https://ukraina.ru/20241201/1059228888.html

Эксперт рассказал, почему освобождение Харькова будет стоять у России на повестке дня

Эксперт рассказал, почему освобождение Харькова будет стоять у России на повестке дня - 01.12.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему освобождение Харькова будет стоять у России на повестке дня

Харьков — это крупный промышленный и железнодорожный центр, который ВС РФ пытались взять наскоком в начале СВО. Теперь же ситуация на поле боя изменилась благодаря просевшей армии Украины

2024-12-01T06:40

2024-12-01T06:40

2024-12-01T06:40

новости

харьков

россия

курская область

вооруженные силы украины

сво

вс рф

продвижение

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.Он отметил, что Волчанск — это важный оборонительный пункт, но небольшой город. А вот Харьков — это крупный промышленный и железнодорожный центр, который ВС РФ пытались взять наскоком в начале СВО, напомнил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый обратил внимание, что у России есть территории, которые она может назвать своим козырем. По его словам, Курская область — это разменная карта для Запада, которых у него не так уж и много."Например, в Харьковской области. Если бы ВСУ не стояли в Курской области, то и эти территории им бы не на что было менять. Территории имеют и военное, и политическое значение. Многие мои коллеги со мной не согласны, но территориальный вопрос сейчас остается очень значимым для будущих переговоров", — поделился своими рассуждениями Скоробогатый.Подробнее об этом — в интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУПолный текст интервью — Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову

https://ukraina.ru/20241125/1059177234.html

харьков

россия

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новости, харьков, россия, курская область, вооруженные силы украины, сво, вс рф, продвижение, детали