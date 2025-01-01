https://ukraina.ru/20250101/1060087406.html

"Отсель грозить мы будем венграм": новогодние намёки Зеленского

"Отсель грозить мы будем венграм": новогодние намёки Зеленского - 01.01.2025 Украина.ру

"Отсель грозить мы будем венграм": новогодние намёки Зеленского

Не то, чтобы это было сенсацией, но учитывая страсть бывшего президента к съёмкам на фоне зелёной тряпки мы всё же ожидали выступления в традиционной грязной футболке. Но нет – оделся по сезону. Полагаем, можно найти даже локацию на которой могло бы быть снято это обращение (в том, что Зеленский туда вклеен – не сомневаемся)

2025-01-01T14:24

2025-01-01T14:24

2025-01-01T14:24

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поздравление

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Для начала всё же отдадим должное команде "Квартала 95" – с драматургией у них всё в порядке, да и сам Зеленский актёр, в общем-то, неплохой (просто уже приелся – могли бы кого-то ещё выпустить).Текст, в общем-то, тоже неплох, хотя он слишком длинный и путанный. Начался он очень даже неплохо – с демонстрации того, что пану отаману дорог не золотой запас (про него практически не говорилось), а люди. Потом, правда, эта ценная идея была размыта.Ну и теперь несколько моментов, на которые хотелось бы обратить особое внимание.Слово "победа" в обращении конечно несколько раз звучит, но ключевой элемент речи, собственно новогоднее пожелание, обошёлся без него. Вообще, фраза выглядит очень неуверенно: "мы сделаем всё, чтобы остановить Россию и закончить войну".Выглядит как намёк на обстоятельства непреодолимой силы, которые помешают нынешней украинской власти достичь хоть каких-то разумных целей. Сделаем всё от нас зависящее, но от нас зависит не всё. Так что, если получится какая-то ерунда – не взыщите. Это не мы.Впрочем, где-то это сигнал и Вашингтону – мы перевоспитались, готовы не требовать победы, а ограничиться миром на продиктованных из-за океана условиях. Но учтите – мы обижены и разочарованы. И вообще – "действительно справедливый мир не может наступить по принципу "начнём с чистого листа" (тут, кстати, с Зеленским нужно согласиться – отвечать за свои преступления ему всё же придётся).Второе: Зеленский помнит, о чём он говорил с американскими президентами и благодарен американцам.Один испанский блогер назвал предшественника Зеленского на посту президента "графом Дякулой" (от "дякую" – "благодарю"). Нет, Зеленский не мечтает о лаврах предшественника. Он напоминает о легендарной неблагодарности украинских властей.Тонкий намёк. Понять его могут не только лишь все.Третий момент, который нас удивил, безусловный перебор с оформлением.Зеленский снимается на фоне Матери-Родины и этого, по идее, должно было быть достаточно, тем более, что памятник "отредактирован" в соответствии с реалиями. Но нет же! Обязательно надо было его подсветить цветами украинского и американского (!) флага. Война? Воздушные тревоги? Чувство меры? Нет, не слышали… Во всяком случае, это мелочи на фоне необходимости подчеркнуть статус Киева как оккупированной территории.Нет, мы понимаем, что они комики. Но за шесть лет нахождения у власти можно было привыкнуть к тому, что смешное на сцене будет выглядеть не очень смешно в жизни (автор постоянно вспоминает сценку, что Зеленский в образе Ющенко искал хоть какую-то перемогу – завесить задник американским флагом было бы в духе этой юморески).Впрочем, если это проявление благодарности перед американскими союзниками, тогда да – будет замечено. Только надо иметь в виду, что благодарность именно этим и ограничится.Кстати, о чувстве меры - это ничего, что Зеленский выше Родины?Четвёртое:"Июль. Утро. "Охматдет". Так бьют слабаки и трусы. И мы никогда не забудем эти детские глаза. И мы никогда им этого не простим!"Инцидент с "Охматдетом":- 100% результат деятельности украинской ПВО, которую так хвалит Зеленский;- разрушения свелись к разбитому декоративному покрытию на фасаде;- приступить к его ремонту так до конца года и не смогли из-за коррупционного скандала вокруг собранных народом средств.Одного последнего пункта было бы достаточно, чтобы эту тему не поднимать. Но это если бы на месте Зеленского был нормальный человек. Однако на месте Зеленского находится Зеленский.Пятое – "справедливость". Выглядит, по его мнению, так:"Тот, кто сеял бедствие на нашей земле, получил его на своей. На Курщине и в других местах, куда в этом году прилетал наш ответ, наша справедливость".С нами поступили несправедливо, и мы отмстили, поступив несправедливо с ними. Ничего хорошего в Россию мы принести не можем, потому что ничего хорошего у нас самих нет.Слабовато, но учитывая общие обстоятельства и к кому обращена речь такой вариант тоже неплох. Просто тогда надо забыть о том, что Украина – "это Европа, а Россия – болота". Но мы уже поняли, что с чувством меры у команды "Квартала 95" так себе.К справедливости автор речи не самым очевидным образом привязал успехи украинского военпрома, а девочка-дизайнер довела текст до окончательного абсурда, продемонстрировав под видом украинской ракеты "Сапсан" запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo-2A шестилетней давности.Вау-вау, полегче! Мы догадываемся, что новейшие украинские ракеты – западная техника с украинскими шильдиками, но зачем прям вот так сразу в лоб? Впрочем, будем справедливы – картинка адресована украинскому зрителю, а ему будет нормально – "пипл хавает".Шестое – прямая и явная угроза: "не надо бояться, что Украина будет в Европе".С одной стороны, Зеленский констатирует факт того, что Украину в Европе боятся.С другой стороны, он признаёт, что бояться есть чего – просто не надо этого делать.Для полноты ощущения "не смотрите вверх" в поздравлении отсутствует упоминание о самой эпической украинской перемоге – Зеленскому таки удалось реализовать мечту Ющенко и начать газовую блокаду Европы. "Не надо бояться Украины" звучит как "не надо бояться экономической катастрофы". И это Украина ещё не вступила в ЕС и НАТО!Тут стоило бы одеть не курточку, уже засвеченную на околицах ныне сданных городов, а шубейку – холодно ведь будет.Седьмое – Зеленский прямо грозит властям Словакии, Венгрии, Грузии и Белоруссии. И радуется событиям в Молдавии, намекая на то, как он намерен остаться президентом на второй срок. Удивительно, что не упомянута Румыния.В какой-то степени это прогресс – ещё недавно Зеленский был президентом мира. Сейчас он намерен ограничиться Европой. Правда, большая часть Европы перед ним капитулировала, а меньшая, по его убеждению, должна вскоре капитулировать.Тут, впрочем, европейцы сами виноваты. Курс на капитуляцию перед киевским режимом был заложен ещё Олландом и Меркель.Резюмируя сказанное – 2025 год не будет годом Украины ни в каком смысле (скорее годом разгребания последствий трёх подряд "годов Украины"), Зеленский это знает, но всё равно желает… Логика в этом есть – будьте реалистами, требуйте невозможного.

https://ukraina.ru/20250101/1059950910.html

https://ukraina.ru/20230814/1048640537.html

https://ukraina.ru/20241003/1057872931.html

https://ukraina.ru/20241129/1059315760.html

https://ukraina.ru/20240416/1054540361.html

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мнения, украина, европа, россия, ес, нато, виктор ющенко, владимир зеленский, новый год, поздравление, сша