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Захарова высказалась о плане Келлога по украинскому урегулированию

Захарова высказалась о плане Келлога по украинскому урегулированию - 04.12.2024 Украина.ру

Захарова высказалась о плане Келлога по украинскому урегулированию

План по украинскому урегулированию кандидата на должность спецпосланника по России и Украине в администрации Дональда Трампа Кита Келлога не является официальным документом. Об этом заявила 4 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-12-04T14:55

2024-12-04T14:55

2024-12-04T14:55

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"Появившийся 2 декабря в открытом доступе так называемый план Кита Келлога - его нельзя считать официальным документом. Видимо, речь идет о неких высказанных им и его сотрудниками идеях для размышления, но видимо, речь также идет о том, что им было представлено еще в апреле текущего года. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин неоднократно: мы в принципиальном плане готовы рассматривать конструктивные предложения, которые направлены нам для устранения первопричин конфликта и будут учитывать реалии "на земле", в совокупности тех российских интересов, которые были нами обозначены", - сказала она.Захарова подчеркнула, что она не уверена, что стоит сейчас на официальном уровне рассматривать эти идеи, которые не являются официальными, и их комментировать.На прошлой неделе Трамп объявил, что Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.В среду агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что у Трампа якобы есть три плана по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом, бывшим директором национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом.План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии о необходимости замораживания украинского конфликта на Западе связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, кит келлог, дональд трамп, мария захарова