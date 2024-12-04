Дмитрий "Араб" Джиникашвили: Происходящее в Сирии показало, чего стоит любое замирение с Западом
15:47 04.12.2024 (обновлено: 16:30 04.12.2024)
© Александр ЧаленкоДмитрий "Араб" Джиникашвили интервью
© Александр Чаленко
Ветеран боевых действий в Сирии Дмитрий "Араб" Джиникашвили в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему боевикам удалось захватить Алеппо, будут ли сирийцы его освобождать, и какие уроки надо извлечь из этой истории
- Араб, ты воевал в Сирии, освобождал Алеппо. Вы ж вроде всех "бармалеев" победили. Тогда почему вдруг в конце 2024 года они смогли стремительно захватить этот город обратно?
- Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вернуться в историю. В частности, в 2016 год, в 27 декабря. В тот день последние боевики уехали из Алеппо на зеленых автобусах в сторону провинции Идлиб, где в дальнейшем компактно проживали. Это так называемая зона деэскалации, зона умеренной оппозиции в этой провинции.
В 2016 году 25-я дивизия под командованием генерала Сухеля аль-Хасана, Республиканская гвардия и в целом Вооруженные силы Сирии совместно с нашими военными советниками успешно давили и уничтожали боевиков в Алеппо, а именно в кварталах и районах, которые те контролировали.
Напомню, что Алеппо не был взят. Город был разделен на зону, подконтрольную правительству и зону, подконтрольную боевикам. То есть полного захвата Алеппо не было. В 2016 году генерал Сухель аль-Хасан успешно уничтожал там боевиков, и их оборона была в итоге сломлена.
Как сейчас помню, по-моему, Масакель Ханану был первым районом, где была взломана оборона боевиков. После этого у них все и началось сыпаться.
Тогда боевики запросили помощь у турок, сателлитами и прокси которых они были. Через ООН была продавлена резолюция о прекращении огня и выводе боевиков, тех из них, кто отказался сложить оружие. И в течение, если мне не изменяет память, пяти дней зеленые автобусы с боевиками и членами их семей выезжали из Алеппо в сторону провинции Идлиб. Там они продолжали тренироваться, пытались предпринимать вооруженные вылазки, готовились к очередному военному конфликту и эскалации. Получается, тренировались они семь лет.
В 2017 году была организована линия совместного контроля российских и турецких вооруженных сил. Вдоль нее был ряд инцидентов, но в целом тогда произошло замирение. Однако по факту это был отложенный конфликт.
Вот к чему приводят любые замирения с западными спецслужбами и странами-кураторами. Любые перемирия – длительные или короткосрочные – все равно в итоге приведу к повторному конфликту, который разгорится с еще большей силой, что сейчас и произошло.
Вчера, 04:15Захват боевиками Алеппо: Грозин о том, будет ли задействована вся мощь российской группировки в СирииВ силу сложных отношений с Турцией Россия не заинтересована в том, чтобы разгромить группы, которые пытаются демонстрировать угрозу в отношении Алеппо. Задействования всей мощи российской группировки в Сирии, наверно, не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
- Но почему именно сейчас оппозиция вновь ударила в сторону Алеппо?
- Тому есть несколько причин. В виду установления более-менее стабильного мира кроме провинции Идлиб и начавшегося конфликта на Украине произошло снижение количества наших советников. Стало меньше и иранских советников. А они все помогали сирийским Вооруженным силам.
Вторая причина – экономический кризис. Основной доход в бюджет Сирии шел от нефтедобычи, но после начала конфликта все нефтяные месторождения перешли под контроль курдов, а выкачку самой нефти производили США.
Таким образом, бюджет Сирии недополучил значительные средства. Все это вело к нестабильности экономики, а главное – к снижению зарплат в армии. Это в свою очередь приводило к оттоку из нее грамотных, опытных и профессиональных военных. В итоге это привело к снижению боевой выучки и морального духа в армии.
- Какова нынешняя роль Турции в этих событиях?
- Опять возвратимся в историю: турки активно поддерживали умеренную оппозицию, так называемую Сирийскую Свободную Армию. Вспомним убийство нашего посла в Турции. Вспомним наши сбитые самолеты. Вспомним этнические протурецкие группировки типа "Султан Мурад", "Харакат Нуреддин аз-Зинки", собранные из этнических туркоманов. Вспомним небезызвестную террористическую группировку "Бозкурт" ("Серые волки"), которая ответственна за гибель нашего летчика.
То есть Турция своими прокси-силами из числа этнических туркоманов, проживающих на территории Сирии, вела там активные боевые действия. К тому же она не признает Сирийскую Свободную Армию до сих пор террористической организацией.
Турция выступала за обеление "Хайят Тахрир аш-Шам"*, террористической организации, которая до этого называлась "Джебхат ан-Нусра"*. Это "Аль-Каида"* в Сирии. Обеляли также лидера этой организации Абу Мухаммада аль-Джулани. Они его, самого настоящего ваххабита, стали позиционировать как светского лидера.
- Несколько дней назад прошло сообщение, что он погиб в результате удара наших ВКС…
- Вы знаете, при мне, когда я еще находился в Алеппо, его убивали раз шесть, и после того, как я уехал оттуда, еще раза три. Поэтому я бы не торопился считать его погибшим…
Заканчивая разговор о роли Турции, еще раз укажу, что она участвует в сирийском конфликте руками своих прокси. Она снабжает, обучает и всячески политически и дипломатически их поддерживает. И сейчас за захватом Алеппо стоит именно Турция. Это однозначно.
- Ты, как я уже понял, воевал в этих местах и даже лично знал бригадного генерала Малика Хассана Мухайбара, которого взяли боевики в плен.
- Я воевал в Алеппо. 27 декабря 2016 был там и встретил его освобождение, встречал там Новый год. Участвовал в наступлении в сторону города Эль-Баба после освобождения Алеппо. Все события происходили при мне.
Я, когда смотрю на карты, вижу эти районы. Даже увидел на видео боевиков места, где я базировался, даже место, где спал. А с генералом Маликом, командующим группировкой войск Сирии, действительно лично был знаком. Мы с ним тогда, когда я находился в Алеппо, взаимодействовали. Грамотный офицер старой школы, старой выучки.
Вчера, 03:45Уход России из Сирии развяжет руки ее противникам на Украине и обострит периферийные зоны — экспертВ случае ухода из Сирии Россия получит обострение на тех периферийных зонах, которые пока находятся в "теплом" состоянии. Это развяжет руки геополитическим противникам, чтобы активнее действовать на театре военных действий на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
- Что произошло? Почему он попал в плен?
- Да просто он не убежал, остался с бойцами своего небольшого гарнизона, который базировался в Алеппо.
- Что с ним будет сейчас?
- Туркоманские группировки никогда не были замечены в человеколюбии. Самые первые отрезанные головы у гражданских появились как раз благодаря туркоманам именно в Алеппо. Это еще до появления ИГИЛ* и массового обезглавливания в городе Тадмор, она же Паральмира. Так что участь генерала Малика, к сожалению, незавидна.
Хотя, возможно, его будут держать в качестве большой политической фигуры с целью торга, обмена и тому подобного. Но вот участь стоящих ниже рангом офицеров, адъютантов и помощников, как и рядовых солдат, будет крайне незавидна – с ними поступят, видимо, в стиле позднего Средневековья.
- Что теперь будет делать сирийское правительство, и что будет делать Россия? Будут ли отбивать обратно Алеппо или просто договариваться?
- Очень надеюсь, что Алеппо, этот древнейший город, будут отбивать. Сейчас идет переброска туда наиболее боеспособных подразделений. Они были в другом месте. Дело в том, что с момента замирения основная угроза переместилась в так называемую Белую пустыню и на Голубую линию ("Браво"), то есть в сторону Голанских высот. В Белой пустыне еще есть единичные очаги сопротивления в виде недобитых "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*. Поэтому основные силы сирийской армии были именно там. Сейчас идет их переброска.
Это 25-я дивизия генерала Сухеля аль-Хасана и механизированные дивизии Республиканской гвардии, которая была обучена ее командиром, давно погибшим генералом Иссамом Захреддином, которого прозвали Львом Дейр-эз-Зора. Они уже стабилизировали фронт и купировали прорыв в сторону крупного города Хама.
Иран тоже туда отправляет свои подразделения. Скорее всего, и мы окажем помощь.
К сожалению, предстоят очень тяжелые бои за Алеппо, которое в 2016 году было освобождено усилиями, в том числе и наших ребят, и моих лично.
- Надо ли сирийцам после освобождения Алеппо снова брать под контроль провинцию Идлиб?
- В тот раз, когда произошло замирение, провинцию Идлиб даже перестали бомбить. Но история в очередной раз показала, что конфликт необходимо заканчивать полностью. В противном случаях любое замирение - и это, кстати говоря, хороший пример для нас в текущей ситуации на территории СВО - по любой линии, является отложенным конфликтом. Год, два, три, пять, в случае Сирии семь лет – и отложенный конфликт возобновляется снова. Причем с новым витком эскалации, с учетом новых технологий, сил, средств и тактики.
Так что Идлиб надо брать. Ни одного свободного метра территории, чтобы там могла остаться вооруженная оппозиция, быть не должно.
- А не вызовет ли это войну Турции и Сирии?
- Юридически это территория Сирии, но в реальности там всем руководит Турция. Поэтому да, турецкая армия может вступиться.
- Что тогда делать?
- Надо просто вспомнить, что там есть еще и курды. Курдский вопрос для Турции более существенный и болезненный. Поэтому курды могут в этой ситуации стать разменной монетой. Башар Асад ведь может с ними начать договариваться выступить единым фронтом против турок. Поэтому чтобы этого не произошло, Асад может договориться с Турцией о невмешательстве во время перехода Идлиба под контроль сирийского правительства.
* запрещённая в РФ террористическая организация
Читайте также интервью с Дмитрий "Араб" Джиникашвили: Мы воюем сами с собой