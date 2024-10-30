https://ukraina.ru/20241030/1058464367.html

Тимофей Борисов рассказал, почему немцы не боятся ездить в Крым и не верят пропаганде властей

Тимофей Борисов рассказал, почему немцы не боятся ездить в Крым и не верят пропаганде властей - 30.10.2024 Украина.ру

Тимофей Борисов рассказал, почему немцы не боятся ездить в Крым и не верят пропаганде властей

Доктор Геббельс выстроил СМИ Третьего рейха как очень серьезную схему оболванивания людей. И эта система работает до сих пор. Но многие простые немцы не верят пропаганде властей Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2024-10-30T03:30

2024-10-30T03:30

2024-10-30T03:30

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вакцина

урсула фон дер ляйен

граница

пропаганда

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Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что якобы настоящий враг президента России Владимира Путина — это "свободный и независимый демократический образ жизни" жителей Германии.Простые немцы в это никогда бы не поверили, если бы не пропаганда, у которой в Германии серьезные традиции. Доктор Йозеф Геббельс выстроил СМИ Третьего рейха как очень серьезную схему оболванивания людей. И эта система до сих пор работает, отметил политолог.По его словам, многие простые немцы не верят этой пропаганде. На это влияет три фактора. Первое — русские немцы доносят правду до населения Германии. Их там несколько миллионов. И они в основном пророссийские, отметил германист.Третий фактор, о котором я говорил, — ковид. Немцев заставляли прививаться сырыми западными вакцинами, потом начали появляться побочные эффекты. "И более того, [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен закупала их из коррупционных побуждений, потому что в компании Pfizer работал её муж, и сейчас этот скандал выплыл наружу", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Борисова: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией на сайте Украина.руО том, почему жителям Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях — в интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.ру

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