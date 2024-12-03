Главное за ночь 3 декабря
ВС РФ продолжили атаковать объекты противника на Украине. Многочисленные взрывы раздовались в Винницкой, Киевской Одесской, Ровненской областях. Также цели поражались в Житомире, Староконстантинове и Тернополе. Тернополь после поражения критической инфраструктуры оказался частично обесточен, — мэр города.
За ночь один БПЛА был уничтожен над Брянской областью, — Минобороны РФ.
ВС РФ с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров, - боец отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Шахтер".
О следующих успехах на фронте сообщают Два Майора:
О следующих успехах на фронте сообщают Два Майора:
- на Покровском направлении ВС РФ развивают успех в сторону н.п. Шевченко со стороны накануне взятого Желтого. Виден замысел нашего командования взять под огневой контроль и далее перерезать дорогу Покровск-Курахово;
- севернее Великой (Большой) Новосёлки ВС РФ продолжают манёвр по ее охвату с севера, что также позволит взять в оперативное окружение гарнизоны ВСУ в каскаде сёл Времевского направления.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Хантеру Байдену начать с Зеленского в его деятельности по помощи наркозависимым.
Лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства подпишут документы по дальнейшему развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности, - замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки" на сайте Украина.ру.