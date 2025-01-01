Подножка их ненависти: Захарова заявила, что россияне пошатнули идеалы западной русофобии
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Какое-то время назад желание нравится Западу и жить по его образцу сменилось у россиян недоумением, почему к ним так плохо там относятся. Однако теперь большинству наших граждан стало абсолютно все равно, как на них смотрят за границей. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Нам стало все равно, что они там - русофобят или не русофобят", - сказала дипломат, уточнив, что для большинства россиян в приоритете жизни и здоровье участников спецоперации и своих соотечественников.
В том же комментарии Захарова отметила, что иностранные мужчины неоднократно говорили, что находиться в РФ опасно из-за красоты российских женщин.
"Почему женщины так выглядят? Почему они так красиво одеты?" - интересуются они.
"Говорят: "Женщины. Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно", - отметила дипломат, подчеркнув, что "мы так просто живем".
Красота русских женщин всегда славилась на весь мир. К сожалению, части из них - женщинам Донбасса - пришлось узнать, что они могут быть еще красивее. Об этом рассказала читателям издания Украина.ру Серафима Тимохина.
"Прекрасная половина населения Донецка с 2014 года начала уделять большее внимание красоте и уходу за собой, будто осознавая, что каждый день теперь может стать последним. Хотите - верьте, хотите - нет, но со слов многих дончанок, они стали чаще надевать праздничные платья, ведь "если умирать, то умирать красивой"", - рассказала Тимохина.