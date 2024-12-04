https://ukraina.ru/20241204/1059412774.html
США поставками противопехотных мин поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства - ICBL
США поставками противопехотных мин поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства - ICBL - 04.12.2024 Украина.ру
США поставками противопехотных мин поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства - ICBL
Международная кампания за запрещение противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines) осуждает руководство США за поставки мин на Украину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ICBL.
2024-12-04T16:07
2024-12-04T16:07
2024-12-04T16:31
новости
украина
сша
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
всу
мины
минирование
разминирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/04/1059413831_0:86:1017:658_1920x0_80_0_0_fd3370b07e7fd53c7fa9dac0127689d3.jpg
Международная кампания поддержала своих товарищей в США и других странах, выступающих за запрет наземных мин, закреплённом в международном договоре 1997 года. Этот документ часто называют Оттавской конвенцией, которая вступила в силу 1 марта 1999 года. К ней присоединились 163 государства.ICBL осудила решение правительства США от 2 декабря поставить на Украину еще одну партию противопехотных мин. До своего первого решения о такой передаче 20 ноября 2024 года США последний раз передавали противопехотные мины в 1992 году.ICBL обратило внимание на то, что мины были запрещены 25 лет назад из-за их неизбирательного характера и разрушительных последствий, наносимых гражданским лицам во время конфликтов и спустя долгое время после их окончания.Там также отмечено, что официальные лица США подтверждали отправку на Украину мин ADAM, Volcano и MOPM. Таковые однозначно запрещены договором о запрете мин, который полностью запрещает все типы взрывных устройств, активируемых жертвой, независимо от их прогнозируемой долговечности, способа доставки или типа изготовления.Международная кампания потребовала от США немедленно прекратить поставки мин на Украину, а от Украины – отказаться принимать смертоносные подарки США.В октябре Представительство ДНР в СЦКК предупреждало жителей ДНР об опасности ПФМ-1 "Лепесток" – противопехотных мин, которыми ВСУ поражают населённые пункты Донбасса. Подробности в публикации Компромисс по Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 октябряВ ноябре мэр города Иван Приходько опубликовал фотографии обнаруженных в центре Горловки украинских суббоеприпасов от кассетных снарядов типа "колокольчик". Подробности в публикации Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура Ранее в новостях: Два мирных жителя погибли при подрыве на мине в Брянской области
украина
сша
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/04/1059413831_0:0:1017:764_1920x0_80_0_0_6e1462f600acc17941f30d5718477d2b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, всу, мины, минирование, разминирование, военная помощь, украина-нато, сво, мирные жители
Новости, Украина, США, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мины, минирование, разминирование, военная помощь, Украина-НАТО, СВО, мирные жители
США поставками противопехотных мин поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства - ICBL
16:07 04.12.2024 (обновлено: 16:31 04.12.2024)
Международная кампания за запрещение противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines) осуждает руководство США за поставки мин на Украину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ICBL.
Международная кампания поддержала своих товарищей в США и других странах, выступающих за запрет наземных мин, закреплённом в международном договоре 1997 года. Этот документ часто называют Оттавской конвенцией, которая вступила в силу 1 марта 1999 года. К ней присоединились 163 государства.
ICBL осудила решение правительства США от 2 декабря поставить на Украину еще одну партию противопехотных мин. До своего первого решения о такой передаче 20 ноября 2024 года США последний раз передавали противопехотные мины в 1992 году.
"Текущая политика США гласит, что они "не будут экспортировать или передавать" противопехотные мины и "не будут помогать, поощрять или побуждать кого-либо, за пределами контекста Корейского полуострова, заниматься любой деятельностью, которая запрещена Оттавской конвенцией", иначе известной как Договор о запрете мин, - напомнили
в ICBL. – Украине как государству-участнику договора запрещено в соответствии с этим договором приобретать или использовать любой тип противопехотных мин "при любых обстоятельствах".
ICBL обратило внимание на то, что мины были запрещены 25 лет назад из-за их неизбирательного характера и разрушительных последствий, наносимых гражданским лицам во время конфликтов и спустя долгое время после их окончания.
"Договор о запрещении мин сейчас является неотъемлемой частью международного гуманитарного права, которое - логически и юридически - должно применяться как во время конфликтов, так и в мирное время. Поставляя Украине запрещенные мины, США поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства и подрывают основополагающие принципы МГП", - сказано в публикации ICBL.
Там также отмечено, что официальные лица США подтверждали отправку на Украину мин ADAM, Volcano и MOPM. Таковые однозначно запрещены договором о запрете мин, который полностью запрещает все типы взрывных устройств, активируемых жертвой, независимо от их прогнозируемой долговечности, способа доставки или типа изготовления.
Международная кампания потребовала от США немедленно прекратить поставки мин на Украину, а от Украины – отказаться принимать смертоносные подарки США.
В октябре Представительство ДНР
в СЦКК предупреждало
жителей ДНР об опасности ПФМ-1 "Лепесток" – противопехотных мин, которыми ВСУ
поражают населённые пункты Донбасса
. Подробности в публикации Компромисс по Украине, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 октября
В ноябре мэр города Иван Приходько опубликовал фотографии обнаруженных в центре Горловки
украинских суббоеприпасов от кассетных снарядов типа "колокольчик". Подробности в публикации Горловка за сутки подверглась 11 обстрелам: ранены жители, разрушена инфраструктура