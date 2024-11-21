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Крыму при Украине грозила участь безлюдной пустыни - Константинов

Крыму при Украине грозила участь безлюдной пустыни - Константинов - 21.11.2024 Украина.ру

Крыму при Украине грозила участь безлюдной пустыни - Константинов

Киевский режим, пришедший к власти в результате майдана и госпереворота на Украине, готовил Крыму участь безлюдной пустыни. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости

2024-11-21T07:50

2024-11-21T07:50

2024-11-21T08:10

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"Вспомним майдан 2004 года. Там были красивые лозунги о больших европейских зарплатах, некоррумпированном правосудии и многом другом. На майдане 2014 года уже не было никаких красивых речей. Только злоба, ненависть и стремление уничтожить все русское. Уничтожение всего русского в Крыму означало бы превращение нашего полуострова в безлюдную пустыню", - сказал Константинов.По его словам, эта угроза была вполне реальной и справиться с ней крымчане смогли только с помощью России.Накануне Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".Подробнее про Крым при РФ - в материале Тимофей Борисов рассказал, почему немцы не боятся ездить в Крым и не верят пропаганде властей на сайте Украина.ру.

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новости, крым, владимир константинов, украина, россия, владимир зеленский