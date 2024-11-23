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Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России

Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России - 23.11.2024 Украина.ру

Путин: несколько систем, подобных "Орешнику", проходят испытания в России

Противодействия ракетной системе "Орешник" на сегодня не существует. В России проходят испытания несколько подобных систем. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с руководством Минобороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных систем

2024-11-23T09:47

2024-11-23T09:47

2024-11-23T10:18

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По словам Путина, достигнутые результаты и скорость разработки новой ракетной системы "Орешник" вызывают гордость и восхищение, они убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России.Президент России отметил, что система "Орешник" – это не модернизация старых, ещё советских систем. Путин подчеркнул, что ракетная система "Орешник" – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. Кроме системы "Орешник" в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода, по результатам испытания это оружие также войдет в серию, заявил Путин."Противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И еще раз подчеркну, испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийные производства. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято", – сказал глава государства.Также по этой теме: Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"Об испытаниях и боевом применении новой ракетной системы "Орешник" – в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру

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новости, россия, владимир путин, минобороны, опк, ракеты, "орешник", оружие, вооружения, разработки, испытания, сво