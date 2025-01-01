Во что превратилась Москва в новогодние праздники и где найти Деда Мороза – спецрепортаж Украина.ру - 01.01.2025 Украина.ру
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Во что превратилась Москва в новогодние праздники и где найти Деда Мороза – спецрепортаж Украина.ру
Во что превратилась Москва в новогодние праздники и где найти Деда Мороза – спецрепортаж Украина.ру - 01.01.2025 Украина.ру
Во что превратилась Москва в новогодние праздники и где найти Деда Мороза – спецрепортаж Украина.ру
Что такое новогоднее настроение и как его создать? В поисках ответа на эти вопросы журналисты Украина.ру отправились на центральные улицы Москвы, которые в эти... Украина.ру, 01.01.2025
2025-01-01T13:09
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видео
эксклюзив
москва
украина
россия
дед мороз
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новый год
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Что такое новогоднее настроение и как его создать? В поисках ответа на эти вопросы журналисты Украина.ру отправились на центральные улицы Москвы, которые в эти новогодние праздники превратились в настоящую зимнюю сказку! В общем, смотрите сами.#НовыйГод #МанежнаяПлощадь #поздравления #ГодЗмеи #Москва #Россия #пожелания #репортаж #НГ #город #РФ #столица #праздники #рождество #ёлка #снег #наряды #традиции #гуляния #центр #регионы #подарки #волшебство #чудеса #НовогоднееНастроение #сказка #Кино #СоветскиеЛенты #интервью #ДедМороз Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, эксклюзив, москва, украина, россия, дед мороз, вконтакте, новый год, 2025 год, видео
Видео, Эксклюзив, Москва, Украина, Россия, Дед Мороз, Вконтакте, Новый год, 2025 год

Во что превратилась Москва в новогодние праздники и где найти Деда Мороза – спецрепортаж Украина.ру

13:09 01.01.2025
 
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Что такое новогоднее настроение и как его создать? В поисках ответа на эти вопросы журналисты Украина.ру отправились на центральные улицы Москвы, которые в эти новогодние праздники превратились в настоящую зимнюю сказку! В общем, смотрите сами.
#НовыйГод #МанежнаяПлощадь #поздравления #ГодЗмеи #Москва #Россия #пожелания #репортаж #НГ #город #РФ #столица #праздники #рождество #ёлка #снег #наряды #традиции #гуляния #центр #регионы #подарки #волшебство #чудеса #НовогоднееНастроение #сказка #Кино #СоветскиеЛенты #интервью #ДедМороз
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