Путин намекнул. Что начнётся, если "Орешник" накроет Зеленского прямо в Киеве - Стаценко - 02.12.2024 Украина.ру
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Путин намекнул. Что начнётся, если "Орешник" накроет Зеленского прямо в Киеве - Стаценко
Путин намекнул. Что начнётся, если "Орешник" накроет Зеленского прямо в Киеве - Стаценко - 02.12.2024 Украина.ру
Путин намекнул. Что начнётся, если "Орешник" накроет Зеленского прямо в Киеве - Стаценко
Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру дал оценку боеспособности и продвижениям российской армии на фронте, а также прокомментировал... Украина.ру, 02.12.2024
2024-12-02T16:23
2024-12-02T16:24
видео
россия
киев
германия
владимир зеленский
иосиф сталин
минобороны
впк
великая отечественная война
"орешник"
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Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру дал оценку боеспособности и продвижениям российской армии на фронте, а также прокомментировал посадки и проблемы с коррупцией в Минобороны РФ. 00:30 - Оценка боеспособности армии России;03:26 - О проблемах на фронте из-за коррупционеров; 06:20 - О расстрелах за ошибки во времена ВОВ; 07:59 - Примеры воровства при войне с гитлеровской Германией; 11:08 - Дайте нам Сталина: о расхищениях и наказаниях; 14:41 - Что не в силах сделать ВС РФ? 22:34 - Об ошибках противника; 26:07 - О проблемах отсутствия стремительных продвижений; 31:17 - Об освобождении Курской области; 32:36 - О применении "Орешника". Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, киев, германия, владимир зеленский, иосиф сталин, минобороны, впк, великая отечественная война, "орешник", сво, владимир путин, коррупция, минобороны рф, генштаб, сша, днр, волонтеры, ссср, история ссср, бывший ссср, потери, потери всу, территориальные потери, кто, курская область, всу, репрессии, эксперты, видео
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Путин намекнул. Что начнётся, если "Орешник" накроет Зеленского прямо в Киеве - Стаценко

16:23 02.12.2024 (обновлено: 16:24 02.12.2024)
 
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Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру дал оценку боеспособности и продвижениям российской армии на фронте, а также прокомментировал посадки и проблемы с коррупцией в Минобороны РФ.
00:30 - Оценка боеспособности армии России;
03:26 - О проблемах на фронте из-за коррупционеров;
06:20 - О расстрелах за ошибки во времена ВОВ;
07:59 - Примеры воровства при войне с гитлеровской Германией;
11:08 - Дайте нам Сталина: о расхищениях и наказаниях;
14:41 - Что не в силах сделать ВС РФ?
22:34 - Об ошибках противника;
26:07 - О проблемах отсутствия стремительных продвижений;
31:17 - Об освобождении Курской области;
32:36 - О применении "Орешника".
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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