"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
У Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР) ВСУ ощущают острую нехватку боеприпасов и личного состава из-за того, что подкрепление не прибывает, а часть военнослужащих забирают на другие направления. Об этом 29 ноября в интервью американскому телеканалу PBS рассказали офицеры подразделений ВСУ
"Нет, мы не знаем, где находятся недавно мобилизованные", — сказал один из офицеров ВСУ, посетовав, что это недопустимо на таком "сложном для украинской армии участке фронта".
По словам военнослужащих ВСУ, на передовой никак не ощущаются результаты проводимой в стране мобилизации: пополнять редеющие ряды некем.
"Они не добавляют людей, чтобы помочь. Вместо этого могут даже взять кого-то отсюда", — добавил другой офицер ВС Украины.
На прошлой неделе подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные закрепились в районе административных зданий Часова Яра.
Он отметил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.
Ранее Минобороны РФ подтвердили информацию, что ВС РФ освободили населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, а украинские паблики добавили, что ВСУ покинули также Копанку и Зеленый Гай в Харьковской области.
27 ноября, 14:17ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктовВС РФ освободили населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию подтвердило Минобороны РФ. Украинские паблики добавляют, что ВСУ покинули также Копанку и Зеленый Гай в Харьковской области
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.
Сообщается также о том, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, а еще об активном продвижении ВС РФ в Торецке (Джержинске).