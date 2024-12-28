До Днепропетровской области осталось семь километров: Алехин о ситуации на Покровском направлении
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
В настоящее время продолжаются бои к югу от Покровска, российские войска освободили село Новый Труд. В Даченском ВСУ еще удерживают восточные окраины ближе к Лысовке. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Покровском направлении ситуация меняется в круглосуточном режиме. До административной границы Днепропетровской области российским войскам осталось пройти семь километров, рассказал эксперт.
Здесь у противника остался только один укрепрайон на линии Новоалександровка — Надеждинка. Далее, по сведениям разведки, серьезных фортификационных укреплений у ВСУ нет, отметил он.
"Пока же продолжаются бои к югу от Покровска. Освобождено село Новый Труд. В Даченском ВСУ еще удерживают восточные окраины ближе к Лысовке, где наши войска усилили натиск", — подчеркнул Алехин.
На линии Волково — Соленое — Нововасилевка российские штурмовики продвинулись широким фронтом между Нововасильевкой и Новоелизаветовкой на глубину от 1 до 3 км. Со стороны Новооленовки ВС РФ мощно атакуют в направлении Украинки, указал полковник запаса.
"Значительную территорию [ВС РФ] взяли под контроль северо-западнее Зари — это позволит выйти в тыл гарнизонам в Славянке и Украинке. Упорнейшие столкновения продолжаются в районе Сонцовки и Петропавловки за выход к трассе на Андреевку", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском" на сайте Украина.ру.
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