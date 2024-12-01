Эксперт рассказал, почему освобождение Харькова будет стоять у России на повестке дня - 01.12.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, почему освобождение Харькова будет стоять у России на повестке дня
Эксперт рассказал, почему освобождение Харькова будет стоять у России на повестке дня - 01.12.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему освобождение Харькова будет стоять у России на повестке дня
Харьков — это крупный промышленный и железнодорожный центр, который ВС РФ пытались взять наскоком в начале СВО. Теперь же ситуация на поле боя изменилась благодаря просевшей армии Украины
2024-12-01T06:40
2024-12-01T06:40
новости
харьков
россия
курская область
вооруженные силы украины
сво
вс рф
продвижение
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.Он отметил, что Волчанск — это важный оборонительный пункт, но небольшой город. А вот Харьков — это крупный промышленный и железнодорожный центр, который ВС РФ пытались взять наскоком в начале СВО, напомнил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый обратил внимание, что у России есть территории, которые она может назвать своим козырем. По его словам, Курская область — это разменная карта для Запада, которых у него не так уж и много."Например, в Харьковской области. Если бы ВСУ не стояли в Курской области, то и эти территории им бы не на что было менять. Территории имеют и военное, и политическое значение. Многие мои коллеги со мной не согласны, но территориальный вопрос сейчас остается очень значимым для будущих переговоров", — поделился своими рассуждениями Скоробогатый.Подробнее об этом — в интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУПолный текст интервью — Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову
https://ukraina.ru/20241125/1059177234.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьков, россия, курская область, вооруженные силы украины, сво, вс рф, продвижение, детали
Новости, Харьков, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, СВО, ВС РФ, продвижение, детали

Эксперт рассказал, почему освобождение Харькова будет стоять у России на повестке дня

06:40 01.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Харьков — это крупный промышленный и железнодорожный центр, который ВС РФ пытались взять наскоком в начале СВО. Теперь же ситуация на поле боя изменилась благодаря просевшей армии Украины
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
Он отметил, что Волчанск — это важный оборонительный пункт, но небольшой город. А вот Харьков — это крупный промышленный и железнодорожный центр, который ВС РФ пытались взять наскоком в начале СВО, напомнил эксперт.
“Тогда это не получилось, но сейчас освобождение Харькова будет стоять на повестке дня. Мы не знаем, в каком состоянии подойдет к обороне Харькова украинская регулярная армия. Она уже сейчас представляет из себя гораздо менее боеспособное соединение, чем ВСУ образца 2022 года”, — считает Анпилогов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый обратил внимание, что у России есть территории, которые она может назвать своим козырем. По его словам, Курская область — это разменная карта для Запада, которых у него не так уж и много.
"Например, в Харьковской области. Если бы ВСУ не стояли в Курской области, то и эти территории им бы не на что было менять. Территории имеют и военное, и политическое значение. Многие мои коллеги со мной не согласны, но территориальный вопрос сейчас остается очень значимым для будущих переговоров", — поделился своими рассуждениями Скоробогатый.
Подробнее об этом — в интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ
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Полный текст интервью — Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову
 
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