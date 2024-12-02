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Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ и заговорил о дипломатии - СМИ
Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ и заговорил о дипломатии - СМИ - 02.12.2024 Украина.ру
Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ и заговорил о дипломатии - СМИ
Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Киодо пожаловался на нехватку сил у украинской армии
2024-12-02T07:15
2024-12-02T07:15
2024-12-02T07:30
украина
новости
крым
киев
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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"Нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории. Это факт. Необходимо искать дипломатическое решение", - сказал Зеленский.По данным агентства, он дал понять, что на востоке Украины российские войска наступают, а ситуация на фронте для Киева - тяжелая.Зеленский также оговорился, что "Украина только тогда сможет думать о дипломатических средствах, когда станет настолько сильной", чтобы иметь возможность сдерживать Россию.Одновременно с этим Зеленский, получивший от Запада многомиллиардную военную помощь, пожаловался, что помощь от партнеров недостаточна и потребовал ее расширить. Также он считает, что нет такой структуры безопасности, которая заменила бы НАТО.Подробнее о вмешательстве в конфликт - в материале НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для реванша - СВР на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина, Новости, Крым, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ и заговорил о дипломатии - СМИ
07:15 02.12.2024 (обновлено: 07:30 02.12.2024)
Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Киодо пожаловался на нехватку сил у украинской армии