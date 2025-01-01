https://ukraina.ru/20250101/1060088045.html

Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении Курахово

Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении Курахово - 01.01.2025 Украина.ру

Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении Курахово

В новогоднюю ночь в сети появились кадры поднятия бойцами из 5-й мотострелковой бригады ВС РФ российского флага над Кураховской ТЭС. Также военкоры сообщают о том, что город освобожден, осталась лишь зачистка окраин населенного пункта

2025-01-01T11:55

2025-01-01T11:55

2025-01-01T11:56

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курахово

россия

донецкая народная республика

семен пегов

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военкор

освобождение

город

вс рф

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"По информации военкоров, сейчас завершается зачистка последних окраин. Штурмовики взяли промзону в Курахово, которая была последним укрепрайоном ВСУ. Город почти полностью находится под контролем ВС РФ. Наши герои также подняли триколор на одном из зданий Трубного завода", - написал телеграм-канал Readovka.Тем временем американская газета The New York Times констатировала, что освобождение города Курахово даст российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.Другие новости: "Герани" вежливо летящие к своим целям": в Киеве утром 1 января прогремели взрывы.

https://ukraina.ru/20241230/1059931952.html

курахово

россия

донецкая народная республика

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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, семен пегов, вооруженные силы украины, военкор, освобождение, город, вс рф