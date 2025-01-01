https://ukraina.ru/20250101/1060087784.html
Зеленский выдал южнокорейские ракеты за свои
Зеленский выдал южнокорейские ракеты за свои - 01.01.2025 Украина.ру
Зеленский выдал южнокорейские ракеты за свои
Выступая с новогодним обращением, Владимир Зеленский объявил, что на вооружении ВСУ появились украинские ракеты оперативно-тактического комплекса "Сапсан". Однако чуть позже выяснилось, что всё не совсем так
2025-01-01T11:36
2025-01-01T11:36
2025-01-01T11:36
новости
южная корея
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ракета
ложь
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Однако пользователи и военные эксперты быстро раскусили ложь: ролик, показанный Зеленским, был снят в 2017 году и показан на YouTube-канале Korea Defense Blog. На тех кадрах транслировался запуск баллистических ракет Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS военнослужащими Южной Кореи.Похожая история произошла в конце декабря, тогда украинские и южнокорейские СМИ опубликовали фото, утверждая, что на нем - первый пленный КНДР, взятый ВСУ в Курской области. Чуть позже выяснилось, что этот снимок появился в сети еще в 2022 году.Подробности истории можно прочитать в материале Киев и Сеул искали северокорейских солдат в Курской области, а нашли в прошлом.
южная корея
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/01/1060087271_72:0:1024:714_1920x0_80_0_0_e0ad29c7f01eeb4048e57e49e0cc86aa.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, южная корея, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ракета, ложь
Новости, Южная Корея, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ракета, ложь
Зеленский выдал южнокорейские ракеты за свои
Выступая с новогодним обращением, Владимир Зеленский объявил, что на вооружении ВСУ появились украинские ракеты оперативно-тактического комплекса "Сапсан". Однако чуть позже выяснилось, что всё не совсем так
"Сапсан — это наши ракеты. Украинские", - похвастался Зеленский.
Однако пользователи и военные эксперты быстро раскусили ложь: ролик, показанный Зеленским, был снят в 2017 году и показан на YouTube-канале Korea Defense Blog
. На тех кадрах транслировался запуск баллистических ракет Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS военнослужащими Южной Кореи
.
Похожая история произошла в конце декабря, тогда украинские и южнокорейские СМИ опубликовали фото, утверждая, что на нем - первый пленный КНДР
, взятый ВСУ в Курской области
. Чуть позже выяснилось, что этот снимок появился в сети еще в 2022 году.