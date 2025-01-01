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"Герани" вежливо летящие к своим целям": в Киеве утром 1 января прогремели взрывы

"Герани" вежливо летящие к своим целям": в Киеве утром 1 января прогремели взрывы - 01.01.2025 Украина.ру

"Герани" вежливо летящие к своим целям": в Киеве утром 1 января прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Уточняется, что первый взрыв произошел в районе 8.25 утра по московскому времени, второй - примерно в 8.50

2025-01-01T10:18

2025-01-01T10:18

2025-01-01T10:19

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Сообщается также, что в результате одного из взрывов возник пожар. Сразу после этого Киевская городская военная администрация заявила о работе систем ПВО и падении обломков БПЛА "на нежилую постройку".Чуть раньше серия взрывов прозвучала и в городе Запорожье, который пока еще находится под контролем ВСУ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что это - попытки вражеской ПВО сбить с курса российские ракеты, нацеленные на инфраструктурные объекты, которые Киев использует для ведения боевых действий.В канун Нового года военные объекты ВСУ попали под массированный удар ВС РФ. В частности, подполье сообщило о попадании в военный аэродром и склады на восточной окраине Запорожья.Примерно в то же время украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Одесской, Николаевской, Сумской и других украинских областях. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что один из российских ударов пришелся по штабу ВСУ или военных НАТО.Другие темы: Пока Харьков не будет свободен, Россия не может рассчитывать на то, что противник сдастся — эксперт.

https://ukraina.ru/20250101/1060086335.html

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новости, киев, запорожье, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, нато, удары, вс рф