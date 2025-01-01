https://ukraina.ru/20250101/1059969662.html

Богдан Безпалько: Если Запад пойдет по лестнице Кана, "Орешник" вместо болванок получит ядерный заряд

Богдан Безпалько: Если Запад пойдет по лестнице Кана, "Орешник" вместо болванок получит ядерный заряд - 01.01.2025 Украина.ру

Богдан Безпалько: Если Запад пойдет по лестнице Кана, "Орешник" вместо болванок получит ядерный заряд

В той же Германии может появиться другой канцлер, правительство и состав Бундестага, которые передадут Украине "Таурусы". Начнется эскалация. Эта эскалация может потребовать от нас ответа, который приведет к еще одному росту эскалации. Это и есть лестница Германа Кана, когда ни одна из сторон не может отказаться от ответных мер.

2025-01-01T10:00

2025-01-01T10:00

2025-01-01T10:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.- Богдан Анатольевич, какое событие 2024 года вы считаете исторически значимым?- Выборы президента США, которые отражаются на всей мировой политике. Правда, мы пока не знаем, как именно победа Трампа скажется на украинском конфликте и развитии российско-американских отношений. Он много чего наговорил, но пока он не вступит в должность, у него не будет рычагов воздействия на политику.В остальном можно выделить изменения в ходе СВО: наращивания темпа наступления ВС РФ в Донбассе и вторжение ВСУ в Курскую область. Надеюсь, мы действительно перехватили инициативу и в 2025 году освободим гораздо больше территорий.- Насчет Трампа. Его противники в России вспоминают, что именно при нем США начали поставки летального оружия на Украину и фактически вышли из договора о ракетах средней дальности. Не станет ли он для нас еще большим злом, чем сейчас?- Трамп нам не друг. Более того, у него есть одно крайне неприятное свойство - он непредсказуем. Это с демократами нам было проще работать, потому что мы заранее знали их шаги. А на какие кнопки Трамп будет нажимать по Украине – мы не знаем: эскалация, заморозка или оставить все как есть. Любой из возможных сценариев возможен.Пока я бы отметил, что Трамп в своей риторике стал немного скромнее. Если раньше он обещал закончить конфликт за 24 часа, то теперь он говорит, что есть проблема, которую надо решить.Другое дело, что для России любое из решений Трампа может быть крайне неприятным.Заморозка может законсервировать украинскую проблему и сохранить в Киеве нацистский режим. Я имею в виду в целом эту власть, а не только Зеленского. Понятно, что любая заморозка для него – это выход на пенсию: или на приятную пенсию на Карибах, или на неприятную пенсию под землю. А для нас любая заморозка – это постоянная угроза новой агрессии. Учитывая, что с нас не снимут большую часть санкций и продолжат душить нашу экономику.Более того, наши войска все же освобождают населенные пункты один за другим. ВСУ терпят поражение одно за другим, их моральный дух падает.Сценарий эскалации для России тоже невыгоден, потому что он может привести к расширению конфликта и появлению на Украине армий стран НАТО. Пока он маловероятен. Да, Макрон очень много говорил об этом, но пока французские войска под флагом Пятой Республики он на Украину не посылает. Он пытался уговорить поляков, и Туск ему вежливо отказал.С другой стороны, спустя пару месяцев или пару лет власть в какой-то европейской стране может поменяться, и ситуация обострится. В той же Германии может появиться другой канцлер, правительство и состав Бундестага, которые передадут Украине "Таурусы". Начнется эскалация. Эта эскалация может потребовать от нас ответа, который приведет к еще одному росту эскалации.Это и есть лестница Германа Кана, когда ни одна из сторон не может отказаться от ответных мер.Поэтому сейчас все ждут 21 января и реальных шагов от Трампа, чтобы понять, чего он хочет. Пока все, что говорит он или его советники – ни о чем.Да, это хорошо, что Трамп хочет встретиться с Путиным. И хорошо, что Трамп не настаивает на присутствии Зеленского на этой встрече. Это значит, что переговоры о разделе Украины будут вести два игрока, которые ведут борьбу друг против друга: Россия и США. Все остальные – попутчики.- Что произошло с киевским режимом за этот год? Часто говорят, что все решения принимают не на Украине, а на Западе, а власть Зеленского держится на штыках. Сколько еще это может продолжаться? Возможен ли там социальный взрыв?- В социальный взрыв я не верю. Украинское население находится в политической апатии и предпочитает пассивное сопротивление.Самое простое – уехать. Сейчас это нелегко, но кому-то это доступно.Второй вариант – замкнуться в частной домашней жизни. Хотя это нелегко для мужчин призывного возраста, которые могут попасть под мобилизацию.Третий вариант – эвентуальный. Если речь пойдет о спаде военной активности или заморозке конфликта, когда на Украине придется провести выборы, то избиратели могут проголосовать за кандидата, который наиболее подходит для мирного сосуществования между остатками Украины и России.Но это тоже очень условный сценарий. С 1991 года население Украины голосовало за кандидата, который выступал за союз с Россией. Когда я еще там жил, мы голосовали за Кравчука, потому что он об этом говорил. Потом голосовали за Кучму, потому что он был "красным директором" из Днепропетровска и националистом не был. И каждый раз люди обманывались. Последний раз таким крупным обманом был Янукович.Когда западные политтехнологи поняли, что выборы представляют для них какую-то опасность, выборы стали проводиться вне правил. Поставили у власти Ющенко в ходе третьего тура в обход конституции. А в 2014 году Януковича просто отстранили от власти (при определенных обстоятельствах его могли даже убить).С тех пор на Украине законной власти нет.И даже сейчас будет выбор между Зеленским и Разумковым, когда люди выберут Разумкова в рамках пассивного сопротивления, вряд ли ситуация от этого радикально поменяется. Да, у Разумкова нет негативного имиджа, который сейчас есть у Зеленского. Ну и у Зеленского его не было. Граждане Украины всерьез восприняли эту сказку про учителя, который стал президентом, и попытались воплотить ее в жизнь.Что касается активного сопротивления, то люди, которые могли его оказать, либо переехали в Крым и Донбасс, либо убиты, либо сидят в тюрьме (тот же Дмитрий Скворцов). Да, Яна Таксюра, например, удалось обменять, но в целом на Украине серьезно развит силовой блок. Киевские спецслужбы фактически стали филиалом западных спецслужб. Они не отягощены бюрократией, действуют быстро и эффективно. Хотя и грубо, как мясники.Так что активное сопротивление на Украине сейчас невозможно.- А украинский олигархат может сыграть еще какую-то роль в этой истории?- У украинского олигарахата было только одно желание – захватить как можно больше активов и ресурсов. Основные претензии олигархов к Западу состоит в том, что те активы, которые они хотели бы забрать, могут быть поглощены западными структурами чуть ли не бесплатно. Порошенко отличается от Зеленского только тем, что Порошенко, как хозяин, не хотел продавать украинскую землю, чтобы транснациональные корпорации не скупили ее за бесценок, а достались ему.С другой стороны, эти земли и так были фактически распроданы через посредников. И закон о продаже земли был нужен, чтобы юридически это оформить.Зеленский по своей натуре – не хозяин. Он не олигарх. У него нет желания присваивать себе какие-то активы и зарабатывать на них. Поэтому он со спокойной душой подписал этот закон в пользу зарубежных структур.Олигархи сейчас сидят тихонечко. Терпят убытки, имитируют патриотическую деятельность и участвуют в политике (прямо или косвенно). Тот же Порошенко делает прозрачные намеки, что снова готов стать президентом.- Поговорим о месте России в этом мире. В 2022 году Запад пытался представить нас как страну-изгоя на одном уровне с КНДР. Удалось ли сейчас нашим дипломатам сколотить пул из государств, готовых к жесткой конфронтации с Западом? Помимо КНДР, который уже официально наш союзник.- Россию и КНДР вообще смешно сравнивать. Территорию России омывают больше десяти морей, где содержится вся таблица Менделеева (залежи полезных ископаемых). Россия по территории больше, чем карликовая планета Плутон. А КНДР – небольшая горная страна, по масштабам сравнимая с Грецией. То есть Россия слишком большая, чтобы ее изолировать.Что касается стран, элиты которых придерживаются антизападных взглядов, то они делятся на несколько типов.Первые. Это те, кто готов к жесткому противостоянию с Западом (КНДР, Иран, Эритрея). Их немного. И их действительно называют странами-изгоями. Но не потому, что они Запад не любят. А потому, что их легко исключить из мировой экономики и политики.Вторые. Это масса стран, которые хотели бы просто получить право на развитие. Запад устанавливает правила, которые этому развитию мешают. Они хотели бы добиться такого миропорядка, который дал бы им больше прав на суверенитет. Их элиты не хотят ввязываться в серьезное противостояние с Западом, потому что на примере России видят, насколько это бывает опасно. Но они сочувствуют России и помогают ей обходить санкции.Если Россия победит, они выступят в пользу проектов, которые мы будем выстраивать. Это будет не выбор в пользу сильного, а выбор в пользу того, кто завоевал свое право на развитие. Просто Россия готова бороться за суверенитет с оружием в руках, а они – нет.Пока свои права постепенно отвоевывают Китай, Индия и отчасти Пакистан. Например, Индия, несмотря на противодействие, разработала и ввела в свои вооруженные силы ядерную компоненту, как и Пакистан. Китай сейчас стоит на пороге противостояния с Западом. Но поскольку Китай – это все же большая и развитая страна, ей проще решиться пойти на такой шаг, чем Уганде или Никарагуа.- Насчет Ближнего Востока. Нет ли у вас ощущения, что падение режима Асада и легализация исламистов в Сирии представляет для России большую опасность, чем происходящее на Украине? Не превратится ли Сирия в настоящий террористический анклав, с которым придется что-то делать?- России может угрожать неконтролируемое развитие конфликта на Ближнем Востоке, когда Сирия станет эпицентром этого конфликта. Там же противостоят друг другу слишком много игроков, каждый из которых преследует свои интересы. Например, для Нетаньяху было бы выгодно продолжение контролируемого конфликта. Но контролируемый конфликт всегда может стать неконтролируемым. Если в него будет втянут Иран, это спровоцирует угрозы для России на Каспии.Но любой конфликт на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии сделает конфликт на Украине периферийным. Ведь истощается не только Россия, но и США с Западом. Военные эксперты говорят, что те же "Джавеллины" просто закончились, а производить их заново в таких объемах – долго и дорого.Это, кстати, к вопросу о заморозке конфликта. США и Европа могут за время передышки выстроить мощный военно-промышленный комплекс, навести порядок с финансами, отмобилизовать армию и быть готовыми к войне с Россией. А мы за это время будем только терять, потому что санкции никуда не денутся и потому что Запад будет совершенствовать механизмы относительно того, чтобы помешать нам эти санкции обходить.- События в Сирии – это поражение России?- Понимаете, Сирия для России не была основным театром военных действий. Там находился наш ограниченный контингент, который оказывал содействие сирийской армии и иранским силам. Но у нас в республике были интересы, и сейчас эти интересы находятся под угрозой. Если же мы договоримся с новой властью по базам в Тартусе и Латакии, мы не потерпим такого поражения, о котором все говорят. И вообще, вряд ли бы мы могли предотвратить крушение режима Асада.- Можем ли мы рассматривать Ливию как новое место присутствия наших баз?- Вряд ли. Ливия по-прежнему находится в состоянии вялотекущей гражданской войны и разделена. Там нет единого государства. Там есть разные силы и различные племенные союзы. А нам нужно искать точки соприкосновения со стабильными государствами, которые могут выполнять взятые на себя союзные обязательства.Еще раз, с кем из трех политических групп нам договариваться в Ливии? А если завтра там как в Сирии сменится власть? Нам опять придется перемещаться в другое место?Нам бы следовало поискать точки соприкосновения с Алжиром, где авторитет России еще с советских времен очень высок.- Францию мы уже злим в Африке.- В Центральной Африке наше военное присутствие обязательно должно сохраниться. Просто ни у одной из этих стран нет выхода к морю, нам их будет трудно и дорого снабжать.- Давайте подытожим нашу беседу. Какие главные вызовы и задачи будут стоять перед Россией в 2025 году?- Первое. Украинский конфликт. Сейчас он развивается в нашу пользу, но мы не знаем, что может произойти после инаугурации Трампа и не вмешается ли в него Европа.Второе. Экономика.Третье. Человеческий фактор. Этот вызов долгосрочный. Я имею в виду демографию, которая должна пополняться не за счет завоза инокультурных мигрантов, а за счет естественного роста рождаемости и репатриации русских людей. Также мы можем подумать о том, чтобы перевезти в Россию народ из стран, которые нас поддерживают: например, египетских коптов. Для них Россия – православная страна. Они привыкли жить под давлением мусульман в Египте, а здесь они будут чувствовать себя хорошо и легко ассимилируются (их в Египте около 20 миллионов человек).То есть для решения демографического вопроса нам нужно искать нестандартные методы.- Этот год также обострил ядерную проблематику. США нарастили производство одной из разновидностей ядерных свободно падающих бомб.- Я на это намекал, когда говорил о прямом вмешательстве Запада в украинский конфликт. Движение по лестнице Кана может перерасти до ядерных ударов, которые не учитывают жертвы среди мирного населения. Надеюсь, до этого не дойдет. Тем более, свободно падающие бомбы – не самая опасная часть ядерного оружия. В качестве их носителей выступают самолеты, а для сбития самолетов у нас есть все средства ПВО и ПРО. Зато наш "Орешник", который вместо болванок будет нести ядерный боезаряд, Западу будет перехватить очень сложно.Сам по себе рост производства этих бомб может быть подготовкой США к применению тактического ядерного оружия. Но не против России, а в каких-то других конфликтах.Также на эту тему Заработать на мире и на войне. Возможно, Трамп отказался от намерений быстро уладить конфликт на Украине

https://ukraina.ru/20241225/1059941032.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, запад, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий разумков, вооруженные силы украины, украина.ру, нато