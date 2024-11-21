https://ukraina.ru/20241121/1059085210.html

"Будет мобилизация и объявление войны": Крапивник о том, чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО

"Будет мобилизация и объявление войны": Крапивник о том, чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО - 21.11.2024 Украина.ру

"Будет мобилизация и объявление войны": Крапивник о том, чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО

Максимум, что сейчас НАТО может выставить против российской армии – 500 тысяч человек. Если будет какая-то интервенция на Украину, то численность натовской группировки составит 100-150 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-11-21T05:15

2024-11-21T05:15

2024-11-21T05:15

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Максимум, что сейчас НАТО может выставить против российской армии – 500 тысяч человек. Потому что массовая мобилизация на Западе сейчас "не прокатит". Если будет какая-то интервенция, то численность натовской группировки составит 100-150 тысяч человек, рассказал эксперт.Когда я служил в американской армии, мы еще в 1998 году обсуждали мобилизационный ресурс США и пришли к выводу, что он крайне низкий. Да, общая численность населения Америки более 330 миллионов человек. Но только по официальным данным, 40% американских граждан страдают от тяжелой формы ожирения, подчеркнул он."В Америке полно 300 килограммовых людей. Что ты с ними сделаешь? Выкатишь на поле боя, чтобы найти мины? Если они пробегут 20 метров, у них инфаркт будет. При этом сама американская армия в прошлом году установила антирекорд по ожирению – 20% военнослужащих. Каждый пятый солдат", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Их мало и они жирные, но политически очень опасны. Станислав Крапивник о том, чего нам ждать от США на сайте Украина.ру.О том, почему БРИКС стало чудом политики — в интервью Пусть иллюзии рассеются. Захар Прилепин о чуде БРИКС, нечестном Трампе и феномене Путина на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241120/1059070295.html

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новости, сша, запад, америка, станислав крапивник, нато, брикс, армия сша, вторжение, мобилизация, война, сво, свобода слова, спецоперация, детали, население