НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для реванша - СВР
10:37 29.11.2024 (обновлено: 10:47 29.11.2024)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
В НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта. Об этом сообщает 29 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки
"По поступающей в СВР информации, в условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта. Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша", - говорится в сообщении.
По данным разведки, натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые "предполагается протащить не менее миллиона мобилизованных украинцев".
Об отношении России к планам по заморозке конфликта - в материале Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы на сайте Украина.ру.