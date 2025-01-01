Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет? - 01.01.2025 Украина.ру
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Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет?
Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет? - 01.01.2025 Украина.ру
Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет?
Министерство энергетики Украины заявило, что прекратило транспортировку российского газа по территории страны. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства
2025-01-01T11:06
2025-01-01T11:06
новости
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газпром
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Факт разрыва "газовых" отношений с Киевом подтвердили и в пресс-службе "Газпрома", уточнив, что подача российского газа через Украину стала технически и юридически невозможна с 8 утра 1 января 2025 года в связи с истечением срока действия соглашений, подписанных 30 декабря 2019 года.Первые отголоски остановки транзита российского газа через Украину коснулись непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). В "Тирастеплоэнерго" сообщили об отключении централизованного отопления."Тирастеплоэнерго" информирует, что в связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия с 1 января 2025 года с 7:00 часов утра (8:00 мск) прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности", - заявили в ведомстве, уточнив, что это решение касается также лечебных учреждений.В ряде европейских стран опасаются, что такие же последствия ждут и их. В частности, тревогу бьют в Венгрии, Австрии, Италии и Словакии, которые максимально зависели от поставок российского голубого топлива через Украину. Власти этих стран даже пригрозили Киеву конфликтом, однако никаких серьезных шагов в этом направлении пока не предприняли.Тем временем в Британии опасаются совсем другого: местная газета Daily Express написала, что Европе грозит рост инфляции из-за отключения поставок российского газа.Однако большинство российских экспертов в области энергетики склоняются к тому, что американо-британские переживания по поводу цены на голубое топливо - не что иное, как игра на публику, ведь именно по указанию из Вашингтона и Брюсселя Киев принял такое решение. Чтобы дать дорогу американскому сжиженному природному газу (СПГ).Также специалисты обратили внимание на то, что Владимир Зеленский давно озвучивал намерение прекратить транзит российского ресурса, а значит исход был вполне ожидаем для сторон газового рынка.Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев напомнил, что с прекращением российского транзита Европа теряет возможность получать около 15 млрд кубометров газа в год. Однако никто в ЕС без жизненно важного ресурса не останется: Венгрия договорилась о продолжении поставок через "Турецкий поток", также остаются доступными поставки по "Балканскому потоку" и по Трансбалканскому газопроводу."Будет этот газ значительно дороже, чем российский, но это уже не наши проблемы", - констатировал эксперт.Россия, наоборот, теряет рынок сбыта. И заместить его, считают специалисты, будет довольно сложно: газопровод "Сила Сибири", ведущий в Китай, вышел на предельную мощность в 2024 году, другая нитка в Поднебесную "Дальневосточный маршрут" заработает только в 2027 году.Эксперты уточняют, что немного компенсировать потери вероятно получится за счет поставок в Центральную Азию, но это максимам 1-2 млрд кубометров в год. Это значит, что приоритетными для "Газпрома" в создавшейся ситуации должны стать поставки на внутренний рынок.Украину разрыв соглашений о транзите лишит примерно 800 млн долларов в год. Однако в Киеве не унывают и продвигают идею о создании вместе с Польшей газового хаба, где импортером сырья должна стать Варшава, а накапливать и отправлять его покупателям планирует Украина. Однако даже в случае успеха этого проекта, уверены энергетики, цена такого газа все равно будет значительно выше для потребителей.Борьба за газовый рынок Европы не окончена, но рассчитывать на него "Газпрому" не стоит, уверен глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Он подчеркнул, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа борьба за газовый рынок ЕС выйдет на новый уровень: вновь избранный лидер Америки не упустит возможности втридорога продавать свой СПГ.Другие темы: "Герани" вежливо летящие к своим целям": в Киеве утром 1 января прогремели взрывы.
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Новости, Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Газпром, ЕС, Константин Симонов, газ, транзит

Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет?

11:06 01.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Министерство энергетики Украины заявило, что прекратило транспортировку российского газа по территории страны. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства

"В 07.00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины", - сообщило Минэнерго Украины, уточнив, что Киев проинформировал об этом международных партнеров.

Факт разрыва "газовых" отношений с Киевом подтвердили и в пресс-службе "Газпрома", уточнив, что подача российского газа через Украину стала технически и юридически невозможна с 8 утра 1 января 2025 года в связи с истечением срока действия соглашений, подписанных 30 декабря 2019 года.
Первые отголоски остановки транзита российского газа через Украину коснулись непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). В "Тирастеплоэнерго" сообщили об отключении централизованного отопления.
"Тирастеплоэнерго" информирует, что в связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия с 1 января 2025 года с 7:00 часов утра (8:00 мск) прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности", - заявили в ведомстве, уточнив, что это решение касается также лечебных учреждений.
В ряде европейских стран опасаются, что такие же последствия ждут и их. В частности, тревогу бьют в Венгрии, Австрии, Италии и Словакии, которые максимально зависели от поставок российского голубого топлива через Украину. Власти этих стран даже пригрозили Киеву конфликтом, однако никаких серьезных шагов в этом направлении пока не предприняли.
Тем временем в Британии опасаются совсем другого: местная газета Daily Express написала, что Европе грозит рост инфляции из-за отключения поставок российского газа.
Однако большинство российских экспертов в области энергетики склоняются к тому, что американо-британские переживания по поводу цены на голубое топливо - не что иное, как игра на публику, ведь именно по указанию из Вашингтона и Брюсселя Киев принял такое решение. Чтобы дать дорогу американскому сжиженному природному газу (СПГ).
Также специалисты обратили внимание на то, что Владимир Зеленский давно озвучивал намерение прекратить транзит российского ресурса, а значит исход был вполне ожидаем для сторон газового рынка.
Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев напомнил, что с прекращением российского транзита Европа теряет возможность получать около 15 млрд кубометров газа в год. Однако никто в ЕС без жизненно важного ресурса не останется: Венгрия договорилась о продолжении поставок через "Турецкий поток", также остаются доступными поставки по "Балканскому потоку" и по Трансбалканскому газопроводу.
"Будет этот газ значительно дороже, чем российский, но это уже не наши проблемы", - констатировал эксперт.
Россия, наоборот, теряет рынок сбыта. И заместить его, считают специалисты, будет довольно сложно: газопровод "Сила Сибири", ведущий в Китай, вышел на предельную мощность в 2024 году, другая нитка в Поднебесную "Дальневосточный маршрут" заработает только в 2027 году.
Эксперты уточняют, что немного компенсировать потери вероятно получится за счет поставок в Центральную Азию, но это максимам 1-2 млрд кубометров в год. Это значит, что приоритетными для "Газпрома" в создавшейся ситуации должны стать поставки на внутренний рынок.
Украину разрыв соглашений о транзите лишит примерно 800 млн долларов в год. Однако в Киеве не унывают и продвигают идею о создании вместе с Польшей газового хаба, где импортером сырья должна стать Варшава, а накапливать и отправлять его покупателям планирует Украина. Однако даже в случае успеха этого проекта, уверены энергетики, цена такого газа все равно будет значительно выше для потребителей.
Борьба за газовый рынок Европы не окончена, но рассчитывать на него "Газпрому" не стоит, уверен глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Он подчеркнул, что с возвращением на пост президента США Дональда Трампа борьба за газовый рынок ЕС выйдет на новый уровень: вновь избранный лидер Америки не упустит возможности втридорога продавать свой СПГ.
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11:36Зеленский выдал южнокорейские ракеты за свои
11:06Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет?
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