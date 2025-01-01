Триколор над ТЭС, военкоры сообщают об освобождении Курахово
11:55 01.01.2025 (обновлено: 11:56 01.01.2025)
В новогоднюю ночь в сети появились кадры поднятия бойцами из 5-й мотострелковой бригады ВС РФ российского флага над Кураховской ТЭС. Также военкоры сообщают о том, что город освобожден, осталась лишь зачистка окраин населенного пункта
"По информации военкоров, сейчас завершается зачистка последних окраин. Штурмовики взяли промзону в Курахово, которая была последним укрепрайоном ВСУ. Город почти полностью находится под контролем ВС РФ. Наши герои также подняли триколор на одном из зданий Трубного завода", - написал телеграм-канал Readovka.
"Курахово (ДНР). Город - наш... В целом город освободили. Идет зачистка", - написал в своем телеграм-канале за несколько часов до боя курантов военкор Юрий Котенок.
"Российские войска выбили ВСУ из Курахово. Впереди ещё предстоит зачистка занятой территории, но это дело времени. Основные силы украинцев отошли из города, чтобы избежать окружения", - добавил военкор Семен Пегов.
Тем временем американская газета The New York Times констатировала, что освобождение города Курахово даст российским войскам возможность выйти к Днепропетровску - одному из ключевых промышленных центров Украины.
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