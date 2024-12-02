"Карандашик под ногти противнику": Норин объяснил, повлияет ли "Орешник" на расклад сил на поле боя - 02.12.2024 Украина.ру
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"Карандашик под ногти противнику": Норин объяснил, повлияет ли "Орешник" на расклад сил на поле боя
"Карандашик под ногти противнику": Норин объяснил, повлияет ли "Орешник" на расклад сил на поле боя - 02.12.2024 Украина.ру
"Карандашик под ногти противнику": Норин объяснил, повлияет ли "Орешник" на расклад сил на поле боя
На расклад сил на фронте и в тылу новая российская ракета "Орешник" никак не влияет. Не надо возлагать надежд на конкретное оружие. Надо в целом смотреть, как меняется ситуация в экономике и на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-12-02T05:00
2024-12-02T05:00
новости
россия
украина
евгений норин
пво
т-72 "урал"
m1 abrams
танки
ракеты
"орешник"
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По мнению журналиста, новая ракетная система "Орешник" не повлияет на расклад сил. Это просто "еще одна штука", которая занимает некую тактическую и оперативную нишу, отметил он.Неважно, есть ли на вооружении у ВСУ 30 "Абрамсов" или 30 Т-72. Важно, что у врага есть 30 более-менее современных танков. И может или не может у него появиться еще столько же техники, отметил историк.Журналист подчеркнул, что не надо возлагать надежд на конкретное оружие. Надо в целом смотреть, как меняется ситуация в экономике и на поле боя. Например, дроны как класс серьезно изменили лицо войны. А конкретный "Орешник" ничего не меняет, сказал Норин."Мы не доигрались до ядерной войны в 1983 году, хотя тогда у нас все мелко крестились и были готовы бить заранее. Мы не доигрались до нее во время Карибского кризиса, хотя в середине того обострения наши пвошники сбили американский самолет, и пилот погиб. Сейчас мы тоже все переживем", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.Подробно о кризисе однополярного мира — в материале Виктории Титовой Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, евгений норин, пво, т-72 "урал", m1 abrams, танки, ракеты, "орешник", оружие, дроны, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Украина, Евгений Норин, ПВО, Т-72 "Урал", M1 Abrams, танки, ракеты, "Орешник", оружие, дроны, СВО, Спецоперация, детали

"Карандашик под ногти противнику": Норин объяснил, повлияет ли "Орешник" на расклад сил на поле боя

05:00 02.12.2024
 
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На расклад сил на фронте и в тылу новая российская ракета "Орешник" никак не влияет. Не надо возлагать надежд на конкретное оружие. Надо в целом смотреть, как меняется ситуация в экономике и на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
По мнению журналиста, новая ракетная система "Орешник" не повлияет на расклад сил. Это просто "еще одна штука", которая занимает некую тактическую и оперативную нишу, отметил он.

"Прикольно, что у нас есть еще один карандашик, который мы можем воткнуть под ногти противнику. На расклад сил на фронте и в тылу он никак не влияет. То, что у нас в целом есть баллистические ракеты, которые летят далеко, это оказывает влияние на игру. А конкретная модель не так важна", — указал Норин.

Неважно, есть ли на вооружении у ВСУ 30 "Абрамсов" или 30 Т-72. Важно, что у врага есть 30 более-менее современных танков. И может или не может у него появиться еще столько же техники, отметил историк.
Журналист подчеркнул, что не надо возлагать надежд на конкретное оружие. Надо в целом смотреть, как меняется ситуация в экономике и на поле боя. Например, дроны как класс серьезно изменили лицо войны. А конкретный "Орешник" ничего не меняет, сказал Норин.
"Мы не доигрались до ядерной войны в 1983 году, хотя тогда у нас все мелко крестились и были готовы бить заранее. Мы не доигрались до нее во время Карибского кризиса, хотя в середине того обострения наши пвошники сбили американский самолет, и пилот погиб. Сейчас мы тоже все переживем", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Норин: Россия и без "Орешника" подготовила молоток, который выбьет Украине окно вместе с рамой на сайте Украина.ру.
Подробно о кризисе однополярного мира — в материале Виктории Титовой Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью на сайте Украина.ру.
Алексей Стаценко интервью - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Вчера, 07:00
Алексей Стаценко: Россия не загонит ВСУ за Днепр, пока не защитит танки и не ударит США по кошелькуСейчас ситуация гораздо опаснее, чем во времена ракетных кризисов времен холодной войны. И не потому, что сейчас что-то изменилось технически. Просто на Западе начали стирать это психологическое табу, что ядерное оружие применять нельзя
 
НовостиРоссияУкраинаЕвгений НоринПВОТ-72 "Урал"M1 Abramsтанкиракеты"Орешник"оружиедроныСВОСпецоперациядетали
 
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