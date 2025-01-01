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Зеленский выдал южнокорейские ракеты за свои

Зеленский выдал южнокорейские ракеты за свои - 01.01.2025 Украина.ру

Зеленский выдал южнокорейские ракеты за свои

Выступая с новогодним обращением, Владимир Зеленский объявил, что на вооружении ВСУ появились украинские ракеты оперативно-тактического комплекса "Сапсан". Однако чуть позже выяснилось, что всё не совсем так

2025-01-01T11:36

2025-01-01T11:36

2025-01-01T11:36

новости

южная корея

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ракета

ложь

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Однако пользователи и военные эксперты быстро раскусили ложь: ролик, показанный Зеленским, был снят в 2017 году и показан на YouTube-канале Korea Defense Blog. На тех кадрах транслировался запуск баллистических ракет Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS военнослужащими Южной Кореи.Похожая история произошла в конце декабря, тогда украинские и южнокорейские СМИ опубликовали фото, утверждая, что на нем - первый пленный КНДР, взятый ВСУ в Курской области. Чуть позже выяснилось, что этот снимок появился в сети еще в 2022 году.Подробности истории можно прочитать в материале Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом.

южная корея

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, южная корея, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ракета, ложь