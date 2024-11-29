Украинская нация может исчезнуть полностью - Азаров
Украинская нация может полностью исчезнуть через несколько поколений из-за дефицита кадров и тотальной мобилизации. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале
"Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Украина нуждается в 4,5 миллиона рабочих. И эта цифра будет расти из-за непрекращающегося процесса мобилизации населения, а демографический кризис будет усугубляться", - написал Азаров.
По словам экс-премьера, чтобы перекрыть потребности рынка труда, Украине придется привлекать мигрантов. Однако, как считает Азаров, это вряд ли будут жители постсоветских стран, поскольку по давно сложившейся традиции они едут работать в Россию, и эта тенденция вряд ли изменится.
"Поэтому наиболее вероятный сценарий для Украины – жители стран Южной и Восточной Азии, например Филиппины, Таиланд", - подчеркнул Азаров.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики.
А заместитель министра экономики страны Татьяна Бережная подтверждала, что Украина испытывает дефицит кадров, для роста ВВП на семь процентов к 2030 году стране не хватает 4,5 миллиона работников.
О других высказываниях Азарова - в материале Сотрудников ТЦК тоже ждет мобилизация, потому что ситуация на фронте не меняется — Азаров на сайте Украина.ру.