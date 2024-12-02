https://ukraina.ru/20241202/1059359334.html

Путин намекнул. Что начнётся, если "Орешник" накроет Зеленского прямо в Киеве - Стаценко

Путин намекнул. Что начнётся, если "Орешник" накроет Зеленского прямо в Киеве - Стаценко - 02.12.2024 Украина.ру

Путин намекнул. Что начнётся, если "Орешник" накроет Зеленского прямо в Киеве - Стаценко

Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру дал оценку боеспособности и продвижениям российской армии на фронте, а также прокомментировал... Украина.ру, 02.12.2024

2024-12-02T16:23

2024-12-02T16:23

2024-12-02T16:24

видео

россия

киев

германия

владимир зеленский

иосиф сталин

минобороны

впк

великая отечественная война

"орешник"

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Военный историк и публицист Алексей Стаценко в студии Украина.ру дал оценку боеспособности и продвижениям российской армии на фронте, а также прокомментировал посадки и проблемы с коррупцией в Минобороны РФ. 00:30 - Оценка боеспособности армии России;03:26 - О проблемах на фронте из-за коррупционеров; 06:20 - О расстрелах за ошибки во времена ВОВ; 07:59 - Примеры воровства при войне с гитлеровской Германией; 11:08 - Дайте нам Сталина: о расхищениях и наказаниях; 14:41 - Что не в силах сделать ВС РФ? 22:34 - Об ошибках противника; 26:07 - О проблемах отсутствия стремительных продвижений; 31:17 - Об освобождении Курской области; 32:36 - О применении "Орешника". Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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