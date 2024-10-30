Тимофей Борисов рассказал, почему немцы не боятся ездить в Крым и не верят пропаганде властей
Доктор Геббельс выстроил СМИ Третьего рейха как очень серьезную схему оболванивания людей. И эта система работает до сих пор. Но многие простые немцы не верят пропаганде властей Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что якобы настоящий враг президента России Владимира Путина — это "свободный и независимый демократический образ жизни" жителей Германии.
Простые немцы в это никогда бы не поверили, если бы не пропаганда, у которой в Германии серьезные традиции. Доктор Йозеф Геббельс выстроил СМИ Третьего рейха как очень серьезную схему оболванивания людей. И эта система до сих пор работает, отметил политолог.
По его словам, многие простые немцы не верят этой пропаганде. На это влияет три фактора. Первое — русские немцы доносят правду до населения Германии. Их там несколько миллионов. И они в основном пророссийские, отметил германист.
"Второе — мы не закрыли свои границы. Немцы могут ездить в Калининград, в Москву, в Краснодар. Даже некоторые посещают Крым, хотя это для них запрещено. И они видят, что никакого враждебного настроя в России нет", — подчеркнул Борисов.
Третий фактор, о котором я говорил, — ковид. Немцев заставляли прививаться сырыми западными вакцинами, потом начали появляться побочные эффекты.
"И более того, [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен закупала их из коррупционных побуждений, потому что в компании Pfizer работал её муж, и сейчас этот скандал выплыл наружу", — подытожил собеседник издания.
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