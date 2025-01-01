Зеленский выдал южнокорейские ракеты за свои - 01.01.2025 Украина.ру
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Зеленский выдал южнокорейские ракеты за свои
Зеленский выдал южнокорейские ракеты за свои - 01.01.2025 Украина.ру
Зеленский выдал южнокорейские ракеты за свои
Выступая с новогодним обращением, Владимир Зеленский объявил, что на вооружении ВСУ появились украинские ракеты оперативно-тактического комплекса "Сапсан". Однако чуть позже выяснилось, что всё не совсем так
2025-01-01T11:36
2025-01-01T11:36
новости
южная корея
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ракета
ложь
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Однако пользователи и военные эксперты быстро раскусили ложь: ролик, показанный Зеленским, был снят в 2017 году и показан на YouTube-канале Korea Defense Blog. На тех кадрах транслировался запуск баллистических ракет Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS военнослужащими Южной Кореи.Похожая история произошла в конце декабря, тогда украинские и южнокорейские СМИ опубликовали фото, утверждая, что на нем - первый пленный КНДР, взятый ВСУ в Курской области. Чуть позже выяснилось, что этот снимок появился в сети еще в 2022 году.Подробности истории можно прочитать в материале Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, южная корея, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ракета, ложь
Новости, Южная Корея, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ракета, ложь

Зеленский выдал южнокорейские ракеты за свои

11:36 01.01.2025
 
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Выступая с новогодним обращением, Владимир Зеленский объявил, что на вооружении ВСУ появились украинские ракеты оперативно-тактического комплекса "Сапсан". Однако чуть позже выяснилось, что всё не совсем так
"Сапсан — это наши ракеты. Украинские", - похвастался Зеленский.
Однако пользователи и военные эксперты быстро раскусили ложь: ролик, показанный Зеленским, был снят в 2017 году и показан на YouTube-канале Korea Defense Blog. На тех кадрах транслировался запуск баллистических ракет Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS военнослужащими Южной Кореи.
Похожая история произошла в конце декабря, тогда украинские и южнокорейские СМИ опубликовали фото, утверждая, что на нем - первый пленный КНДР, взятый ВСУ в Курской области. Чуть позже выяснилось, что этот снимок появился в сети еще в 2022 году.
Подробности истории можно прочитать в материале Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом.
 
НовостиЮжная КореяВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРакеталожь
 
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