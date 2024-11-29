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Украинская нация может исчезнуть полностью - Азаров

Украинская нация может исчезнуть полностью - Азаров - 29.11.2024 Украина.ру

Украинская нация может исчезнуть полностью - Азаров

Украинская нация может полностью исчезнуть через несколько поколений из-за дефицита кадров и тотальной мобилизации. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале

2024-11-29T11:10

2024-11-29T11:10

2024-11-29T11:10

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"Через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Украина нуждается в 4,5 миллиона рабочих. И эта цифра будет расти из-за непрекращающегося процесса мобилизации населения, а демографический кризис будет усугубляться", - написал Азаров.По словам экс-премьера, чтобы перекрыть потребности рынка труда, Украине придется привлекать мигрантов. Однако, как считает Азаров, это вряд ли будут жители постсоветских стран, поскольку по давно сложившейся традиции они едут работать в Россию, и эта тенденция вряд ли изменится. Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики.А заместитель министра экономики страны Татьяна Бережная подтверждала, что Украина испытывает дефицит кадров, для роста ВВП на семь процентов к 2030 году стране не хватает 4,5 миллиона работников.О других высказываниях Азарова - в материале Сотрудников ТЦК тоже ждет мобилизация, потому что ситуация на фронте не меняется — Азаров на сайте Украина.ру.

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новости, украина, николай азаров, россия, филиппины, вооруженные силы украины