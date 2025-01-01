Военные аэродромы и предприятие ВПК: Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ, включая военных - 01.01.2025 Украина.ру
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Военные аэродромы и предприятие ВПК: Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ, включая военных
Военные аэродромы и предприятие ВПК: Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ, включая военных - 01.01.2025 Украина.ру
Военные аэродромы и предприятие ВПК: Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ, включая военных
За последние сутки российские войска поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы и место сборки безэкипажных катеров противника. Эта информация следует из свежей сводки Минобороны РФ
2025-01-01T13:03
2025-01-01T13:03
новости
россия
киев
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
впк
вс рф
потери
потери всу
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Также в сводке ведомства уточняется, что за последние сутки ВСУ потеряли порядка восьми сотен военных. А именно:Утром 1 января в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Уточнялось, что первый взрыв произошел в районе 8.25 утра по московскому времени, второй - примерно в 8.50.Сначала Киевская городская военная администрация заявила о работе систем ПВО и падении обломков БПЛА "на нежилую постройку", а чуть позже Национальный банк Украины (НБУ) пожаловался местным СМИ на повреждения одного из своих зданий после взрывов в столице.Чуть раньше серия взрывов прозвучала и в городе Запорожье, который пока еще находится под контролем ВСУ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что это - попытки вражеской ПВО сбить с курса российские ракеты, нацеленные на инфраструктурные объекты, которые Киев использует для ведения боевых действий."Это работа ПВО ВСУ по "Гераням", вежливо летящим к своим целям", - написал Рогов в своем телеграм-канале.В канун Нового года военные объекты ВСУ попали под массированный удар ВС РФ. В частности, подполье сообщило о попадании в военный аэродром и склады на восточной окраине Запорожья.Примерно в то же время украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Одесской, Николаевской, Сумской и других украинских областях. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что один из российских ударов пришелся по штабу ВСУ или военных НАТО."В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но по косвенным данным (оцепление СБУ, иностранные "скорые") прилет или по какому-то из штабов, или по натовским военным", - написал Лебедев, уточнив, что ближе к семи часам утра "опять полирнули место второго прилета, видимо, чтобы уж точно".Другие темы: Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении Курахово.
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новости, россия, киев, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, впк, вс рф, потери, потери всу, военные, аэродромы
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВПК, ВС РФ, потери, потери ВСУ, военные, аэродромы

Военные аэродромы и предприятие ВПК: Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ, включая военных

13:03 01.01.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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За последние сутки российские войска поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы и место сборки безэкипажных катеров противника. Эта информация следует из свежей сводки Минобороны РФ

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении.

Также в сводке ведомства уточняется, что за последние сутки ВСУ потеряли порядка восьми сотен военных. А именно:
  • группировка ВС РФ "Запад" уничтожила до 330 военнослужащих ВСУ в различных районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики (ДНР);
  • подразделения группировки "Днепр" ликвидировали до 40 украинских в Запорожской и Херсонской областях;
  • в зоне действий российской группировки "Восток" украинские формирования потеряли более 150 военнослужащих;
  • подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали более 250 украинских военных;
  • в зоне действия группировки войск ВС РФ "Север" ВСУ лишились еще примерно 45 человек.
Утром 1 января в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Уточнялось, что первый взрыв произошел в районе 8.25 утра по московскому времени, второй - примерно в 8.50.
Сначала Киевская городская военная администрация заявила о работе систем ПВО и падении обломков БПЛА "на нежилую постройку", а чуть позже Национальный банк Украины (НБУ) пожаловался местным СМИ на повреждения одного из своих зданий после взрывов в столице.
Чуть раньше серия взрывов прозвучала и в городе Запорожье, который пока еще находится под контролем ВСУ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что это - попытки вражеской ПВО сбить с курса российские ракеты, нацеленные на инфраструктурные объекты, которые Киев использует для ведения боевых действий.
"Это работа ПВО ВСУ по "Гераням", вежливо летящим к своим целям", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
10:18
"Герани" вежливо летящие к своим целям": в Киеве утром 1 января прогремели взрывы В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Уточняется, что первый взрыв произошел в районе 8.25 утра по московскому времени, второй - примерно в 8.50
В канун Нового года военные объекты ВСУ попали под массированный удар ВС РФ. В частности, подполье сообщило о попадании в военный аэродром и склады на восточной окраине Запорожья.
Примерно в то же время украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Одесской, Николаевской, Сумской и других украинских областях. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что один из российских ударов пришелся по штабу ВСУ или военных НАТО.
"В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но по косвенным данным (оцепление СБУ, иностранные "скорые") прилет или по какому-то из штабов, или по натовским военным", - написал Лебедев, уточнив, что ближе к семи часам утра "опять полирнули место второго прилета, видимо, чтобы уж точно".
Другие темы: Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении Курахово.
 
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