https://ukraina.ru/20250101/1060088324.html

Военные аэродромы и предприятие ВПК: Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ, включая военных

Военные аэродромы и предприятие ВПК: Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ, включая военных - 01.01.2025 Украина.ру

Военные аэродромы и предприятие ВПК: Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ, включая военных

За последние сутки российские войска поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы и место сборки безэкипажных катеров противника. Эта информация следует из свежей сводки Минобороны РФ

2025-01-01T13:03

2025-01-01T13:03

2025-01-01T13:03

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Также в сводке ведомства уточняется, что за последние сутки ВСУ потеряли порядка восьми сотен военных. А именно:Утром 1 января в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Уточнялось, что первый взрыв произошел в районе 8.25 утра по московскому времени, второй - примерно в 8.50.Сначала Киевская городская военная администрация заявила о работе систем ПВО и падении обломков БПЛА "на нежилую постройку", а чуть позже Национальный банк Украины (НБУ) пожаловался местным СМИ на повреждения одного из своих зданий после взрывов в столице.Чуть раньше серия взрывов прозвучала и в городе Запорожье, который пока еще находится под контролем ВСУ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что это - попытки вражеской ПВО сбить с курса российские ракеты, нацеленные на инфраструктурные объекты, которые Киев использует для ведения боевых действий."Это работа ПВО ВСУ по "Гераням", вежливо летящим к своим целям", - написал Рогов в своем телеграм-канале.В канун Нового года военные объекты ВСУ попали под массированный удар ВС РФ. В частности, подполье сообщило о попадании в военный аэродром и склады на восточной окраине Запорожья.Примерно в то же время украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Одесской, Николаевской, Сумской и других украинских областях. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что один из российских ударов пришелся по штабу ВСУ или военных НАТО."В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но по косвенным данным (оцепление СБУ, иностранные "скорые") прилет или по какому-то из штабов, или по натовским военным", - написал Лебедев, уточнив, что ближе к семи часам утра "опять полирнули место второго прилета, видимо, чтобы уж точно".Другие темы: Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении Курахово.

https://ukraina.ru/20250101/1060086685.html

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новости, россия, киев, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, впк, вс рф, потери, потери всу, военные, аэродромы