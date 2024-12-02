https://ukraina.ru/20241202/1059341134.html

"Карандашик под ногти противнику": Норин объяснил, повлияет ли "Орешник" на расклад сил на поле боя

"Карандашик под ногти противнику": Норин объяснил, повлияет ли "Орешник" на расклад сил на поле боя - 02.12.2024 Украина.ру

"Карандашик под ногти противнику": Норин объяснил, повлияет ли "Орешник" на расклад сил на поле боя

На расклад сил на фронте и в тылу новая российская ракета "Орешник" никак не влияет. Не надо возлагать надежд на конкретное оружие. Надо в целом смотреть, как меняется ситуация в экономике и на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-12-02T05:00

2024-12-02T05:00

2024-12-02T05:00

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евгений норин

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т-72 "урал"

m1 abrams

танки

ракеты

"орешник"

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По мнению журналиста, новая ракетная система "Орешник" не повлияет на расклад сил. Это просто "еще одна штука", которая занимает некую тактическую и оперативную нишу, отметил он.Неважно, есть ли на вооружении у ВСУ 30 "Абрамсов" или 30 Т-72. Важно, что у врага есть 30 более-менее современных танков. И может или не может у него появиться еще столько же техники, отметил историк.Журналист подчеркнул, что не надо возлагать надежд на конкретное оружие. Надо в целом смотреть, как меняется ситуация в экономике и на поле боя. Например, дроны как класс серьезно изменили лицо войны. А конкретный "Орешник" ничего не меняет, сказал Норин."Мы не доигрались до ядерной войны в 1983 году, хотя тогда у нас все мелко крестились и были готовы бить заранее. Мы не доигрались до нее во время Карибского кризиса, хотя в середине того обострения наши пвошники сбили американский самолет, и пилот погиб. Сейчас мы тоже все переживем", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.Подробно о кризисе однополярного мира — в материале Виктории Титовой Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, евгений норин, пво, т-72 "урал", m1 abrams, танки, ракеты, "орешник", оружие, дроны, сво, спецоперация, детали