальном плане готовы рассматривать конструктивные предложения, которые направлены нам для устранения первопричин конфликта и будут учитывать реалии "на земле", в совокупности тех российских интересов, которые были нами обозначены", - сказала она.Захарова подчеркнула, что она не уверена, что стоит сейчас на официальном уровне рассматривать эти идеи, которые не являются официальными, и их комментировать.На прошлой неделе Трамп объявил, что Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.В среду агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что у Трампа якобы есть три плана по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом, бывшим директором национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом.План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии о необходимости замораживания украинского конфликта на Западе связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, кит келлог, дональд трамп, мария захарова
Новости, Россия, Украина, США, Кит Келлог, Дональд Трамп, Мария Захарова

Захарова высказалась о плане Келлога по украинскому урегулированию

14:55 04.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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План по украинскому урегулированию кандидата на должность спецпосланника по России и Украине в администрации Дональда Трампа Кита Келлога не является официальным документом. Об этом заявила 4 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Появившийся 2 декабря в открытом доступе так называемый план Кита Келлога - его нельзя считать официальным документом. Видимо, речь идет о неких высказанных им и его сотрудниками идеях для размышления, но видимо, речь также идет о том, что им было представлено еще в апреле текущего года. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин неоднократно: мы в принципиальном плане готовы рассматривать конструктивные предложения, которые направлены нам для устранения первопричин конфликта и будут учитывать реалии "на земле", в совокупности тех российских интересов, которые были нами обозначены", - сказала она.
Захарова подчеркнула, что она не уверена, что стоит сейчас на официальном уровне рассматривать эти идеи, которые не являются официальными, и их комментировать.
"Я думаю, что это пока преждевременно", - подчеркнула она.
На прошлой неделе Трамп объявил, что Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.
В среду агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что у Трампа якобы есть три плана по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом, бывшим директором национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом.
План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии о необходимости замораживания украинского конфликта на Западе связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАКит КеллогДональд ТрампМария Захарова
 
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