https://ukraina.ru/20240925/1057651149.html

Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте

Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте - 25.09.2024 Украина.ру

Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте

Беспилотники - и массивные БПЛА самолетного типа, и миниатюрные дроны - в последние годы сильно изменили характер боевых действий: теперь сражения с их помощью ведутся как бы от третьего лица.

2024-09-25T06:52

2024-09-25T06:52

2024-09-25T06:52

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Спецоперация России в Украине показывает, что в арсенале противоборствующих сторон задействованы сотни моделей беспилотных аппаратов. Беспилотники на поле боя используются преимущественно для разведки и ударов по целям, есть и модели, функционал которых позволяет делать и то, и другое.Боевые действия на Украине носят гибридный характер. Это микс из регулярных сражений прошлого по образцу Первой и Второй мировых войн и боёв будущего, предсказанных в голливудских фильмах и фантастике 1960–1970-х годов. В первом виде этих войн Россия чувствует себя вполне уверенно, во втором – не поспевает за динамичными манёврами противника, перехватившего инициативу в войне дронов.Еще несколько месяцев назад все писали и говорили, что по применению беспилотников Россия догнала и перегнала Украину. Но выяснилось, что украинские БПЛА-камикадзе еще доминируют на линии фронта, а по количеству ударов, наносимых FPV-дронами, Вооружённые силы Украины даже превосходят Российскую армию.О серьёзности ситуации свидетельствует и тот факт, что положение на линии фронта, осложнённое активностью беспилотников ВСУ, стало предметом разговора на всех уровнях в военно-политическом руководстве страны, а президент РФ придает этому вопросу пристальное внимание.Некоторые военные эксперты считают, что в доминировании украинских беспилотников ничего страшного нет. Россия обладает достаточным количеством обычного вооружения и снарядов, чтобы нивелировать успешные действия дронов ВСУ. Следуя такой логике, при наличии ядерной триады можно не развивать другие виды вооружений, потому что удары нескольких ракет с ядерными боеголовками способны "нивелировать" всё что угодно. Но дело не только в этом.Практически ежедневно десятки украинских беспилотников атакуют приграничные и отдалённые регионы России. Они бьют по складам горючего и производственным мощностям прежде всего энергетической сферы. Наиболее результативными в этом плане стали недавние удары дронов по военным складам в Тверской области, Краснодарского края и нефтеперерабатывающим заводам в Волгограде.На линии боевого соприкосновения противник также активно использует беспилотники различных типов. С началом специальной военной операции (СВО) в некоторых украинских подразделениях стали создаваться группы операторов БПЛА, но через несколько месяцев командование ВСУ взяло этот стихийный процесс под свой контроль и занялось формированием рот ударных беспилотников в составе армейских бригад и подготовкой их операторов. В итоге к концу 2023 года по две-три такие роты были сформированы практически во всех бригадах. А в начале февраля текущего года президент Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск.В Российской армии на первом этапе СВО использование дронов носило стихийный характер. Инициаторами были отдельные военнослужащие и их командиры, а сами дроны поставляли волонтёры, покупавшие их на собранные средства. К концу лета 2022 года армия стала централизованно получать небольшие партии иранских дронов Mohajer-6, Shahed-136 и Shahed-191. Затем на вооружение стали поступать "Ланцеты", разработанные в одном из подразделений концерна "Калашников", производимые по иранским лекалам "Герани" и другие модели беспилотников.К середине 2023 года по выпуску дронов Россия догнала Украину. Но в организационном плане процесс использования беспилотников и подготовки их операторов отчасти пущен на самотёк. Невнятные разговоры о необходимости создания специальных подразделений по управлению БПЛА, стандартизации их применения и унификации обучения операторов начались только в октябре 2023 года, однако ощутимых результатов, к сожалению, пока не наблюдается.Если говорить о малых беспилотниках, используемых на поле боя, то рекордсмен — китайский Mavic. Этот БПЛА произвел буквально революцию в артиллерии на поле боя. При этом нужно понимать, что Mavic не является чисто гражданским беспилотником. По сути это военный дрон, просто в мобилизационном варианте, который создавался для китайской армии. Вторая серьезная составляющая — массовый выпуск в Китае комплектующих для создания беспилотников: это различные контроллеры, аккумуляторные батареи, рулевые машинки, и т. д. С точки зрения закупки, комплектующих львиная доля этих деталей приобретается и нами, и противником в Китае.Большая часть поставок поступает от западных стран. Собственных комплектующих на Украине выпускается в небольших количествах. На Украине осталась достаточно серьезная инженерная школа, сильные специалисты по беспилотникам, которые собирают свои варианты из чужих деталей. Киев планирует и в дальнейшем организовать производство или закупать беспилотные летательные аппараты.На ближайшее время ВСУ обеспечены дронами. Речь идет не только о возможностях производства на территории самой Украины, а о потенциале поставок готовых аппаратов и деталей для сборки через страны Запада. Значительная часть самолетов с пилотами во Вторую мировую тоже сбивалась, но это не прекращало их использования, а БПЛА не сопряжены сами по себе с потерей человеческой жизни экипажа.Использование дронов, во-первых, имеет психологически-политический аспект, а во-вторых, — в сравнении с беспилотниками — подготовка летчика для обычной авиации требует значительного времени и средств.В официальных сводках Минобороны РФ сообщается, что все беспилотники, принимающие участие в воздушных налетах, были самолетного типа. Чаще всего в подобных ударах ВСУ применяют дроны типа "Лютый", "Бобр", UJ-22."Лютый" представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, выполненным из стеклопластика (стекловолокно и эпоксидная смола), конструкция усилена металлической сеткой и фанерой. Беспилотник для транспортировки может разбираться на модуль с боевой частью, бак и двигатель, съемные крылья и хвостовую часть. Шасси фиксированное трехопорное для классического самолетного взлета путем разгона на взлетно-посадочной полосе, в роли которой может выступать и автомобильная дорога. Беспилотник оборудован двигателем Hirth F-23 внутреннего сгорания с трехлопастным винтом в толкающей конфигурации.Hirth F-23 представляет собой двухцилиндровый, горизонтально расположенный, двухтактный, карбюраторный авиационный двигатель с впрыском топлива, предназначенный для использования на сверхлегких самолетах и БПЛА. F-23 выдает 50 л. с. (37 кВт) при 6150 об/мин. Двигатель производится германской компанией Hirth, цена этого мотора составляет около $5 тыс.Боевая часть "Лютого" — осколочно-фугасного типа, ее вес составляет 50 кг. Управление типичное для летательных аппаратов подобного типа, представлено инерциальной системой наведения с коррекцией по спутниковой связи для автономного полета к цели.Беспилотный летательный аппарат ВГ-26 "Бобр" представляет собой барражирующий боеприпас производства концерна "Укроборонпром". Боевая часть "Бобра" представляет собой, как правило, кумулятивный боеприпас типа КЗ-6 разработки еще советского периода. Кумулятивный заряд КЗ-6 предназначен для пробивания защитных бронированных конструкций, образования воронок на шоссейных дорогах, взлетно-посадочных полосах взрывным способом, повреждения военного и промышленного оборудования, обезвреживания взрывных устройств и боеприпасов. Такой боезаряд способен пробить не менее 200-210 мм броню или от 500-550 мм бетона.БПЛА "Бобр" построен по схеме утка, а его планер выполнен из композитного материала. В носовой части аппарата находится горизонтальное оперение небольшого размаха. Прямое крыло смещено к хвосту. Взлет осуществляется при помощи трехточечного шасси. "Бобр" оснащен двигателем внутреннего сгорания с размещением в хвосте фюзеляжа, при этом используется толкающий воздушный винт.UJ-22 Airborne — многоцелевой беспилотный ударный авиационный комплекс, разработанный украинской компанией "UKRJET". Планер — высокоплан, выполненный по нормальной аэродинамической схеме. Он изготовлен из кевлара, стекловолокна и углеволокна. Применение этих композитных материалов обеспечивает низкую радиолокационную заметность БПЛА UJ-22.В полете UJ-22 Airborne можно управлять в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Связь между наземным пунктом управления и летательным аппаратом по цифровому шифрованному двухстороннему СВЧ каналу передачи данных и цифровому двустороннему шифрованному УВЧ каналу передачи данных. Беспилотником управляют два человека — пилот и оператор полезной нагрузки. Если возвращение беспилотника не запланировано, то он может пролететь 1600 км в одну сторону, с полезной нагрузкой до 20 кг, и атаковать как дрон-камикадзе любую цель.Для своевременного обнаружения и последующей беспровальной проводки украинских дронов и выдаче целеуказаний зенитным ракетным войскам необходимо радиолокационное поле с нижней границей 60-100 метров. Но тут есть одно важное обстоятельство. Как объекты радиолокационной разведки, БПЛА самолетного типа характеризуются значением ЭПР (эффективной поверхностью рассеивания) порядка 0,1 кв. м и менее. А это очень мало для проводки радиолокационными средствами РТВ и эффективной стрельбы ЗРК по целям подобного типа.Иными словами, традиционными методами и средствами задачу борьбы с БПЛА сегодня во многом не решить. Нужны новые подходы, новая методика. Тем не менее, силы и средства ПВО Воздушно-космических сил от удара к удару украинских БПЛА демонстрируют все более возрастающую эффективность. Жертв и разрушений на земле могло быть гораздо больше, если бы не боевая работа зенитных ракетных систем и комплексов, малокалиберной зенитной артиллерии и боевых вертолетов.В зону СВО отправилась первая партия российских дронов-камикадзе "Привет". У них электрический мотор, аппараты запускаются с катапульты. Радиус действия – до 30 километров. Дрон несет боевую нагрузку до пяти килограммов – это могут быть мины или выстрелы для гранатометов.Кроме того, подразделения ВДВ получили на вооружение дрон-камикадзе под названием "Бумеранг". Его аккумулятора хватает на трехчасовой полет. Камикадзе несет на себе специальную емкость со взрывчаткой."Привет" и "Бумеранг" – дроны с управлением от первого лица. Камера транслирует полет на очки дополненной реальности. Оператор видит передаваемую картинку так, будто сам летит над землей. Еще недавно такие коптеры были, скорее, игрушками, а сейчас это настоящая ударная сила. В отличие от обычных дронов они имеют высокую маневренность, которая позволяет делать резкие повороты, летать между деревьями, проводя детальную разведку позиций противника.Эти простые квадрокоптеры лишены спутниковой навигации и сложной электроники, поэтому их практически невозможно нейтрализовать. Поскольку данный тип дронов не использует для своей навигации спутник, то сбить его с помощью радиоэлектронной борьбы либо так называемых дроновых пушек просто физически невозможно.Несмотря на небольшие габариты, дроны могут преследовать движущуюся цель на скорости до 140 километров в час. Единственный их недостаток – небольшое время работы аккумулятора.Коптеры с управлением от первого лица не справятся с тяжелой бронетехникой. Для таких сложных целей российские бойцы используют дроны-камикадзе "Ланцет", которые стали для ВСУ головной болью. Беспилотник разгоняется до 110 километров в час и поражает цель в радиусе до 40 километров."Ланцет" спокойно выводит из строя чешскую реактивную систему залпового огня RM-70, американскую гаубицу М777, британский зенитный ракетный комплекс Stormer, украинский танк Т-84 и бронеавтомобиль "Новатор". Сейчас заводы нарастили производство "Ланцетов". Кроме того, дрон доработали с учетом опыта применения в спецоперации. Модернизированная версия получила новую электронную систему наведения и управления. Усилили конструкторы и боевую часть. "Ланцет" может использовать три вида боевых частей: кумулятивный, осколочно-фугасный и термобарический. В зависимости от задачи, которая перед ним ставится, и от цели поражения, используется та или иная боевая часть."Куб-БПЛА". Ударно-разведывательный беспилотник, барражирующий боеприпас. Предназначены для ударов по живой силе, стратегической инфраструктуре, легкобронированной технике. Этот дрон-камикадзе чуть легче и проще, чем "Ланцет". Есть модификация Куб-БПЛА для морского базирования - используется на катерах и кораблях спецназначения."Иноходец" ("Орион"). Тяжелый разведывательно-ударный БПЛА. Предназначение "Иноходцев" - разведка, обнаружение наземных и надводных целей, атака штатным вооружением. Могут оснащаться вооружением - ракетами или авиабомбами. Военные и военкоры утверждают, что один вооруженный "Иноходец" может уничтожить установку реактивной системы залпового огня или танк."Орлан-10". Разведывательный беспилотник. Используется для разведки, поиска целей, корректировки огня. Военные говорят, что с помощью "Орланов" и сопутствующего оборудования решают различные задачи, например, устанавливают пути снабжения противника, огневые позиции и районы дислокации личного состава, перехватывают переговоры и даже рассылают СМС с призывами сложить оружие. В зоне СВО, как правило, работают в паре с самоходными гаубицами "Мста-СМ" - они наносят удары по обнаруженным "Орлан-10" целям.ВСУ ищут способы противостоять российским "Ланцетам", с которыми не справляется украинская система ПВО. Например, они прикрыли американскую М777 металлической сетью. По идее, такая конструкция должна защитить от удара дронов-камикадзе – заряд сдетонирует раньше, не причинив технике большого вреда. Но это в случае с металлической решеткой. Маскировочные сети не спасут.За последние два месяца ВС РФ опережают ВСУ количественно в ударах по пехоте и окопам, однако в общей картине преимущество все равно за противником. При анализе общего количества задействованных беспилотников становится очевидным, что разрыв между Украиной и Россией сокращается. Тем не менее, Украина по-прежнему продолжает сохранять небольшое преимущество. Если нынешние темпы роста продолжатся без изменений, вполне вероятно, что Россия достигнет того же уровня использования беспилотников, что и Украина, в самое ближайшее время.О других особенностях и проблемах беспилотной авиации - в статье Ивана Лизана "Беспилотники (БПЛА) в небе войны. Паллиатив, а не вундерваффе, какое у них будущее"

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