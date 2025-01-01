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Подножка их ненависти: Захарова заявила, что россияне пошатнули идеалы западной русофобии

Подножка их ненависти: Захарова заявила, что россияне пошатнули идеалы западной русофобии - 01.01.2025 Украина.ру

Подножка их ненависти: Захарова заявила, что россияне пошатнули идеалы западной русофобии

Какое-то время назад желание нравится Западу и жить по его образцу сменилось у россиян недоумением, почему к ним так плохо там относятся. Однако теперь большинству наших граждан стало абсолютно все равно, как на них смотрят за границей. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-01-01T12:33

2025-01-01T12:33

2025-01-01T12:33

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В том же комментарии Захарова отметила, что иностранные мужчины неоднократно говорили, что находиться в РФ опасно из-за красоты российских женщин."Почему женщины так выглядят? Почему они так красиво одеты?" - интересуются они.Красота русских женщин всегда славилась на весь мир. К сожалению, части из них - женщинам Донбасса - пришлось узнать, что они могут быть еще красивее. Об этом рассказала читателям издания Украина.ру Серафима Тимохина."Прекрасная половина населения Донецка с 2014 года начала уделять большее внимание красоте и уходу за собой, будто осознавая, что каждый день теперь может стать последним. Хотите - верьте, хотите - нет, но со слов многих дончанок, они стали чаще надевать праздничные платья, ведь "если умирать, то умирать красивой"", - рассказала Тимохина.Подробности в материале "Гость ночных кошмаров". Дончанка о том, как "Позывной: Пассажир" заставил ее снова попасть под обстрел.

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новости, россия, запад, донбасс, украина.ру, мария захарова, русофобия, женщины