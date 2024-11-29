https://ukraina.ru/20241129/1059300332.html

"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат

"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат - 29.11.2024 Украина.ру

"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат

У Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР) ВСУ ощущают острую нехватку боеприпасов и личного состава из-за того, что подкрепление не прибывает, а часть военнослужащих забирают на другие направления. Об этом 29 ноября в интервью американскому телеканалу PBS рассказали офицеры подразделений ВСУ

2024-11-29T10:51

2024-11-29T10:51

2024-11-29T10:51

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По словам военнослужащих ВСУ, на передовой никак не ощущаются результаты проводимой в стране мобилизации: пополнять редеющие ряды некем."Они не добавляют людей, чтобы помочь. Вместо этого могут даже взять кого-то отсюда", — добавил другой офицер ВС Украины.На прошлой неделе подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные закрепились в районе административных зданий Часова Яра.Он отметил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - МарочкоРанее Минобороны РФ подтвердили информацию, что ВС РФ освободили населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, а украинские паблики добавили, что ВСУ покинули также Копанку и Зеленый Гай в Харьковской области.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.Сообщается также о том, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, а еще об активном продвижении ВС РФ в Торецке (Джержинске).Еще по теме: "Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке.

https://ukraina.ru/20241127/1059249246.html

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новости, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, часов яр, потери всу, мобилизация