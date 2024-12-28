https://ukraina.ru/20241228/1060028754.html

До Днепропетровской области осталось семь километров: Алехин о ситуации на Покровском направлении

До Днепропетровской области осталось семь километров: Алехин о ситуации на Покровском направлении - 28.12.2024 Украина.ру

До Днепропетровской области осталось семь километров: Алехин о ситуации на Покровском направлении

В настоящее время продолжаются бои к югу от Покровска, российские войска освободили село Новый Труд. В Даченском ВСУ еще удерживают восточные окраины ближе к Лысовке. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-28T03:45

2024-12-28T03:45

2024-12-28T03:45

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геннадий алехин

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На Покровском направлении ситуация меняется в круглосуточном режиме. До административной границы Днепропетровской области российским войскам осталось пройти семь километров, рассказал эксперт.Здесь у противника остался только один укрепрайон на линии Новоалександровка — Надеждинка. Далее, по сведениям разведки, серьезных фортификационных укреплений у ВСУ нет, отметил он.На линии Волково — Соленое — Нововасилевка российские штурмовики продвинулись широким фронтом между Нововасильевкой и Новоелизаветовкой на глубину от 1 до 3 км. Со стороны Новооленовки ВС РФ мощно атакуют в направлении Украинки, указал полковник запаса."Значительную территорию [ВС РФ] взяли под контроль северо-западнее Зари — это позволит выйти в тыл гарнизонам в Славянке и Украинке. Упорнейшие столкновения продолжаются в районе Сонцовки и Петропавловки за выход к трассе на Андреевку", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия накрывает крышкой котел у Великой Новоселки, ВСУ отходят под Волчанском" на сайте Украина.ру.О том, почему Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы — в интервью Михаила Амерберга: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241227/1060018741.html

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днепропетровская область

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новости, россия, днепропетровская область, геннадий алехин, всу, вс рф, наступление, покровск/красноармейск, сво, детали, спецоперация