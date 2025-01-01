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Эксперт рассказал, зачем на самом деле Запад хочет ввести своих "миротворцев" на Украину
Эксперт рассказал, зачем на самом деле Запад хочет ввести своих "миротворцев" на Украину - 01.01.2025 Украина.ру
Эксперт рассказал, зачем на самом деле Запад хочет ввести своих "миротворцев" на Украину
Иностранный военный контингент в случае ввода на Украину не будет миротворческим. Его задачей будет подготовка ВСУ к новому этапу боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин
2025-01-01T10:10
2025-01-01T10:10
2025-01-01T10:10
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запад
дональд трамп
владимир зеленский
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Власти Великобритании и Франции могут направить 100 тысяч миротворцев на Украину в 2025 году, чтобы побудить Россию к переговорам, сообщило ранее издание Foreign Policy."Так называемые миротворцы, которые гипотетически могут быть введены на Украину, хотя я с трудом представляю, где в нынешних условиях европейские страны наберут стотысячный контингент, будут использованы для укрепления боеспособности ВСУ и для обучения украинской армии", - прокомментировал Камкин.Понятно, что этот контингент будет отнюдь не миротворческим, добавил он. По его словам, миротворческими могут считаться войска, у которых есть мандат ООН, а для этого нужно согласие и России, и Украины.То есть на Украине они могут находиться только как прямые участники конфликта, отметил Камкин. Сейчас речь идет о фиксации европейскими и американскими спонсорами киевского режима их территориальных приобретений, потому что почти все природные ресурсы на подконтрольной режиму Владимира Зеленского части Украины находятся в собственности транснациональных компаний. Расставаться с таким жирным куском государства Европы и США не намерены. Правобережную Украину они собираются оставить за собой, резюмировал собеседник издания.О будущем Украины при Дональде Трампе - в материале издания Украина.ру Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, запад, дональд трамп, владимир зеленский
Эксперт рассказал, зачем на самом деле Запад хочет ввести своих "миротворцев" на Украину
Иностранный военный контингент в случае ввода на Украину не будет миротворческим. Его задачей будет подготовка ВСУ к новому этапу боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин