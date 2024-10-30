Тимофей Борисов рассказал, почему немцы не боятся ездить в Крым и не верят пропаганде властей - 30.10.2024 Украина.ру
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Тимофей Борисов рассказал, почему немцы не боятся ездить в Крым и не верят пропаганде властей
Тимофей Борисов рассказал, почему немцы не боятся ездить в Крым и не верят пропаганде властей - 30.10.2024 Украина.ру
Тимофей Борисов рассказал, почему немцы не боятся ездить в Крым и не верят пропаганде властей
Доктор Геббельс выстроил СМИ Третьего рейха как очень серьезную схему оболванивания людей. И эта система работает до сих пор. Но многие простые немцы не верят пропаганде властей Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2024-10-30T03:30
2024-10-30T03:30
новости
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россия
крым
борис писториус
немцы
вакцина
урсула фон дер ляйен
граница
пропаганда
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Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что якобы настоящий враг президента России Владимира Путина — это "свободный и независимый демократический образ жизни" жителей Германии.Простые немцы в это никогда бы не поверили, если бы не пропаганда, у которой в Германии серьезные традиции. Доктор Йозеф Геббельс выстроил СМИ Третьего рейха как очень серьезную схему оболванивания людей. И эта система до сих пор работает, отметил политолог.По его словам, многие простые немцы не верят этой пропаганде. На это влияет три фактора. Первое — русские немцы доносят правду до населения Германии. Их там несколько миллионов. И они в основном пророссийские, отметил германист.Третий фактор, о котором я говорил, — ковид. Немцев заставляли прививаться сырыми западными вакцинами, потом начали появляться побочные эффекты. "И более того, [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен закупала их из коррупционных побуждений, потому что в компании Pfizer работал её муж, и сейчас этот скандал выплыл наружу", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Борисова: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией на сайте Украина.руО том, почему жителям Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях — в интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.ру
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новости, германия, россия, крым, борис писториус, немцы, вакцина, урсула фон дер ляйен, граница, пропаганда, рейх, фрг, москва, детали
Новости, Германия, Россия, Крым, Борис Писториус, немцы, вакцина, Урсула фон дер Ляйен, граница, пропаганда, Рейх, ФРГ, Москва, детали

Тимофей Борисов рассказал, почему немцы не боятся ездить в Крым и не верят пропаганде властей

03:30 30.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода мира. Кельн
Города мира. Кельн - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Доктор Геббельс выстроил СМИ Третьего рейха как очень серьезную схему оболванивания людей. И эта система работает до сих пор. Но многие простые немцы не верят пропаганде властей Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что якобы настоящий враг президента России Владимира Путина — это "свободный и независимый демократический образ жизни" жителей Германии.
Простые немцы в это никогда бы не поверили, если бы не пропаганда, у которой в Германии серьезные традиции. Доктор Йозеф Геббельс выстроил СМИ Третьего рейха как очень серьезную схему оболванивания людей. И эта система до сих пор работает, отметил политолог.
По его словам, многие простые немцы не верят этой пропаганде. На это влияет три фактора. Первое — русские немцы доносят правду до населения Германии. Их там несколько миллионов. И они в основном пророссийские, отметил германист.
"Второе — мы не закрыли свои границы. Немцы могут ездить в Калининград, в Москву, в Краснодар. Даже некоторые посещают Крым, хотя это для них запрещено. И они видят, что никакого враждебного настроя в России нет", — подчеркнул Борисов.
Третий фактор, о котором я говорил, — ковид. Немцев заставляли прививаться сырыми западными вакцинами, потом начали появляться побочные эффекты.
"И более того, [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен закупала их из коррупционных побуждений, потому что в компании Pfizer работал её муж, и сейчас этот скандал выплыл наружу", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Борисова: Пока Украина генерирует новых солдат для ВСУ, НАТО готовится к войне с Россией на сайте Украина.ру
О том, почему жителям Северной Европы нужно готовиться к жизни в более тяжелых климатических условиях — в интервью Александра Перенджива: Европейцам придется или порвать с США, или готовиться к образу жизни ненцев на сайте Украина.ру
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