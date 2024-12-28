До Днепропетровской области осталось семь километров: Алехин о ситуации на Покровском направлении - 28.12.2024 Украина.ру
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До Днепропетровской области осталось семь километров: Алехин о ситуации на Покровском направлении
До Днепропетровской области осталось семь километров: Алехин о ситуации на Покровском направлении - 28.12.2024 Украина.ру
До Днепропетровской области осталось семь километров: Алехин о ситуации на Покровском направлении
В настоящее время продолжаются бои к югу от Покровска, российские войска освободили село Новый Труд. В Даченском ВСУ еще удерживают восточные окраины ближе к Лысовке. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-28T03:45
2024-12-28T03:45
новости
россия
днепропетровская область
геннадий алехин
всу
вс рф
наступление
покровск/красноармейск
сво
детали
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На Покровском направлении ситуация меняется в круглосуточном режиме. До административной границы Днепропетровской области российским войскам осталось пройти семь километров, рассказал эксперт.Здесь у противника остался только один укрепрайон на линии Новоалександровка — Надеждинка. Далее, по сведениям разведки, серьезных фортификационных укреплений у ВСУ нет, отметил он.На линии Волково — Соленое — Нововасилевка российские штурмовики продвинулись широким фронтом между Нововасильевкой и Новоелизаветовкой на глубину от 1 до 3 км. Со стороны Новооленовки ВС РФ мощно атакуют в направлении Украинки, указал полковник запаса."Значительную территорию [ВС РФ] взяли под контроль северо-западнее Зари — это позволит выйти в тыл гарнизонам в Славянке и Украинке. Упорнейшие столкновения продолжаются в районе Сонцовки и Петропавловки за выход к трассе на Андреевку", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском" на сайте Украина.ру.О том, почему Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы — в интервью Михаила Амерберга: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар на сайте Украина.ру.
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россия
днепропетровская область
покровск/красноармейск
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новости, россия, днепропетровская область, геннадий алехин, всу, вс рф, наступление, покровск/красноармейск, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Днепропетровская область, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, наступление, Покровск/Красноармейск, СВО, детали, Спецоперация

До Днепропетровской области осталось семь километров: Алехин о ситуации на Покровском направлении

03:45 28.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В настоящее время продолжаются бои к югу от Покровска, российские войска освободили село Новый Труд. В Даченском ВСУ еще удерживают восточные окраины ближе к Лысовке. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Покровском направлении ситуация меняется в круглосуточном режиме. До административной границы Днепропетровской области российским войскам осталось пройти семь километров, рассказал эксперт.
Здесь у противника остался только один укрепрайон на линии Новоалександровка — Надеждинка. Далее, по сведениям разведки, серьезных фортификационных укреплений у ВСУ нет, отметил он.

"Пока же продолжаются бои к югу от Покровска. Освобождено село Новый Труд. В Даченском ВСУ еще удерживают восточные окраины ближе к Лысовке, где наши войска усилили натиск", — подчеркнул Алехин.

На линии Волково — Соленое — Нововасилевка российские штурмовики продвинулись широким фронтом между Нововасильевкой и Новоелизаветовкой на глубину от 1 до 3 км. Со стороны Новооленовки ВС РФ мощно атакуют в направлении Украинки, указал полковник запаса.
"Значительную территорию [ВС РФ] взяли под контроль северо-западнее Зари — это позволит выйти в тыл гарнизонам в Славянке и Украинке. Упорнейшие столкновения продолжаются в районе Сонцовки и Петропавловки за выход к трассе на Андреевку", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском" на сайте Украина.ру.
О том, почему Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы — в интервью Михаила Амерберга: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияДнепропетровская областьГеннадий АлехинВСУВС РФнаступлениеПокровск/КрасноармейскСВОдеталиСпецоперация
 
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