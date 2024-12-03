Главное за ночь 3 декабря - 03.12.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 3 декабря
Главное за ночь 3 декабря - 03.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 3 декабря
ВС РФ продолжили атаковать объекты противника на Украине. Многочисленные взрывы раздовались в Винницкой, Киевской Одесской, Ровненской областях. Также цели... Украина.ру, 03.12.2024
2024-12-03T08:08
2024-12-03T08:08
россия
тернополь
белоруссия
мария захарова
хантер байден
владимир зеленский
мид
вооруженные силы украины
новости
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ВС РФ продолжили атаковать объекты противника на Украине. Многочисленные взрывы раздовались в Винницкой, Киевской Одесской, Ровненской областях. Также цели поражались в Житомире, Староконстантинове и Тернополе. Тернополь после поражения критической инфраструктуры оказался частично обесточен, — мэр города.За ночь один БПЛА был уничтожен над Брянской областью, — Минобороны РФ.ВС РФ с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров, - боец отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Шахтер".О следующих успехах на фронте сообщают Два Майора:- на Покровском направлении ВС РФ развивают успех в сторону н.п. Шевченко со стороны накануне взятого Желтого. Виден замысел нашего командования взять под огневой контроль и далее перерезать дорогу Покровск-Курахово;- севернее Великой (Большой) Новосёлки ВС РФ продолжают манёвр по ее охвату с севера, что также позволит взять в оперативное окружение гарнизоны ВСУ в каскаде сёл Времевского направления.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Хантеру Байдену начать с Зеленского в его деятельности по помощи наркозависимым.Лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства подпишут документы по дальнейшему развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности, - замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.Представители России, Турции, Ирана и Катара, вероятно, проведут встречу по Сирии на полях Дохийского форума, - глава МИД Ирана.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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россия, тернополь, белоруссия, мария захарова, хантер байден, владимир зеленский, мид, вооруженные силы украины, новости
Россия, Тернополь, Белоруссия, Мария Захарова, Хантер Байден, Владимир Зеленский, МИД, Вооруженные силы Украины, Новости

Главное за ночь 3 декабря

08:08 03.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ продолжили атаковать объекты противника на Украине. Многочисленные взрывы раздовались в Винницкой, Киевской Одесской, Ровненской областях. Также цели поражались в Житомире, Староконстантинове и Тернополе. Тернополь после поражения критической инфраструктуры оказался частично обесточен, — мэр города.
За ночь один БПЛА был уничтожен над Брянской областью, — Минобороны РФ.
ВС РФ с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров, - боец отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Шахтер".

О следующих успехах на фронте сообщают Два Майора:
- на Покровском направлении ВС РФ развивают успех в сторону н.п. Шевченко со стороны накануне взятого Желтого. Виден замысел нашего командования взять под огневой контроль и далее перерезать дорогу Покровск-Курахово;
- севернее Великой (Большой) Новосёлки ВС РФ продолжают манёвр по ее охвату с севера, что также позволит взять в оперативное окружение гарнизоны ВСУ в каскаде сёл Времевского направления.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Хантеру Байдену начать с Зеленского в его деятельности по помощи наркозависимым.
Лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства подпишут документы по дальнейшему развитию интеграции, укреплению суверенитета и безопасности, - замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук.
Представители России, Турции, Ирана и Катара, вероятно, проведут встречу по Сирии на полях Дохийского форума, - глава МИД Ирана.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки" на сайте Украина.ру.
 
РоссияТернопольБелоруссияМария ЗахароваХантер БайденВладимир ЗеленскийМИДВооруженные силы УкраиныНовости
 
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Заголовок открываемого материала
08:08Главное за ночь 3 декабря
06:45Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск
06:30Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну
06:23Киевский режим как машина убийства славян. Украинские эксперты начинают о чем-то догадываться
06:15Скорые несколько часов вывозили раненых и убитых: эксперт раскрыл подробности удара по штабу "Кракена"
06:05Спасти (не)рядового Хантера
06:00Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб
05:45"Прожарка" ВСУ в новых котлах: Алехин раскрыл, как ВС РФ загоняют противника в новые "огневые мешки"
05:34Хроника энергетической войны: Европа платит больше за газ, а Англия – за простой ветроэлетростанций
05:30"Этот гробик сам пришел в руки": полковник запаса рассказал, как танкисты захватили вражеский M113
05:20Арктика может стать новым полем боя России и Запада, а Норвегия — превратиться в ядерную пустошь
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04:00"Город будут обходить в трех сторон": Алехин рассказал о продвижении ВС РФ на Харьковском направлении
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