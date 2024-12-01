Эксперт рассказал, почему освобождение Харькова будет стоять у России на повестке дня
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Харьков — это крупный промышленный и железнодорожный центр, который ВС РФ пытались взять наскоком в начале СВО. Теперь же ситуация на поле боя изменилась благодаря просевшей армии Украины
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
Он отметил, что Волчанск — это важный оборонительный пункт, но небольшой город. А вот Харьков — это крупный промышленный и железнодорожный центр, который ВС РФ пытались взять наскоком в начале СВО, напомнил эксперт.
“Тогда это не получилось, но сейчас освобождение Харькова будет стоять на повестке дня. Мы не знаем, в каком состоянии подойдет к обороне Харькова украинская регулярная армия. Она уже сейчас представляет из себя гораздо менее боеспособное соединение, чем ВСУ образца 2022 года”, — считает Анпилогов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый обратил внимание, что у России есть территории, которые она может назвать своим козырем. По его словам, Курская область — это разменная карта для Запада, которых у него не так уж и много.
"Например, в Харьковской области. Если бы ВСУ не стояли в Курской области, то и эти территории им бы не на что было менять. Территории имеют и военное, и политическое значение. Многие мои коллеги со мной не согласны, но территориальный вопрос сейчас остается очень значимым для будущих переговоров", — поделился своими рассуждениями Скоробогатый.
Подробнее об этом — в интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
25 ноября, 11:29Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской областиВооруженные силы РФ нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных. Об этом 25 ноября в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев