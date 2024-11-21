Крыму при Украине грозила участь безлюдной пустыни - Константинов - 21.11.2024 Украина.ру
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Крыму при Украине грозила участь безлюдной пустыни - Константинов
Крыму при Украине грозила участь безлюдной пустыни - Константинов - 21.11.2024 Украина.ру
Крыму при Украине грозила участь безлюдной пустыни - Константинов
Киевский режим, пришедший к власти в результате майдана и госпереворота на Украине, готовил Крыму участь безлюдной пустыни. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
2024-11-21T07:50
2024-11-21T08:10
новости
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россия
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"Вспомним майдан 2004 года. Там были красивые лозунги о больших европейских зарплатах, некоррумпированном правосудии и многом другом. На майдане 2014 года уже не было никаких красивых речей. Только злоба, ненависть и стремление уничтожить все русское. Уничтожение всего русского в Крыму означало бы превращение нашего полуострова в безлюдную пустыню", - сказал Константинов.По его словам, эта угроза была вполне реальной и справиться с ней крымчане смогли только с помощью России.Накануне Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".Подробнее про Крым при РФ - в материале Тимофей Борисов рассказал, почему немцы не боятся ездить в Крым и не верят пропаганде властей на сайте Украина.ру.
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новости, крым, владимир константинов, украина, россия, владимир зеленский
Новости, Крым, Владимир Константинов, Украина, Россия, Владимир Зеленский

Крыму при Украине грозила участь безлюдной пустыни - Константинов

07:50 21.11.2024 (обновлено: 08:10 21.11.2024)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Читать в
Киевский режим, пришедший к власти в результате майдана и госпереворота на Украине, готовил Крыму участь безлюдной пустыни. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"Вспомним майдан 2004 года. Там были красивые лозунги о больших европейских зарплатах, некоррумпированном правосудии и многом другом. На майдане 2014 года уже не было никаких красивых речей. Только злоба, ненависть и стремление уничтожить все русское. Уничтожение всего русского в Крыму означало бы превращение нашего полуострова в безлюдную пустыню", - сказал Константинов.
По его словам, эта угроза была вполне реальной и справиться с ней крымчане смогли только с помощью России.
Накануне Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".
Подробнее про Крым при РФ - в материале Тимофей Борисов рассказал, почему немцы не боятся ездить в Крым и не верят пропаганде властей на сайте Украина.ру.
 
НовостиКрымВладимир КонстантиновУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
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