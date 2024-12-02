"Карандашик под ногти противнику": Норин объяснил, повлияет ли "Орешник" на расклад сил на поле боя
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На расклад сил на фронте и в тылу новая российская ракета "Орешник" никак не влияет. Не надо возлагать надежд на конкретное оружие. Надо в целом смотреть, как меняется ситуация в экономике и на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
По мнению журналиста, новая ракетная система "Орешник" не повлияет на расклад сил. Это просто "еще одна штука", которая занимает некую тактическую и оперативную нишу, отметил он.
"Прикольно, что у нас есть еще один карандашик, который мы можем воткнуть под ногти противнику. На расклад сил на фронте и в тылу он никак не влияет. То, что у нас в целом есть баллистические ракеты, которые летят далеко, это оказывает влияние на игру. А конкретная модель не так важна", — указал Норин.
Журналист подчеркнул, что не надо возлагать надежд на конкретное оружие. Надо в целом смотреть, как меняется ситуация в экономике и на поле боя. Например, дроны как класс серьезно изменили лицо войны. А конкретный "Орешник" ничего не меняет, сказал Норин.
"Мы не доигрались до ядерной войны в 1983 году, хотя тогда у нас все мелко крестились и были готовы бить заранее. Мы не доигрались до нее во время Карибского кризиса, хотя в середине того обострения наши пвошники сбили американский самолет, и пилот погиб. Сейчас мы тоже все переживем", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.
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