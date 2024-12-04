https://ukraina.ru/20241204/1059402929.html

Дмитрий "Араб" Джиникашвили: Происходящее в Сирии показало, чего стоит любое замирение с Западом

Дмитрий "Араб" Джиникашвили: Происходящее в Сирии показало, чего стоит любое замирение с Западом - 04.12.2024 Украина.ру

Дмитрий "Араб" Джиникашвили: Происходящее в Сирии показало, чего стоит любое замирение с Западом

Ветеран боевых действий в Сирии Дмитрий "Араб" Джиникашвили в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему боевикам удалось захватить Алеппо, будут ли сирийцы его освобождать, и какие уроки надо извлечь из этой истории

2024-12-04T15:47

2024-12-04T15:47

2024-12-04T16:30

интервью

алеппо

башар асад

сирия

турция

аль-каида

игил

украина.ру

оон

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- Араб, ты воевал в Сирии, освобождал Алеппо. Вы ж вроде всех "бармалеев" победили. Тогда почему вдруг в конце 2024 года они смогли стремительно захватить этот город обратно?- Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вернуться в историю. В частности, в 2016 год, в 27 декабря. В тот день последние боевики уехали из Алеппо на зеленых автобусах в сторону провинции Идлиб, где в дальнейшем компактно проживали. Это так называемая зона деэскалации, зона умеренной оппозиции в этой провинции.В 2016 году 25-я дивизия под командованием генерала Сухеля аль-Хасана, Республиканская гвардия и в целом Вооруженные силы Сирии совместно с нашими военными советниками успешно давили и уничтожали боевиков в Алеппо, а именно в кварталах и районах, которые те контролировали.Напомню, что Алеппо не был взят. Город был разделен на зону, подконтрольную правительству и зону, подконтрольную боевикам. То есть полного захвата Алеппо не было. В 2016 году генерал Сухель аль-Хасан успешно уничтожал там боевиков, и их оборона была в итоге сломлена.Как сейчас помню, по-моему, Масакель Ханану был первым районом, где была взломана оборона боевиков. После этого у них все и началось сыпаться.Тогда боевики запросили помощь у турок, сателлитами и прокси которых они были. Через ООН была продавлена резолюция о прекращении огня и выводе боевиков, тех из них, кто отказался сложить оружие. И в течение, если мне не изменяет память, пяти дней зеленые автобусы с боевиками и членами их семей выезжали из Алеппо в сторону провинции Идлиб. Там они продолжали тренироваться, пытались предпринимать вооруженные вылазки, готовились к очередному военному конфликту и эскалации. Получается, тренировались они семь лет.В 2017 году была организована линия совместного контроля российских и турецких вооруженных сил. Вдоль нее был ряд инцидентов, но в целом тогда произошло замирение. Однако по факту это был отложенный конфликт.Вот к чему приводят любые замирения с западными спецслужбами и странами-кураторами. Любые перемирия – длительные или короткосрочные – все равно в итоге приведу к повторному конфликту, который разгорится с еще большей силой, что сейчас и произошло.- Но почему именно сейчас оппозиция вновь ударила в сторону Алеппо?- Тому есть несколько причин. В виду установления более-менее стабильного мира кроме провинции Идлиб и начавшегося конфликта на Украине произошло снижение количества наших советников. Стало меньше и иранских советников. А они все помогали сирийским Вооруженным силам.Вторая причина – экономический кризис. Основной доход в бюджет Сирии шел от нефтедобычи, но после начала конфликта все нефтяные месторождения перешли под контроль курдов, а выкачку самой нефти производили США.Таким образом, бюджет Сирии недополучил значительные средства. Все это вело к нестабильности экономики, а главное – к снижению зарплат в армии. Это в свою очередь приводило к оттоку из нее грамотных, опытных и профессиональных военных. В итоге это привело к снижению боевой выучки и морального духа в армии.- Какова нынешняя роль Турции в этих событиях?- Опять возвратимся в историю: турки активно поддерживали умеренную оппозицию, так называемую Сирийскую Свободную Армию. Вспомним убийство нашего посла в Турции. Вспомним наши сбитые самолеты. Вспомним этнические протурецкие группировки типа "Султан Мурад", "Харакат Нуреддин аз-Зинки", собранные из этнических туркоманов. Вспомним небезызвестную террористическую группировку "Бозкурт" ("Серые волки"), которая ответственна за гибель нашего летчика.То есть Турция своими прокси-силами из числа этнических туркоманов, проживающих на территории Сирии, вела там активные боевые действия. К тому же она не признает Сирийскую Свободную Армию до сих пор террористической организацией.Турция выступала за обеление "Хайят Тахрир аш-Шам"*, террористической организации, которая до этого называлась "Джебхат ан-Нусра"*. Это "Аль-Каида"* в Сирии. Обеляли также лидера этой организации Абу Мухаммада аль-Джулани. Они его, самого настоящего ваххабита, стали позиционировать как светского лидера.- Несколько дней назад прошло сообщение, что он погиб в результате удара наших ВКС…- Вы знаете, при мне, когда я еще находился в Алеппо, его убивали раз шесть, и после того, как я уехал оттуда, еще раза три. Поэтому я бы не торопился считать его погибшим…Заканчивая разговор о роли Турции, еще раз укажу, что она участвует в сирийском конфликте руками своих прокси. Она снабжает, обучает и всячески политически и дипломатически их поддерживает. И сейчас за захватом Алеппо стоит именно Турция. Это однозначно.- Ты, как я уже понял, воевал в этих местах и даже лично знал бригадного генерала Малика Хассана Мухайбара, которого взяли боевики в плен.- Я воевал в Алеппо. 27 декабря 2016 был там и встретил его освобождение, встречал там Новый год. Участвовал в наступлении в сторону города Эль-Баба после освобождения Алеппо. Все события происходили при мне.Я, когда смотрю на карты, вижу эти районы. Даже увидел на видео боевиков места, где я базировался, даже место, где спал. А с генералом Маликом, командующим группировкой войск Сирии, действительно лично был знаком. Мы с ним тогда, когда я находился в Алеппо, взаимодействовали. Грамотный офицер старой школы, старой выучки.- Что произошло? Почему он попал в плен?- Да просто он не убежал, остался с бойцами своего небольшого гарнизона, который базировался в Алеппо.- Что с ним будет сейчас?- Туркоманские группировки никогда не были замечены в человеколюбии. Самые первые отрезанные головы у гражданских появились как раз благодаря туркоманам именно в Алеппо. Это еще до появления ИГИЛ* и массового обезглавливания в городе Тадмор, она же Паральмира. Так что участь генерала Малика, к сожалению, незавидна.Хотя, возможно, его будут держать в качестве большой политической фигуры с целью торга, обмена и тому подобного. Но вот участь стоящих ниже рангом офицеров, адъютантов и помощников, как и рядовых солдат, будет крайне незавидна – с ними поступят, видимо, в стиле позднего Средневековья.- Что теперь будет делать сирийское правительство, и что будет делать Россия? Будут ли отбивать обратно Алеппо или просто договариваться?- Очень надеюсь, что Алеппо, этот древнейший город, будут отбивать. Сейчас идет переброска туда наиболее боеспособных подразделений. Они были в другом месте. Дело в том, что с момента замирения основная угроза переместилась в так называемую Белую пустыню и на Голубую линию ("Браво"), то есть в сторону Голанских высот. В Белой пустыне еще есть единичные очаги сопротивления в виде недобитых "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*. Поэтому основные силы сирийской армии были именно там. Сейчас идет их переброска.Это 25-я дивизия генерала Сухеля аль-Хасана и механизированные дивизии Республиканской гвардии, которая была обучена ее командиром, давно погибшим генералом Иссамом Захреддином, которого прозвали Львом Дейр-эз-Зора. Они уже стабилизировали фронт и купировали прорыв в сторону крупного города Хама.Иран тоже туда отправляет свои подразделения. Скорее всего, и мы окажем помощь.К сожалению, предстоят очень тяжелые бои за Алеппо, которое в 2016 году было освобождено усилиями, в том числе и наших ребят, и моих лично.- Надо ли сирийцам после освобождения Алеппо снова брать под контроль провинцию Идлиб?- В тот раз, когда произошло замирение, провинцию Идлиб даже перестали бомбить. Но история в очередной раз показала, что конфликт необходимо заканчивать полностью. В противном случаях любое замирение - и это, кстати говоря, хороший пример для нас в текущей ситуации на территории СВО - по любой линии, является отложенным конфликтом. Год, два, три, пять, в случае Сирии семь лет – и отложенный конфликт возобновляется снова. Причем с новым витком эскалации, с учетом новых технологий, сил, средств и тактики.Так что Идлиб надо брать. Ни одного свободного метра территории, чтобы там могла остаться вооруженная оппозиция, быть не должно.- А не вызовет ли это войну Турции и Сирии?- Юридически это территория Сирии, но в реальности там всем руководит Турция. Поэтому да, турецкая армия может вступиться.- Что тогда делать?- Надо просто вспомнить, что там есть еще и курды. Курдский вопрос для Турции более существенный и болезненный. Поэтому курды могут в этой ситуации стать разменной монетой. Башар Асад ведь может с ними начать договариваться выступить единым фронтом против турок. Поэтому чтобы этого не произошло, Асад может договориться с Турцией о невмешательстве во время перехода Идлиба под контроль сирийского правительства.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также интервью с Дмитрий "Араб" Джиникашвили: Мы воюем сами с собой

https://ukraina.ru/20241203/1059372848.html

https://ukraina.ru/20241203/1059373012.html

алеппо

сирия

турция

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, алеппо, башар асад, сирия, турция, аль-каида, игил, украина.ру, оон