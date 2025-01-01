"Герани" вежливо летящие к своим целям": в Киеве утром 1 января прогремели взрывы
10:18 01.01.2025 (обновлено: 10:19 01.01.2025)
В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Уточняется, что первый взрыв произошел в районе 8.25 утра по московскому времени, второй - примерно в 8.50
Сообщается также, что в результате одного из взрывов возник пожар. Сразу после этого Киевская городская военная администрация заявила о работе систем ПВО и падении обломков БПЛА "на нежилую постройку".
Чуть раньше серия взрывов прозвучала и в городе Запорожье, который пока еще находится под контролем ВСУ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что это - попытки вражеской ПВО сбить с курса российские ракеты, нацеленные на инфраструктурные объекты, которые Киев использует для ведения боевых действий.
"Это работа ПВО ВСУ по "Гераням", вежливо летящим к своим целям", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
В канун Нового года военные объекты ВСУ попали под массированный удар ВС РФ. В частности, подполье сообщило о попадании в военный аэродром и склады на восточной окраине Запорожья.
Примерно в то же время украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Одесской, Николаевской, Сумской и других украинских областях. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что один из российских ударов пришелся по штабу ВСУ или военных НАТО.
"В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но по косвенным данным (оцепление СБУ, иностранные "скорые") прилет или по какому-то из штабов, или по натовским военным", - написал Лебедев, уточнив, что ближе к семи часам утра "опять полирнули место второго прилета, видимо, чтобы уж точно".