Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России - 23.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241123/1059152072.html
Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России
Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России - 23.11.2024 Украина.ру
Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России
Противодействия ракетной системе "Орешник" на сегодня не существует. В России проходят испытания несколько подобных систем. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с руководством Минобороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных систем
2024-11-23T09:47
2024-11-23T10:18
новости
россия
владимир путин
минобороны
опк
ракеты
"орешник"
оружие
вооружения
разработки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058753950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd76cba10d74e56aecb0c6949b5136df.jpg.webp
По словам Путина, достигнутые результаты и скорость разработки новой ракетной системы "Орешник" вызывают гордость и восхищение, они убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России.Президент России отметил, что система "Орешник" – это не модернизация старых, ещё советских систем. Путин подчеркнул, что ракетная система "Орешник" – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. Кроме системы "Орешник" в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода, по результатам испытания это оружие также войдет в серию, заявил Путин."Противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И еще раз подчеркну, испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийные производства. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято", – сказал глава государства.Также по этой теме: Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"Об испытаниях и боевом применении новой ракетной системы "Орешник" – в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058753950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea83c7457f2d6d542c9f21b662e1e32a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, минобороны, опк, ракеты, "орешник", оружие, вооружения, разработки, испытания, сво
Новости, Россия, Владимир Путин, Минобороны, ОПК, ракеты, "Орешник", оружие, вооружения, разработки, испытания, СВО

Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России

09:47 23.11.2024 (обновлено: 10:18 23.11.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
Противодействия ракетной системе "Орешник" на сегодня не существует. В России проходят испытания несколько подобных систем. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с руководством Минобороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных систем
По словам Путина, достигнутые результаты и скорость разработки новой ракетной системы "Орешник" вызывают гордость и восхищение, они убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России.
Президент России отметил, что система "Орешник" – это не модернизация старых, ещё советских систем.
"Но эта система действительно прежде всего результат вашей работы, работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России. Она создана именно на базе современных, новейших разработок", – сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что ракетная система "Орешник" – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие.
"В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да ещё и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты её использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения", – указал президент.
Кроме системы "Орешник" в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода, по результатам испытания это оружие также войдет в серию, заявил Путин.
"Противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И еще раз подчеркну, испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийные производства. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято", – сказал глава государства.
Также по этой теме: Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"
Об испытаниях и боевом применении новой ракетной системы "Орешник" – в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
21 ноября, 20:20
Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
 
НовостиРоссияВладимир ПутинМинобороныОПКракеты"Орешник"оружиевооруженияразработкииспытанияСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:49Дадут ли Киеву ядерное оружие, где ошиблись США и какие последствия может иметь "Орешник" - Гаспарян
11:36Ракетная система "Орешник" способна поражать цели на всей территории Европы – Каракаев
11:21"Путин производит фурор". "Так кто же от Украины подпишет капитуляцию? "Орешник" и реакция на него
10:56С каждым днем Вооруженные Силы России накапливают боевой опыт и наступательный потенциал – Путин
10:33"Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара
10:19Путин: испытания новейшей ракетной системы "Орешник" прошли успешно
09:47Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России
09:21Ваш рейтинг понижен. Почему Украина не получила "Мисс мира" а Елене Зеленской не дали выступить в Любляне
09:21Запас "Орешника" и негодование Зеленского. Главное на Украине на утро 23 ноября
08:01Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будет
07:50Карман в районе Успеновки Кураховской области обречен, потому что ВС РФ заняли высоты — Евсеев
07:40В Ольговском лесу украинских военных снабжает "Баба Яга", пока ВС РФ не показывают, что "сказочке конец"
07:30Скоробогатый рассказал, какие "маячки" Россия посылает Украине в ответ на Курск и дальнобойные ракеты
07:28Россия приняла вызов. Но пока не до всех дошло
07:10"Орешником" Россия нейтрализовала козырь, который Байден подарил Трампу — Кнутов
07:04США настаивают на продолжении банкета. Чем их можно по-настоящему напугать
07:00Евсеев: никакого "выдавливания противника" из Курской области не будет, враг будет окружаться
06:50Раз США не причастны к взрыву "Северных потоков", то и Россия отдаст всю ответственность пиратам
06:30Ищенко: Россия и Запад перебрасывают Украину между собой как горячую картошку — она утешительный приз
06:11Призывают украинцев умереть и оценивают дальнобойные ракеты. Что говорят украинские военные о фронте
Лента новостейМолния