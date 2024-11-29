НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для реванша - СВР - 29.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241129/1059300564.html
НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для реванша - СВР
НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для реванша - СВР - 29.11.2024 Украина.ру
НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для реванша - СВР
В НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта. Об этом сообщает 29 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки
2024-11-29T10:37
2024-11-29T10:47
новости
украина
россия
нато
запад
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_1d158a7bedada76aa10785b2782e688a.jpg
"По поступающей в СВР информации, в условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта. Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша", - говорится в сообщении.По данным разведки, натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые "предполагается протащить не менее миллиона мобилизованных украинцев".Об отношении России к планам по заморозке конфликта - в материале Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы на сайте Украина.ру.
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046718829_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_cadb7b399dcf4354f3d3cf27271990d4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, нато, запад, служба внешней разведки , вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, НАТО, Запад, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины

НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для реванша - СВР

10:37 29.11.2024 (обновлено: 10:47 29.11.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта. Об этом сообщает 29 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки
"По поступающей в СВР информации, в условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта. Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша", - говорится в сообщении.
По данным разведки, натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые "предполагается протащить не менее миллиона мобилизованных украинцев".
Об отношении России к планам по заморозке конфликта - в материале Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияНАТОЗападСлужба внешней разведкиВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:51"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат
10:37НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для реванша - СВР
10:29Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ
09:51Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины
09:41Участие украинцев в атаке в Сирии, британские войска на Украине. Главное на Украине на утро 29 ноября
09:12Киев обсуждает с США снижение мобилизационного возраста — МИД Украины
08:40Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации
08:18Сколько ходов осталось до ядерной войны и при чём здесь книголюбы — Выдрин
08:11Главное за ночь 29 ноября
07:59Синопское сражение – не "пиррова" победа Черноморского флота
07:56Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения Киевом транзита российского газа — Чебан
07:34Джонсон высказался о европейском контингенте на Украине
07:22Историческое "контрнаступление". Почему Вашингтон хочет, чтобы русские убивали украинцев
07:16Байдена возмутили российские удары по ВСУ
07:00Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой
06:30Денис "Баян" Харитонов: За будущее своих детей, своего народа готов воевать с кем угодно и где угодно
06:15Карательная зачистка в Селидово: Мирошник рассказал, как боевики ВСУ расстреливали мирных жителей
06:05Противник готовится к последнему рывку: эксперт рассказал, решатся ли ВСУ напасть на Брянск или Воронеж
06:00Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине
05:50Аукцион на "Щелкунчика", скрипач, прошедший Холокост и сбежавший из гетто. События культуры
Лента новостейМолния