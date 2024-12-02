https://ukraina.ru/20241202/1059366532.html

Полковник Илья Мощанский: Россия вырвет "язык", который мешает ей прорваться в Днепропетровскую область

Полковник Илья Мощанский: Россия вырвет "язык", который мешает ей прорваться в Днепропетровскую область - 02.12.2024 Украина.ру

Полковник Илья Мощанский: Россия вырвет "язык", который мешает ей прорваться в Днепропетровскую область

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-12-02T19:44

2024-12-02T19:44

2024-12-02T19:44

спецоперация

эксклюзив

илья мощанский

курахово

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

александр сырский

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Наша основная наступательная стратегия сейчас связана с оперативными группами "Центр", "Юг" и "Восток", которые трезубцем пытаются вползти в Днепропетровскую область – главный промышленный регион Украины. Если это произойдет, это серьезно деморализует украинское общество и руководство. До нее осталось 6-8 километров."Центр" наступает севернее Курахово. Эта группировка может между Кураховским водохранилищем и Покровском просочиться в Днепропетровскую область. Темп продвижения у нее неплохой. К тому же, она берет само Курахово.У "Востока" тоже все хорошо. Они обходят Великую Новоселку. Там есть два Комара (поселки Новый Комар и Комар), так вот они движутся в этом направлении. Но южнее Курахово остается карман в районе Успеновки, где 8-я армия из группировки "Юг" потерпела поражение. Наши блогеры обещали, что этот карман вот-вот захлопнется, но этого так и не происходит. Почему?8-я армия – это 20-я и 150-я мотострелковые дивизии (достаточно опытные и большие) при поддержке 238-й артиллерийской бригады. Но ВСУ ввели в бой 5-ю танковую и 33-ю механизированные бригады на "Леопардах-1" и "Леопардах-2", а также 46-ю аэромобильную бригаду. Эти части не дали нам соединиться в районе Успеновки и захлопнуть этот карман.Вот и получается, что наши клинья проходят мимо Успеновки, но внутри ее остается большой "язык", на котором написано "ВСУ". Противник в любой момент с этого "языка" может нанести удар во фланг или одной, или другой группировке.Чтобы вырвать этот "язык", мы, по информации из украинских и западных источников, сменили командующего группировкой "Юг". Вместо генерала Анашкина ей будет командовать генерал Санчик, который ранее возглавлял "Восток". Он будет ликвидировать карман в Успеновке, куда Украина до сих пор затягивает войска, где они гибнут в полуокружении.А "Востоком" командует генерал-лейтенант Иванаев (бывший командующий 20-й армией со штабом в Воронеже). Когда осенью 2022 года началась балаклейская катастрофа, а 1-я танковая армия ничего не могла сделать, именно 20-я армия своими контратаками отбивала удары ВСУ и не дала противнику ворваться в ЛНР, пока в тылу не была построена хоть какая-то линия обороны и не подошли полки мобилизованных.Само Курахово штурмуют 114-я и 5-я бригада. Чтобы его взять, город надо изолировать. Мы его изолировали по водохранилищу и дочищаем Старые Терны. По флангу южнее Курахово могла бы пройти катком 8-я армия "Юга", но она застряла. Два расходящихся края "цветка" не могут пройти в Днепропетровскую область, пока в центре мы не продвинемся вперед. Иначе Сырский тут же нанесет контрудар.У него же там войсками руководят бывшие эсэсовцы вроде Драпатого (командующего группировкой "Хортица"). Это люди, которые выросли на этой войне. Они преданы Зеленскому, Зеленский их сделал генералами, они будут наступать.

https://ukraina.ru/20230214/1043548676.html

https://ukraina.ru/20241128/1059282860.html

курахово

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спецоперация, эксклюзив, илья мощанский, курахово, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, александр сырский