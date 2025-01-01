Военные аэродромы и предприятие ВПК: Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ, включая военных
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
За последние сутки российские войска поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы и место сборки безэкипажных катеров противника. Эта информация следует из свежей сводки Минобороны РФ
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении.
Также в сводке ведомства уточняется, что за последние сутки ВСУ потеряли порядка восьми сотен военных. А именно:
- —группировка ВС РФ "Запад" уничтожила до 330 военнослужащих ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики (ДНР);
- —подразделения группировки "Днепр" ликвидировали до 40 украинских в Запорожской и Херсонской областях;
- —в зоне действий российской группировки "Восток" украинские формирования потеряли более 150 военнослужащих;
- —подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали более 250 украинских военных;
- —в зоне действия группировки войск ВС РФ "Север" ВСУ лишились еще примерно 45 человек.
Утром 1 января в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Уточнялось, что первый взрыв произошел в районе 8.25 утра по московскому времени, второй - примерно в 8.50.
Сначала Киевская городская военная администрация заявила о работе систем ПВО и падении обломков БПЛА "на нежилую постройку", а чуть позже Национальный банк Украины (НБУ) пожаловался местным СМИ на повреждения одного из своих зданий после взрывов в столице.
Чуть раньше серия взрывов прозвучала и в городе Запорожье, который пока еще находится под контролем ВСУ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что это - попытки вражеской ПВО сбить с курса российские ракеты, нацеленные на инфраструктурные объекты, которые Киев использует для ведения боевых действий.
"Это работа ПВО ВСУ по "Гераням", вежливо летящим к своим целям", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
10:18"Герани" вежливо летящие к своим целям": в Киеве утром 1 января прогремели взрывы В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Уточняется, что первый взрыв произошел в районе 8.25 утра по московскому времени, второй - примерно в 8.50
В канун Нового года военные объекты ВСУ попали под массированный удар ВС РФ. В частности, подполье сообщило о попадании в военный аэродром и склады на восточной окраине Запорожья.
Примерно в то же время украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Одесской, Николаевской, Сумской и других украинских областях. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что один из российских ударов пришелся по штабу ВСУ или военных НАТО.
"В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но по косвенным данным (оцепление СБУ, иностранные "скорые") прилет или по какому-то из штабов, или по натовским военным", - написал Лебедев, уточнив, что ближе к семи часам утра "опять полирнули место второго прилета, видимо, чтобы уж точно".