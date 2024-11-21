"Будет мобилизация и объявление войны": Крапивник о том, чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Максимум, что сейчас НАТО может выставить против российской армии – 500 тысяч человек. Если будет какая-то интервенция на Украину, то численность натовской группировки составит 100-150 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Максимум, что сейчас НАТО может выставить против российской армии – 500 тысяч человек. Потому что массовая мобилизация на Западе сейчас "не прокатит". Если будет какая-то интервенция, то численность натовской группировки составит 100-150 тысяч человек, рассказал эксперт.
"Конечно, [в случае масштабной интервенции НАТО] у нас будет мобилизация и объявление войны. Но надо понимать, что у нас больше 30 миллионов человек имеют опыт службы в армии. Мы сможем нарастить группировку гораздо быстрее Запада. И вооружений у нас больше, чем у них", — сказал Крапивник.
Когда я служил в американской армии, мы еще в 1998 году обсуждали мобилизационный ресурс США и пришли к выводу, что он крайне низкий. Да, общая численность населения Америки более 330 миллионов человек. Но только по официальным данным, 40% американских граждан страдают от тяжелой формы ожирения, подчеркнул он.
"В Америке полно 300 килограммовых людей. Что ты с ними сделаешь? Выкатишь на поле боя, чтобы найти мины? Если они пробегут 20 метров, у них инфаркт будет. При этом сама американская армия в прошлом году установила антирекорд по ожирению – 20% военнослужащих. Каждый пятый солдат", — резюмировал собеседник издания.
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