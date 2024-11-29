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НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для реванша - СВР

НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для реванша - СВР - 29.11.2024 Украина.ру

НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для реванша - СВР

В НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта. Об этом сообщает 29 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки

2024-11-29T10:37

2024-11-29T10:37

2024-11-29T10:47

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"По поступающей в СВР информации, в условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта. Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша", - говорится в сообщении.По данным разведки, натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые "предполагается протащить не менее миллиона мобилизованных украинцев".Об отношении России к планам по заморозке конфликта - в материале Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, нато, запад, служба внешней разведки , вооруженные силы украины