"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат - 29.11.2024 Украина.ру
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"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат
"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат - 29.11.2024 Украина.ру
"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат
У Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР) ВСУ ощущают острую нехватку боеприпасов и личного состава из-за того, что подкрепление не прибывает, а часть военнослужащих забирают на другие направления. Об этом 29 ноября в интервью американскому телеканалу PBS рассказали офицеры подразделений ВСУ
2024-11-29T10:51
2024-11-29T10:51
новости
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
часов яр
потери всу
мобилизация
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По словам военнослужащих ВСУ, на передовой никак не ощущаются результаты проводимой в стране мобилизации: пополнять редеющие ряды некем."Они не добавляют людей, чтобы помочь. Вместо этого могут даже взять кого-то отсюда", — добавил другой офицер ВС Украины.На прошлой неделе подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные закрепились в районе административных зданий Часова Яра.Он отметил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - МарочкоРанее Минобороны РФ подтвердили информацию, что ВС РФ освободили населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, а украинские паблики добавили, что ВСУ покинули также Копанку и Зеленый Гай в Харьковской области.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.Сообщается также о том, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, а еще об активном продвижении ВС РФ в Торецке (Джержинске).Еще по теме: "Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке.
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россия
донецкая народная республика
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новости, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, часов яр, потери всу, мобилизация
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, потери ВСУ, мобилизация

"Мы не знаем, где мобилизованные": у ВСУ под Часовым Яром "отбирают" остатки солдат

10:51 29.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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У Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР) ВСУ ощущают острую нехватку боеприпасов и личного состава из-за того, что подкрепление не прибывает, а часть военнослужащих забирают на другие направления. Об этом 29 ноября в интервью американскому телеканалу PBS рассказали офицеры подразделений ВСУ

"Нет, мы не знаем, где находятся недавно мобилизованные", — сказал один из офицеров ВСУ, посетовав, что это недопустимо на таком "сложном для украинской армии участке фронта".

По словам военнослужащих ВСУ, на передовой никак не ощущаются результаты проводимой в стране мобилизации: пополнять редеющие ряды некем.
"Они не добавляют людей, чтобы помочь. Вместо этого могут даже взять кого-то отсюда", — добавил другой офицер ВС Украины.
На прошлой неделе подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные закрепились в районе административных зданий Часова Яра.
Он отметил, что за прошедшие несколько суток российские силы успели прорвать оборонительную линию ВСУ и продвинулись на 1,5 километра, закрепившись в районе административных зданий в центральной части города.
ВС РФ закрепились в центре Часова Яра - Марочко
Ранее Минобороны РФ подтвердили информацию, что ВС РФ освободили населенный пункт Новая Ильинка в ДНР, а украинские паблики добавили, что ВСУ покинули также Копанку и Зеленый Гай в Харьковской области.
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ДНР и Харьковская область: ВС РФ увеличили число освобожденных населенных пунктовВС РФ освободили населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию подтвердило Минобороны РФ. Украинские паблики добавляют, что ВСУ покинули также Копанку и Зеленый Гай в Харьковской области
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 городов и поселков, включая Угледар и Селидово. Также российские военные освободили несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике и Запорожской областях.
Сообщается также о том, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, а еще об активном продвижении ВС РФ в Торецке (Джержинске).
Еще по теме: "Уничтожают дома вместе со своими": Пушилин рассказал об отступлении ВСУ в Торецке.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЧасов Ярпотери ВСУмобилизация
 
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Заголовок открываемого материала
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