https://ukraina.ru/20241129/1059281245.html

Чьи идеи реализует Зеленский. Андрей Парубий как основоположник нынешнего курса Украины

Чьи идеи реализует Зеленский. Андрей Парубий как основоположник нынешнего курса Украины - 29.11.2024 Украина.ру

Чьи идеи реализует Зеленский. Андрей Парубий как основоположник нынешнего курса Украины

Украинские политики с момента начала СВО стенают и просятся в НАТО, чтобы вовлечь страны альянса в войну, которую Украина самостоятельно не тянет, несмотря на поток денег и вооружений с Запада.

2024-11-29T12:28

2024-11-29T12:28

2024-11-29T12:28

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Экс-президент Петр Порошенко на днях в Канаде даже заявил, что войну можно закончить одним росчерком – подписанием соглашения о приеме в альянс. В качестве аргумента на Украине часто говорят о защите Европы от "варварской орды".Украинские журналисты на днях вспомнили, что ровно шесть лет назад, в конце ноября 2016 года, ту же песню пел на парламентской ассамблее НАТО лидер боевиков Евромайдана, экс-спикер Рады и известный неонацист Андрей Парубий. Тогда он заявлял, что Украина будет членом НАТО, защищая весь свободный мир от агрессии РФ.По словам Парубия, "каждый доллар, вложенный в развитие Украины, экономит тысячи, которые были нужны для сдерживания Российской Федерации на восточных границах Альянса".Тогда же Парубий говорил, что Украина якобы тысячелетиями была щитом Европы, а древнее украинское государство сформировало европейскую цивилизацию.Все эти тезисы о защите Европы от восточных варваров являются классикой нацистской мифологии, которая периодически проскальзывает даже у либеральных европейских политиков.В следующем 2017 году Парубий опять просился в НАТО вслед за Черногорией, рассказывая, что Украина имеет уникальный опыт в противостоянии России. Было это за пять лет до СВО.В тот же период в должности спикера Рады Парубий сам определил, что в его понимании представляет "свободный мир", который он хотел защищать за деньги Запада.В одном из выступлений он объявил Гитлера большим демократом. "Я сам огромный сторонник прямой демократии.…Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович (Гитлер) в 30-х годах", — рассказывал Парубий.Он также утверждал, что якобы изучал прямую демократию "на научном уровне", а затем попросил аудиторию "не забывать вклад фюрера в развитие демократии".Однако западные политики, которые жали руку неонацисту, старались не замечать его заявлений, как и не вспоминать его нацистского прошлого.В юности Парубий, основатель Социал-националистической партии Украины (СНПУ) еще менее стеснялся в высказываниях. Украинскую нацию он в статьях называл "корнем белой расы". Украина, согласно Парубию, "должна противостоять агрессивности пагубных идей азиатского мира, воплощением которого сегодня является Россия".Однако и либеральный Запад в своих ранних работах он тоже не жаловал, утверждая, что "интернационалистический марксизм и космополитический либерализм на самом деле являются двумя сторонами одной медали", и обе враждебны украинской нации.До Евромайдана все эти тезисы казались бредом маргинального и не совсем здорового нациста. Сейчас же их взяли на вооружение Зеленский и Порошенко, а западные либеральные политики уже даже не морщатся, а требуют поддерживать Украину всеми доступными способами.Сейчас Парубий является членом фракции партии Порошенко "Евросолидарность", но на заседаниях Рады старый нацист показывается крайне редко. Большую часть времени он пребывает во Львове, где периодически посещает памятные вечера радикальных националистов, тоскующих об ОУН-УПА*. В самом начале СВО Парубий позировал в военной форме где-то далеко от фронта, призывая воевать, как "деды из ОУН-УПА", скромно умолчав о членстве своего отца в КПСС.Пробуждается Парубий только, когда встает вопрос о продолжении гонений на каноническую православную церковь. В 2019 году именно Парубий получал от Константинопольского патриарха Варфоломея томос, давший начало образованию раскольнической ПЦУ и гонениям на прихожан и священников канонической УПЦ. При этом сам Парубий – грекокатолик.Этим летом Парубий после долгого отсутствия в Раде появился там, чтобы требовать запрета УПЦ. В парламенте он критиковал нынешнего спикера Руслана Стефанчука и некоторых "Слуг народа", которые затягивали голосование запрете церкви."Это саботаж, непонимание, чем является безопасность Украины, как защищать Украину, потому что оккупация идет не только территорий, но оккупация нашего духовного мира, культурного пространства", - истерически кричал Парубий, хотя из-за врожденного косноязычия его понимали немногие из присутствовавших в зале. Тем не менее, каноническую церковь "Слуги народа" все-таки запретили, что стало поводом для активизации нападений на прихожан и захвата церковного имущества по всей Украине.Еще в начале 2000х нацисты вроде Парубия были маргинальными политиками, а их нацистские идеи многих лишь веселили, как поведение городского сумасшедшего. Однако после Евромайдана уже второй президент Украины фактически отрабатывает повестку Парубия, воплощая в жизнь все нацистские тезисы, которые тот излагал в своей молодости.* деятельность организации запрещена в РФЕщё об украинских "бывших": Выбивает долги с украинцев и скупает активы за бесценок. Чем занимается олигарх Сергей Тигипко

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эксклюзив, андрей парубий, украина, запад, европа, петр порошенко, владимир зеленский, нато, оун-упа