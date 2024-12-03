https://ukraina.ru/20241203/1059374775.html

Главное за ночь 3 декабря

Главное за ночь 3 декабря - 03.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 3 декабря

ВС РФ продолжили атаковать объекты противника на Украине. Многочисленные взрывы раздовались в Винницкой, Киевской Одесской, Ровненской областях. Также цели... Украина.ру, 03.12.2024

2024-12-03T08:08

2024-12-03T08:08

2024-12-03T08:08

россия

тернополь

белоруссия

мария захарова

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владимир зеленский

мид

вооруженные силы украины

новости

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ВС РФ продолжили атаковать объекты противника на Украине. Многочисленные взрывы раздовались в Винницкой, Киевской Одесской, Ровненской областях. Также цели поражались в Житомире, Староконстантинове и Тернополе. Тернополь после поражения критической инфраструктуры оказался частично обесточен, — мэр города.За ночь один БПЛА был уничтожен над Брянской областью, — Минобороны РФ.ВС РФ с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров, - боец отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Шахтер".О следующих успехах на фронте сообщают Два Майора:- на Покровском направлении ВС РФ развивают успех в сторону н.п. Шевченко со стороны накануне взятого Желтого. Виден замысел нашего командования взять под огневой контроль и далее перерезать дорогу Покровск-Курахово;- севернее Великой (Большой) Новосёлки ВС РФ продолжают манёвр по ее охвату с севера, что также позволит взять в оперативное окружение гарнизоны ВСУ в каскаде сёл Времевского направления.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Хантеру Байдену начать с Зеленского в его деятельности по помощи наркозависимым.Лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства подпишут документы по дальнейшему развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности, - замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.Представители России, Турции, Ирана и Катара, вероятно, проведут встречу по Сирии на полях Дохийского форума, - глава МИД Ирана.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки" на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, тернополь, белоруссия, мария захарова, хантер байден, владимир зеленский, мид, вооруженные силы украины, новости