"Доплыть и высадиться можно всегда": эксперт о перспективах форсирования Днепра в Херсонской области
Сейчас нужно гораздо больше логистических ресурсов, чтобы провернуть операцию по высадке десанта на Днепре. Доплыть и высадиться можно всегда. Но нужно не просто занять плацдарм, а долго его удерживать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украинские СМИ с опаской, а российские СМИ с надеждой пишут, что ВС РФ возможно готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области.
Вообще у этой истории есть два варианта: либо ВС РФ действительно что-то готовят, либо мы делаем вид, что что-то готовим, чтобы заставить противника перебрасывать откуда-то резервы под Херсон, подчеркнул журналист.
"В случае с гипотетическим нападением Украины на Брянскую область то же самое: может быть, они готовятся наступать, а может быть, они просто пытаются заставить нас снять откуда-то войска и перебросить на границу", — отметил Рожин.
В военной теории сказано, что цель любого форсирования – это захватить на противоположном берегу реки такой рубежа, потеря которого лишит противника возможности вести наземное наблюдение за переправой. Но, по мнению эксперта, это уже устаревший посыл.
По словам Рожина, сейчас контроль за переправой можно спокойно осуществлять с дронов. Любая переправа становится приоритетной целью. Сейчас нужно гораздо больше логистических ресурсов, чтобы провернуть такую операцию. Доплыть и высадиться можно всегда.
"Но нужно же не просто занять плацдарм, а долгое время его удерживать. Тебе нужно много лодок и переправ, чтобы поставлять войскам на этом плацдарме снабжение и технику, а также восполнять потери при форсировании Днепра", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном на сайте Украина.ру.
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