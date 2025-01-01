"Отсель грозить мы будем венграм": новогодние намёки Зеленского - 01.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250101/1060087406.html
"Отсель грозить мы будем венграм": новогодние намёки Зеленского
"Отсель грозить мы будем венграм": новогодние намёки Зеленского - 01.01.2025 Украина.ру
"Отсель грозить мы будем венграм": новогодние намёки Зеленского
Не то, чтобы это было сенсацией, но учитывая страсть бывшего президента к съёмкам на фоне зелёной тряпки мы всё же ожидали выступления в традиционной грязной футболке. Но нет – оделся по сезону. Полагаем, можно найти даже локацию на которой могло бы быть снято это обращение (в том, что Зеленский туда вклеен – не сомневаемся)
2025-01-01T14:24
2025-01-01T14:24
мнения
украина
европа
россия
ес
нато
виктор ющенко
владимир зеленский
новый год
поздравление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/01/1060087099_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_9d60e1642389fab6ba5afb0282250bea.jpg.webp
Для начала всё же отдадим должное команде "Квартала 95" – с драматургией у них всё в порядке, да и сам Зеленский актёр, в общем-то, неплохой (просто уже приелся – могли бы кого-то ещё выпустить).Текст, в общем-то, тоже неплох, хотя он слишком длинный и путанный. Начался он очень даже неплохо – с демонстрации того, что пану отаману дорог не золотой запас (про него практически не говорилось), а люди. Потом, правда, эта ценная идея была размыта.Ну и теперь несколько моментов, на которые хотелось бы обратить особое внимание.Слово "победа" в обращении конечно несколько раз звучит, но ключевой элемент речи, собственно новогоднее пожелание, обошёлся без него. Вообще, фраза выглядит очень неуверенно: "мы сделаем всё, чтобы остановить Россию и закончить войну".Выглядит как намёк на обстоятельства непреодолимой силы, которые помешают нынешней украинской власти достичь хоть каких-то разумных целей. Сделаем всё от нас зависящее, но от нас зависит не всё. Так что, если получится какая-то ерунда – не взыщите. Это не мы.Впрочем, где-то это сигнал и Вашингтону – мы перевоспитались, готовы не требовать победы, а ограничиться миром на продиктованных из-за океана условиях. Но учтите – мы обижены и разочарованы. И вообще – "действительно справедливый мир не может наступить по принципу "начнём с чистого листа" (тут, кстати, с Зеленским нужно согласиться – отвечать за свои преступления ему всё же придётся).Второе: Зеленский помнит, о чём он говорил с американскими президентами и благодарен американцам.Один испанский блогер назвал предшественника Зеленского на посту президента "графом Дякулой" (от "дякую" – "благодарю"). Нет, Зеленский не мечтает о лаврах предшественника. Он напоминает о легендарной неблагодарности украинских властей.Тонкий намёк. Понять его могут не только лишь все.Третий момент, который нас удивил, безусловный перебор с оформлением.Зеленский снимается на фоне Матери-Родины и этого, по идее, должно было быть достаточно, тем более, что памятник "отредактирован" в соответствии с реалиями. Но нет же! Обязательно надо было его подсветить цветами украинского и американского (!) флага. Война? Воздушные тревоги? Чувство меры? Нет, не слышали… Во всяком случае, это мелочи на фоне необходимости подчеркнуть статус Киева как оккупированной территории.Нет, мы понимаем, что они комики. Но за шесть лет нахождения у власти можно было привыкнуть к тому, что смешное на сцене будет выглядеть не очень смешно в жизни (автор постоянно вспоминает сценку, что Зеленский в образе Ющенко искал хоть какую-то перемогу – завесить задник американским флагом было бы в духе этой юморески).Впрочем, если это проявление благодарности перед американскими союзниками, тогда да – будет замечено. Только надо иметь в виду, что благодарность именно этим и ограничится.Кстати, о чувстве меры - это ничего, что Зеленский выше Родины?Четвёртое:"Июль. Утро. "Охматдет". Так бьют слабаки и трусы. И мы никогда не забудем эти детские глаза. И мы никогда им этого не простим!"Инцидент с "Охматдетом":- 100% результат деятельности украинской ПВО, которую так хвалит Зеленский;- разрушения свелись к разбитому декоративному покрытию на фасаде;- приступить к его ремонту так до конца года и не смогли из-за коррупционного скандала вокруг собранных народом средств.Одного последнего пункта было бы достаточно, чтобы эту тему не поднимать. Но это если бы на месте Зеленского был нормальный человек. Однако на месте Зеленского находится Зеленский.Пятое – "справедливость". Выглядит, по его мнению, так:"Тот, кто сеял бедствие на нашей земле, получил его на своей. На Курщине и в других местах, куда в этом году прилетал наш ответ, наша справедливость".С нами поступили несправедливо, и мы отмстили, поступив несправедливо с ними. Ничего хорошего в Россию мы принести не можем, потому что ничего хорошего у нас самих нет.Слабовато, но учитывая общие обстоятельства и к кому обращена речь такой вариант тоже неплох. Просто тогда надо забыть о том, что Украина – "это Европа, а Россия – болота". Но мы уже поняли, что с чувством меры у команды "Квартала 95" так себе.К справедливости автор речи не самым очевидным образом привязал успехи украинского военпрома, а девочка-дизайнер довела текст до окончательного абсурда, продемонстрировав под видом украинской ракеты "Сапсан" запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo-2A шестилетней давности.Вау-вау, полегче! Мы догадываемся, что новейшие украинские ракеты – западная техника с украинскими шильдиками, но зачем прям вот так сразу в лоб? Впрочем, будем справедливы – картинка адресована украинскому зрителю, а ему будет нормально – "пипл хавает".Шестое – прямая и явная угроза: "не надо бояться, что Украина будет в Европе".С одной стороны, Зеленский констатирует факт того, что Украину в Европе боятся.С другой стороны, он признаёт, что бояться есть чего – просто не надо этого делать.Для полноты ощущения "не смотрите вверх" в поздравлении отсутствует упоминание о самой эпической украинской перемоге – Зеленскому таки удалось реализовать мечту Ющенко и начать газовую блокаду Европы. "Не надо бояться Украины" звучит как "не надо бояться экономической катастрофы". И это Украина ещё не вступила в ЕС и НАТО!Тут стоило бы одеть не курточку, уже засвеченную на околицах ныне сданных городов, а шубейку – холодно ведь будет.Седьмое – Зеленский прямо грозит властям Словакии, Венгрии, Грузии и Белоруссии. И радуется событиям в Молдавии, намекая на то, как он намерен остаться президентом на второй срок. Удивительно, что не упомянута Румыния.В какой-то степени это прогресс – ещё недавно Зеленский был президентом мира. Сейчас он намерен ограничиться Европой. Правда, большая часть Европы перед ним капитулировала, а меньшая, по его убеждению, должна вскоре капитулировать.Тут, впрочем, европейцы сами виноваты. Курс на капитуляцию перед киевским режимом был заложен ещё Олландом и Меркель.Резюмируя сказанное – 2025 год не будет годом Украины ни в каком смысле (скорее годом разгребания последствий трёх подряд "годов Украины"), Зеленский это знает, но всё равно желает… Логика в этом есть – будьте реалистами, требуйте невозможного.
https://ukraina.ru/20250101/1059950910.html
https://ukraina.ru/20230814/1048640537.html
https://ukraina.ru/20241003/1057872931.html
https://ukraina.ru/20241129/1059315760.html
https://ukraina.ru/20240416/1054540361.html
украина
европа
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/01/1060087099_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_780361317af8398985fe2a424616e216.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, европа, россия, ес, нато, виктор ющенко, владимир зеленский, новый год, поздравление, сша
Мнения, Украина, Европа, Россия, ЕС, НАТО, Виктор Ющенко, Владимир Зеленский, Новый год, поздравление, США

"Отсель грозить мы будем венграм": новогодние намёки Зеленского

14:24 01.01.2025
 
Зеленский. Новогоднее обращение, 2025
Зеленский. Новогоднее обращение, 2025
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Не то, чтобы это было сенсацией, но учитывая страсть бывшего президента к съёмкам на фоне зелёной тряпки мы всё же ожидали выступления в традиционной грязной футболке. Но нет – оделся по сезону. Полагаем, можно найти даже локацию на которой могло бы быть снято это обращение (в том, что Зеленский туда вклеен – не сомневаемся)
Для начала всё же отдадим должное команде "Квартала 95" – с драматургией у них всё в порядке, да и сам Зеленский актёр, в общем-то, неплохой (просто уже приелся – могли бы кого-то ещё выпустить).
Текст, в общем-то, тоже неплох, хотя он слишком длинный и путанный. Начался он очень даже неплохо – с демонстрации того, что пану отаману дорог не золотой запас (про него практически не говорилось), а люди. Потом, правда, эта ценная идея была размыта.
Ну и теперь несколько моментов, на которые хотелось бы обратить особое внимание.
Слово "победа" в обращении конечно несколько раз звучит, но ключевой элемент речи, собственно новогоднее пожелание, обошёлся без него. Вообще, фраза выглядит очень неуверенно: "мы сделаем всё, чтобы остановить Россию и закончить войну".
Выглядит как намёк на обстоятельства непреодолимой силы, которые помешают нынешней украинской власти достичь хоть каких-то разумных целей. Сделаем всё от нас зависящее, но от нас зависит не всё. Так что, если получится какая-то ерунда – не взыщите. Это не мы.
Фото: ТСН
05:20
Зеленский погубил Украину ради "пиара" — ИщенкоВся политическая деятельность киевского режима — это сплошной пиар. Действия "его начальников" направлены на то, чтобы получить дешевую популярность. Украина что-то делает, народ ей аплодирует, потом забывает об этом и продолжает ее ругать, а потом Украина опять запускает новый пиар-ход. Украина и воюет так же
Впрочем, где-то это сигнал и Вашингтону – мы перевоспитались, готовы не требовать победы, а ограничиться миром на продиктованных из-за океана условиях. Но учтите – мы обижены и разочарованы. И вообще – "действительно справедливый мир не может наступить по принципу "начнём с чистого листа" (тут, кстати, с Зеленским нужно согласиться – отвечать за свои преступления ему всё же придётся).
Второе: Зеленский помнит, о чём он говорил с американскими президентами и благодарен американцам.
Один испанский блогер назвал предшественника Зеленского на посту президента "графом Дякулой" (от "дякую" – "благодарю"). Нет, Зеленский не мечтает о лаврах предшественника. Он напоминает о легендарной неблагодарности украинских властей.
Тонкий намёк. Понять его могут не только лишь все.
Третий момент, который нас удивил, безусловный перебор с оформлением.
Зеленский снимается на фоне Матери-Родины и этого, по идее, должно было быть достаточно, тем более, что памятник "отредактирован" в соответствии с реалиями. Но нет же! Обязательно надо было его подсветить цветами украинского и американского (!) флага. Война? Воздушные тревоги? Чувство меры? Нет, не слышали… Во всяком случае, это мелочи на фоне необходимости подчеркнуть статус Киева как оккупированной территории.
14 августа 2023, 00:18
Финальный сезон "Слуги народа". Комик-президент — это совершенно не смешноНе имея никакого профессионального актерского образования, президент Украины Владимир Зеленский в сознании людей по сей день остается артистом, независимо от того, хвалит ли говорящий это его остроумные комедии из прошлого, или пытается уколоть формулировкой вроде "клоун, а не президент". Так или иначе, сцене президент Зеленский обязан всем
Нет, мы понимаем, что они комики. Но за шесть лет нахождения у власти можно было привыкнуть к тому, что смешное на сцене будет выглядеть не очень смешно в жизни (автор постоянно вспоминает сценку, что Зеленский в образе Ющенко искал хоть какую-то перемогу – завесить задник американским флагом было бы в духе этой юморески).
Впрочем, если это проявление благодарности перед американскими союзниками, тогда да – будет замечено. Только надо иметь в виду, что благодарность именно этим и ограничится.
Кстати, о чувстве меры - это ничего, что Зеленский выше Родины?
Четвёртое:
"Июль. Утро. "Охматдет". Так бьют слабаки и трусы. И мы никогда не забудем эти детские глаза. И мы никогда им этого не простим!"
Инцидент с "Охматдетом":
- РИА Новости, 1920, 03.10.2024
3 октября 2024, 17:51
Собранные 300 млн грн на ремонт "Охматдета" пропали, на консервацию больницы ищут новые средстваКрупнейшую на Украине детскую больницу "Охматдет", разрушенную в результате работы украинской системы противовоздушной обороны, отказались ремонтировать, несмотря на собранные на эти цели 300 млн гривен. Объявление тендера на зимнюю консервацию учреждения в Раде прокомментировали матом
- 100% результат деятельности украинской ПВО, которую так хвалит Зеленский;
- разрушения свелись к разбитому декоративному покрытию на фасаде;
- приступить к его ремонту так до конца года и не смогли из-за коррупционного скандала вокруг собранных народом средств.
Одного последнего пункта было бы достаточно, чтобы эту тему не поднимать. Но это если бы на месте Зеленского был нормальный человек. Однако на месте Зеленского находится Зеленский.
Пятое – "справедливость". Выглядит, по его мнению, так:
"Тот, кто сеял бедствие на нашей земле, получил его на своей. На Курщине и в других местах, куда в этом году прилетал наш ответ, наша справедливость".
Макетный образец пусковой установки ОТРК Гром-2. Фото КБ Южное
29 ноября 2024, 17:37
Что известно об украинском "Громе-2", и почему "Орешник" полюбил "Южмаш" Российские войска в ответ на удары ВСУ вглубь территории РФ поразили места размещения западной и украинской опытной дальнобойной техники в двух регионах.
С нами поступили несправедливо, и мы отмстили, поступив несправедливо с ними. Ничего хорошего в Россию мы принести не можем, потому что ничего хорошего у нас самих нет.
Слабовато, но учитывая общие обстоятельства и к кому обращена речь такой вариант тоже неплох. Просто тогда надо забыть о том, что Украина – "это Европа, а Россия – болота". Но мы уже поняли, что с чувством меры у команды "Квартала 95" так себе.
К справедливости автор речи не самым очевидным образом привязал успехи украинского военпрома, а девочка-дизайнер довела текст до окончательного абсурда, продемонстрировав под видом украинской ракеты "Сапсан" запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo-2A шестилетней давности.
Вау-вау, полегче! Мы догадываемся, что новейшие украинские ракеты – западная техника с украинскими шильдиками, но зачем прям вот так сразу в лоб? Впрочем, будем справедливы – картинка адресована украинскому зрителю, а ему будет нормально – "пипл хавает".
Шестое – прямая и явная угроза: "не надо бояться, что Украина будет в Европе".
С одной стороны, Зеленский констатирует факт того, что Украину в Европе боятся.
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
16 апреля 2024, 16:30
Зеленский диктует США условия мираВладимир Зеленский давно уже считает себя президентом мира и не стесняясь даёт указания всем государствам мира. Запад ему это прощает, даже его поддерживает. Но вздыхает с облегчением в периоды ремиссии, когда Зеленский вдруг прекращает повелевать и начинает просить
С другой стороны, он признаёт, что бояться есть чего – просто не надо этого делать.
Для полноты ощущения "не смотрите вверх" в поздравлении отсутствует упоминание о самой эпической украинской перемоге – Зеленскому таки удалось реализовать мечту Ющенко и начать газовую блокаду Европы. "Не надо бояться Украины" звучит как "не надо бояться экономической катастрофы". И это Украина ещё не вступила в ЕС и НАТО!
Тут стоило бы одеть не курточку, уже засвеченную на околицах ныне сданных городов, а шубейку – холодно ведь будет.
Седьмое – Зеленский прямо грозит властям Словакии, Венгрии, Грузии и Белоруссии. И радуется событиям в Молдавии, намекая на то, как он намерен остаться президентом на второй срок. Удивительно, что не упомянута Румыния.
В какой-то степени это прогресс – ещё недавно Зеленский был президентом мира. Сейчас он намерен ограничиться Европой. Правда, большая часть Европы перед ним капитулировала, а меньшая, по его убеждению, должна вскоре капитулировать.
Тут, впрочем, европейцы сами виноваты. Курс на капитуляцию перед киевским режимом был заложен ещё Олландом и Меркель.
Резюмируя сказанное – 2025 год не будет годом Украины ни в каком смысле (скорее годом разгребания последствий трёх подряд "годов Украины"), Зеленский это знает, но всё равно желает… Логика в этом есть – будьте реалистами, требуйте невозможного.
 
МненияУкраинаЕвропаРоссияЕСНАТОВиктор ЮщенкоВладимир ЗеленскийНовый годпоздравлениеСША
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:34Антироссийский консенсус в Арктике. Все ли хорошо в стане союзников?
14:31Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией
14:24"Отсель грозить мы будем венграм": новогодние намёки Зеленского
13:37Моя хата с краю: в Европе разгорается спор о роли российского газа в жизни ЕС
13:09Во что превратилась Москва в новогодние праздники и где найти Деда Мороза – спецрепортаж Украина.ру
13:03Военные аэродромы и предприятие ВПК: Минобороны РФ озвучило суточные потери ВСУ, включая военных
12:33Подножка их ненависти: Захарова заявила, что россияне пошатнули идеалы западной русофобии
12:23Рецепты князя Опохмелидзе
11:55Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении Курахово
11:36Зеленский выдал южнокорейские ракеты за свои
11:06Транзит российского газа через территорию Украины прекратился. Кто и что потеряет?
10:18"Герани" вежливо летящие к своим целям": в Киеве утром 1 января прогремели взрывы
10:10Эксперт рассказал, зачем на самом деле Запад хочет ввести своих "миротворцев" на Украину
10:00Богдан Безпалько: Если Запад пойдет по лестнице Кана, "Орешник" вместо болванок получит ядерный заряд
09:55В первые минуты нового года: ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области
08:59Подполковник ВС США в отставке рассказал, готова ли Европа воевать с РФ в 2025 году
08:48Спикер Народного Совета ДНР рассказал, готов ли он перейти на федеральный уровень
08:08Рожин ответил на вопрос, планируется ли в России новая мобилизация
08:08Ищенко назвал главное достоинство Путина, которое многие принимают за недостаток
08:00"Гуманитарная катастрофа": Монтян о том, что происходит на освобожденных территориях
Лента новостейМолния