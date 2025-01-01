Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении Курахово - 01.01.2025 Украина.ру
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Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении Курахово
Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении Курахово - 01.01.2025 Украина.ру
Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении Курахово
В новогоднюю ночь в сети появились кадры поднятия бойцами из 5-й мотострелковой бригады ВС РФ российского флага над Кураховской ТЭС. Также военкоры сообщают о том, что город освобожден, осталась лишь зачистка окраин населенного пункта
2025-01-01T11:55
2025-01-01T11:56
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
семен пегов
вооруженные силы украины
военкор
освобождение
город
вс рф
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"По информации военкоров, сейчас завершается зачистка последних окраин. Штурмовики взяли промзону в Курахово, которая была последним укрепрайоном ВСУ. Город почти полностью находится под контролем ВС РФ. Наши герои также подняли триколор на одном из зданий Трубного завода", - написал телеграм-канал Readovka.Тем временем американская газета The New York Times констатировала, что освобождение города Курахово даст российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.Другие новости: "Герани" вежливо летящие к своим целям": в Киеве утром 1 января прогремели взрывы.
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, семен пегов, вооруженные силы украины, военкор, освобождение, город, вс рф
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Семен Пегов, Вооруженные силы Украины, военкор, освобождение, город, ВС РФ

Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении Курахово

11:55 01.01.2025 (обновлено: 11:56 01.01.2025)
 
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В новогоднюю ночь в сети появились кадры поднятия бойцами из 5-й мотострелковой бригады ВС РФ российского флага над Кураховской ТЭС. Также военкоры сообщают о том, что город освобожден, осталась лишь зачистка окраин населенного пункта
"По информации военкоров, сейчас завершается зачистка последних окраин. Штурмовики взяли промзону в Курахово, которая была последним укрепрайоном ВСУ. Город почти полностью находится под контролем ВС РФ. Наши герои также подняли триколор на одном из зданий Трубного завода", - написал телеграм-канал Readovka.
"Курахово (ДНР). Город - наш... В целом город освободили. Идет зачистка", - написал в своем телеграм-канале за несколько часов до боя курантов военкор Юрий Котенок.
"Российские войска выбили ВСУ из Курахово. Впереди ещё предстоит зачистка занятой территории, но это дело времени. Основные силы украинцев отошли из города, чтобы избежать окружения", - добавил военкор Семен Пегов.
Тем временем американская газета The New York Times констатировала, что освобождение города Курахово даст российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.
Фото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
30 декабря 2024, 05:55
Эксперт назвал два города, взятие которых Россией отобьет у Запада веру в свою победуПока Россия не возьмет под свой контроль Харьков и Запорожье, на Западе будут продолжать верить, что смогут победить РФ с помощью военной поддержки Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв
Другие новости: "Герани" вежливо летящие к своим целям": в Киеве утром 1 января прогремели взрывы.
 
НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаСемен ПеговВооруженные силы УкраинывоенкоросвобождениегородВС РФ
 
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