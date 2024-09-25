Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте - 25.09.2024 Украина.ру
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Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте
Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте - 25.09.2024 Украина.ру
Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте
Беспилотники - и массивные БПЛА самолетного типа, и миниатюрные дроны - в последние годы сильно изменили характер боевых действий: теперь сражения с их помощью ведутся как бы от третьего лица.
2024-09-25T06:52
2024-09-25T06:52
эксклюзив
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
укроборонпром
вдв
китай
бпла
дроны
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Спецоперация России в Украине показывает, что в арсенале противоборствующих сторон задействованы сотни моделей беспилотных аппаратов. Беспилотники на поле боя используются преимущественно для разведки и ударов по целям, есть и модели, функционал которых позволяет делать и то, и другое.Боевые действия на Украине носят гибридный характер. Это микс из регулярных сражений прошлого по образцу Первой и Второй мировых войн и боёв будущего, предсказанных в голливудских фильмах и фантастике 1960–1970-х годов. В первом виде этих войн Россия чувствует себя вполне уверенно, во втором – не поспевает за динамичными манёврами противника, перехватившего инициативу в войне дронов.Еще несколько месяцев назад все писали и говорили, что по применению беспилотников Россия догнала и перегнала Украину. Но выяснилось, что украинские БПЛА-камикадзе еще доминируют на линии фронта, а по количеству ударов, наносимых FPV-дронами, Вооружённые силы Украины даже превосходят Российскую армию.О серьёзности ситуации свидетельствует и тот факт, что положение на линии фронта, осложнённое активностью беспилотников ВСУ, стало предметом разговора на всех уровнях в военно-политическом руководстве страны, а президент РФ придает этому вопросу пристальное внимание.Некоторые военные эксперты считают, что в доминировании украинских беспилотников ничего страшного нет. Россия обладает достаточным количеством обычного вооружения и снарядов, чтобы нивелировать успешные действия дронов ВСУ. Следуя такой логике, при наличии ядерной триады можно не развивать другие виды вооружений, потому что удары нескольких ракет с ядерными боеголовками способны "нивелировать" всё что угодно. Но дело не только в этом.Практически ежедневно десятки украинских беспилотников атакуют приграничные и отдалённые регионы России. Они бьют по складам горючего и производственным мощностям прежде всего энергетической сферы. Наиболее результативными в этом плане стали недавние удары дронов по военным складам в Тверской области, Краснодарского края и нефтеперерабатывающим заводам в Волгограде.На линии боевого соприкосновения противник также активно использует беспилотники различных типов. С началом специальной военной операции (СВО) в некоторых украинских подразделениях стали создаваться группы операторов БПЛА, но через несколько месяцев командование ВСУ взяло этот стихийный процесс под свой контроль и занялось формированием рот ударных беспилотников в составе армейских бригад и подготовкой их операторов. В итоге к концу 2023 года по две-три такие роты были сформированы практически во всех бригадах. А в начале февраля текущего года президент Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск.В Российской армии на первом этапе СВО использование дронов носило стихийный характер. Инициаторами были отдельные военнослужащие и их командиры, а сами дроны поставляли волонтёры, покупавшие их на собранные средства. К концу лета 2022 года армия стала централизованно получать небольшие партии иранских дронов Mohajer-6, Shahed-136 и Shahed-191. Затем на вооружение стали поступать "Ланцеты", разработанные в одном из подразделений концерна "Калашников", производимые по иранским лекалам "Герани" и другие модели беспилотников.К середине 2023 года по выпуску дронов Россия догнала Украину. Но в организационном плане процесс использования беспилотников и подготовки их операторов отчасти пущен на самотёк. Невнятные разговоры о необходимости создания специальных подразделений по управлению БПЛА, стандартизации их применения и унификации обучения операторов начались только в октябре 2023 года, однако ощутимых результатов, к сожалению, пока не наблюдается.Если говорить о малых беспилотниках, используемых на поле боя, то рекордсмен — китайский Mavic. Этот БПЛА произвел буквально революцию в артиллерии на поле боя. При этом нужно понимать, что Mavic не является чисто гражданским беспилотником. По сути это военный дрон, просто в мобилизационном варианте, который создавался для китайской армии. Вторая серьезная составляющая — массовый выпуск в Китае комплектующих для создания беспилотников: это различные контроллеры, аккумуляторные батареи, рулевые машинки, и т. д. С точки зрения закупки, комплектующих львиная доля этих деталей приобретается и нами, и противником в Китае.Большая часть поставок поступает от западных стран. Собственных комплектующих на Украине выпускается в небольших количествах. На Украине осталась достаточно серьезная инженерная школа, сильные специалисты по беспилотникам, которые собирают свои варианты из чужих деталей. Киев планирует и в дальнейшем организовать производство или закупать беспилотные летательные аппараты.На ближайшее время ВСУ обеспечены дронами. Речь идет не только о возможностях производства на территории самой Украины, а о потенциале поставок готовых аппаратов и деталей для сборки через страны Запада. Значительная часть самолетов с пилотами во Вторую мировую тоже сбивалась, но это не прекращало их использования, а БПЛА не сопряжены сами по себе с потерей человеческой жизни экипажа.Использование дронов, во-первых, имеет психологически-политический аспект, а во-вторых, — в сравнении с беспилотниками — подготовка летчика для обычной авиации требует значительного времени и средств.В официальных сводках Минобороны РФ сообщается, что все беспилотники, принимающие участие в воздушных налетах, были самолетного типа. Чаще всего в подобных ударах ВСУ применяют дроны типа "Лютый", "Бобр", UJ-22."Лютый" представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, выполненным из стеклопластика (стекловолокно и эпоксидная смола), конструкция усилена металлической сеткой и фанерой. Беспилотник для транспортировки может разбираться на модуль с боевой частью, бак и двигатель, съемные крылья и хвостовую часть. Шасси фиксированное трехопорное для классического самолетного взлета путем разгона на взлетно-посадочной полосе, в роли которой может выступать и автомобильная дорога. Беспилотник оборудован двигателем Hirth F-23 внутреннего сгорания с трехлопастным винтом в толкающей конфигурации.Hirth F-23 представляет собой двухцилиндровый, горизонтально расположенный, двухтактный, карбюраторный авиационный двигатель с впрыском топлива, предназначенный для использования на сверхлегких самолетах и БПЛА. F-23 выдает 50 л. с. (37 кВт) при 6150 об/мин. Двигатель производится германской компанией Hirth, цена этого мотора составляет около $5 тыс.Боевая часть "Лютого" — осколочно-фугасного типа, ее вес составляет 50 кг. Управление типичное для летательных аппаратов подобного типа, представлено инерциальной системой наведения с коррекцией по спутниковой связи для автономного полета к цели.Беспилотный летательный аппарат ВГ-26 "Бобр" представляет собой барражирующий боеприпас производства концерна "Укроборонпром". Боевая часть "Бобра" представляет собой, как правило, кумулятивный боеприпас типа КЗ-6 разработки еще советского периода. Кумулятивный заряд КЗ-6 предназначен для пробивания защитных бронированных конструкций, образования воронок на шоссейных дорогах, взлетно-посадочных полосах взрывным способом, повреждения военного и промышленного оборудования, обезвреживания взрывных устройств и боеприпасов. Такой боезаряд способен пробить не менее 200-210 мм броню или от 500-550 мм бетона.БПЛА "Бобр" построен по схеме утка, а его планер выполнен из композитного материала. В носовой части аппарата находится горизонтальное оперение небольшого размаха. Прямое крыло смещено к хвосту. Взлет осуществляется при помощи трехточечного шасси. "Бобр" оснащен двигателем внутреннего сгорания с размещением в хвосте фюзеляжа, при этом используется толкающий воздушный винт.UJ-22 Airborne — многоцелевой беспилотный ударный авиационный комплекс, разработанный украинской компанией "UKRJET". Планер — высокоплан, выполненный по нормальной аэродинамической схеме. Он изготовлен из кевлара, стекловолокна и углеволокна. Применение этих композитных материалов обеспечивает низкую радиолокационную заметность БПЛА UJ-22.В полете UJ-22 Airborne можно управлять в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Связь между наземным пунктом управления и летательным аппаратом по цифровому шифрованному двухстороннему СВЧ каналу передачи данных и цифровому двустороннему шифрованному УВЧ каналу передачи данных. Беспилотником управляют два человека — пилот и оператор полезной нагрузки. Если возвращение беспилотника не запланировано, то он может пролететь 1600 км в одну сторону, с полезной нагрузкой до 20 кг, и атаковать как дрон-камикадзе любую цель.Для своевременного обнаружения и последующей беспровальной проводки украинских дронов и выдаче целеуказаний зенитным ракетным войскам необходимо радиолокационное поле с нижней границей 60-100 метров. Но тут есть одно важное обстоятельство. Как объекты радиолокационной разведки, БПЛА самолетного типа характеризуются значением ЭПР (эффективной поверхностью рассеивания) порядка 0,1 кв. м и менее. А это очень мало для проводки радиолокационными средствами РТВ и эффективной стрельбы ЗРК по целям подобного типа.Иными словами, традиционными методами и средствами задачу борьбы с БПЛА сегодня во многом не решить. Нужны новые подходы, новая методика. Тем не менее, силы и средства ПВО Воздушно-космических сил от удара к удару украинских БПЛА демонстрируют все более возрастающую эффективность. Жертв и разрушений на земле могло быть гораздо больше, если бы не боевая работа зенитных ракетных систем и комплексов, малокалиберной зенитной артиллерии и боевых вертолетов.В зону СВО отправилась первая партия российских дронов-камикадзе "Привет". У них электрический мотор, аппараты запускаются с катапульты. Радиус действия – до 30 километров. Дрон несет боевую нагрузку до пяти килограммов – это могут быть мины или выстрелы для гранатометов.Кроме того, подразделения ВДВ получили на вооружение дрон-камикадзе под названием "Бумеранг". Его аккумулятора хватает на трехчасовой полет. Камикадзе несет на себе специальную емкость со взрывчаткой."Привет" и "Бумеранг" – дроны с управлением от первого лица. Камера транслирует полет на очки дополненной реальности. Оператор видит передаваемую картинку так, будто сам летит над землей. Еще недавно такие коптеры были, скорее, игрушками, а сейчас это настоящая ударная сила. В отличие от обычных дронов они имеют высокую маневренность, которая позволяет делать резкие повороты, летать между деревьями, проводя детальную разведку позиций противника.Эти простые квадрокоптеры лишены спутниковой навигации и сложной электроники, поэтому их практически невозможно нейтрализовать. Поскольку данный тип дронов не использует для своей навигации спутник, то сбить его с помощью радиоэлектронной борьбы либо так называемых дроновых пушек просто физически невозможно.Несмотря на небольшие габариты, дроны могут преследовать движущуюся цель на скорости до 140 километров в час. Единственный их недостаток – небольшое время работы аккумулятора.Коптеры с управлением от первого лица не справятся с тяжелой бронетехникой. Для таких сложных целей российские бойцы используют дроны-камикадзе "Ланцет", которые стали для ВСУ головной болью. Беспилотник разгоняется до 110 километров в час и поражает цель в радиусе до 40 километров."Ланцет" спокойно выводит из строя чешскую реактивную систему залпового огня RM-70, американскую гаубицу М777, британский зенитный ракетный комплекс Stormer, украинский танк Т-84 и бронеавтомобиль "Новатор". Сейчас заводы нарастили производство "Ланцетов". Кроме того, дрон доработали с учетом опыта применения в спецоперации. Модернизированная версия получила новую электронную систему наведения и управления. Усилили конструкторы и боевую часть. "Ланцет" может использовать три вида боевых частей: кумулятивный, осколочно-фугасный и термобарический. В зависимости от задачи, которая перед ним ставится, и от цели поражения, используется та или иная боевая часть."Куб-БПЛА". Ударно-разведывательный беспилотник, барражирующий боеприпас. Предназначены для ударов по живой силе, стратегической инфраструктуре, легкобронированной технике. Этот дрон-камикадзе чуть легче и проще, чем "Ланцет". Есть модификация Куб-БПЛА для морского базирования - используется на катерах и кораблях спецназначения."Иноходец" ("Орион"). Тяжелый разведывательно-ударный БПЛА. Предназначение "Иноходцев" - разведка, обнаружение наземных и надводных целей, атака штатным вооружением. Могут оснащаться вооружением - ракетами или авиабомбами. Военные и военкоры утверждают, что один вооруженный "Иноходец" может уничтожить установку реактивной системы залпового огня или танк."Орлан-10". Разведывательный беспилотник. Используется для разведки, поиска целей, корректировки огня. Военные говорят, что с помощью "Орланов" и сопутствующего оборудования решают различные задачи, например, устанавливают пути снабжения противника, огневые позиции и районы дислокации личного состава, перехватывают переговоры и даже рассылают СМС с призывами сложить оружие. В зоне СВО, как правило, работают в паре с самоходными гаубицами "Мста-СМ" - они наносят удары по обнаруженным "Орлан-10" целям.ВСУ ищут способы противостоять российским "Ланцетам", с которыми не справляется украинская система ПВО. Например, они прикрыли американскую М777 металлической сетью. По идее, такая конструкция должна защитить от удара дронов-камикадзе – заряд сдетонирует раньше, не причинив технике большого вреда. Но это в случае с металлической решеткой. Маскировочные сети не спасут.За последние два месяца ВС РФ опережают ВСУ количественно в ударах по пехоте и окопам, однако в общей картине преимущество все равно за противником. При анализе общего количества задействованных беспилотников становится очевидным, что разрыв между Украиной и Россией сокращается. Тем не менее, Украина по-прежнему продолжает сохранять небольшое преимущество. Если нынешние темпы роста продолжатся без изменений, вполне вероятно, что Россия достигнет того же уровня использования беспилотников, что и Украина, в самое ближайшее время.О других особенностях и проблемах беспилотной авиации - в статье Ивана Лизана "Беспилотники (БПЛА) в небе войны. Паллиатив, а не вундерваффе, какое у них будущее"
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20240924/1057636716.html
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, укроборонпром, вдв, китай, бпла, дроны, фронт, спецоперация
Эксклюзив, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Укроборонпром, ВДВ, Китай, БПЛА, дроны, фронт, Спецоперация

Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте

06:52 25.09.2024
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийБеспилотники
Беспилотники - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
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Беспилотники - и массивные БПЛА самолетного типа, и миниатюрные дроны - в последние годы сильно изменили характер боевых действий: теперь сражения с их помощью ведутся как бы от третьего лица.
Спецоперация России в Украине показывает, что в арсенале противоборствующих сторон задействованы сотни моделей беспилотных аппаратов. Беспилотники на поле боя используются преимущественно для разведки и ударов по целям, есть и модели, функционал которых позволяет делать и то, и другое.
Боевые действия на Украине носят гибридный характер. Это микс из регулярных сражений прошлого по образцу Первой и Второй мировых войн и боёв будущего, предсказанных в голливудских фильмах и фантастике 1960–1970-х годов. В первом виде этих войн Россия чувствует себя вполне уверенно, во втором – не поспевает за динамичными манёврами противника, перехватившего инициативу в войне дронов.
Еще несколько месяцев назад все писали и говорили, что по применению беспилотников Россия догнала и перегнала Украину. Но выяснилось, что украинские БПЛА-камикадзе еще доминируют на линии фронта, а по количеству ударов, наносимых FPV-дронами, Вооружённые силы Украины даже превосходят Российскую армию.
О серьёзности ситуации свидетельствует и тот факт, что положение на линии фронта, осложнённое активностью беспилотников ВСУ, стало предметом разговора на всех уровнях в военно-политическом руководстве страны, а президент РФ придает этому вопросу пристальное внимание.
Некоторые военные эксперты считают, что в доминировании украинских беспилотников ничего страшного нет. Россия обладает достаточным количеством обычного вооружения и снарядов, чтобы нивелировать успешные действия дронов ВСУ. Следуя такой логике, при наличии ядерной триады можно не развивать другие виды вооружений, потому что удары нескольких ракет с ядерными боеголовками способны "нивелировать" всё что угодно. Но дело не только в этом.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Практически ежедневно десятки украинских беспилотников атакуют приграничные и отдалённые регионы России. Они бьют по складам горючего и производственным мощностям прежде всего энергетической сферы. Наиболее результативными в этом плане стали недавние удары дронов по военным складам в Тверской области, Краснодарского края и нефтеперерабатывающим заводам в Волгограде.
На линии боевого соприкосновения противник также активно использует беспилотники различных типов. С началом специальной военной операции (СВО) в некоторых украинских подразделениях стали создаваться группы операторов БПЛА, но через несколько месяцев командование ВСУ взяло этот стихийный процесс под свой контроль и занялось формированием рот ударных беспилотников в составе армейских бригад и подготовкой их операторов. В итоге к концу 2023 года по две-три такие роты были сформированы практически во всех бригадах. А в начале февраля текущего года президент Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск.
В Российской армии на первом этапе СВО использование дронов носило стихийный характер. Инициаторами были отдельные военнослужащие и их командиры, а сами дроны поставляли волонтёры, покупавшие их на собранные средства. К концу лета 2022 года армия стала централизованно получать небольшие партии иранских дронов Mohajer-6, Shahed-136 и Shahed-191. Затем на вооружение стали поступать "Ланцеты", разработанные в одном из подразделений концерна "Калашников", производимые по иранским лекалам "Герани" и другие модели беспилотников.
К середине 2023 года по выпуску дронов Россия догнала Украину. Но в организационном плане процесс использования беспилотников и подготовки их операторов отчасти пущен на самотёк. Невнятные разговоры о необходимости создания специальных подразделений по управлению БПЛА, стандартизации их применения и унификации обучения операторов начались только в октябре 2023 года, однако ощутимых результатов, к сожалению, пока не наблюдается.
Если говорить о малых беспилотниках, используемых на поле боя, то рекордсмен — китайский Mavic. Этот БПЛА произвел буквально революцию в артиллерии на поле боя. При этом нужно понимать, что Mavic не является чисто гражданским беспилотником. По сути это военный дрон, просто в мобилизационном варианте, который создавался для китайской армии. Вторая серьезная составляющая — массовый выпуск в Китае комплектующих для создания беспилотников: это различные контроллеры, аккумуляторные батареи, рулевые машинки, и т. д. С точки зрения закупки, комплектующих львиная доля этих деталей приобретается и нами, и противником в Китае.
Большая часть поставок поступает от западных стран. Собственных комплектующих на Украине выпускается в небольших количествах. На Украине осталась достаточно серьезная инженерная школа, сильные специалисты по беспилотникам, которые собирают свои варианты из чужих деталей. Киев планирует и в дальнейшем организовать производство или закупать беспилотные летательные аппараты.
На ближайшее время ВСУ обеспечены дронами. Речь идет не только о возможностях производства на территории самой Украины, а о потенциале поставок готовых аппаратов и деталей для сборки через страны Запада. Значительная часть самолетов с пилотами во Вторую мировую тоже сбивалась, но это не прекращало их использования, а БПЛА не сопряжены сами по себе с потерей человеческой жизни экипажа.
Использование дронов, во-первых, имеет психологически-политический аспект, а во-вторых, — в сравнении с беспилотниками — подготовка летчика для обычной авиации требует значительного времени и средств.
В официальных сводках Минобороны РФ сообщается, что все беспилотники, принимающие участие в воздушных налетах, были самолетного типа. Чаще всего в подобных ударах ВСУ применяют дроны типа "Лютый", "Бобр", UJ-22.
"Лютый" представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, выполненным из стеклопластика (стекловолокно и эпоксидная смола), конструкция усилена металлической сеткой и фанерой. Беспилотник для транспортировки может разбираться на модуль с боевой частью, бак и двигатель, съемные крылья и хвостовую часть. Шасси фиксированное трехопорное для классического самолетного взлета путем разгона на взлетно-посадочной полосе, в роли которой может выступать и автомобильная дорога. Беспилотник оборудован двигателем Hirth F-23 внутреннего сгорания с трехлопастным винтом в толкающей конфигурации.
Hirth F-23 представляет собой двухцилиндровый, горизонтально расположенный, двухтактный, карбюраторный авиационный двигатель с впрыском топлива, предназначенный для использования на сверхлегких самолетах и БПЛА. F-23 выдает 50 л. с. (37 кВт) при 6150 об/мин. Двигатель производится германской компанией Hirth, цена этого мотора составляет около $5 тыс.
Боевая часть "Лютого" — осколочно-фугасного типа, ее вес составляет 50 кг. Управление типичное для летательных аппаратов подобного типа, представлено инерциальной системой наведения с коррекцией по спутниковой связи для автономного полета к цели.
Беспилотный летательный аппарат ВГ-26 "Бобр" представляет собой барражирующий боеприпас производства концерна "Укроборонпром". Боевая часть "Бобра" представляет собой, как правило, кумулятивный боеприпас типа КЗ-6 разработки еще советского периода. Кумулятивный заряд КЗ-6 предназначен для пробивания защитных бронированных конструкций, образования воронок на шоссейных дорогах, взлетно-посадочных полосах взрывным способом, повреждения военного и промышленного оборудования, обезвреживания взрывных устройств и боеприпасов. Такой боезаряд способен пробить не менее 200-210 мм броню или от 500-550 мм бетона.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Вчера, 03:30
Без проволочек: Козин назвал четыре направления для развития передовых технологий в сфере БПЛАЧлен-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин назвал четыре направления, которые необходимо развивать России, чтобы стать государством "номер один" по передовым военным технологиям
БПЛА "Бобр" построен по схеме утка, а его планер выполнен из композитного материала. В носовой части аппарата находится горизонтальное оперение небольшого размаха. Прямое крыло смещено к хвосту. Взлет осуществляется при помощи трехточечного шасси. "Бобр" оснащен двигателем внутреннего сгорания с размещением в хвосте фюзеляжа, при этом используется толкающий воздушный винт.
UJ-22 Airborne — многоцелевой беспилотный ударный авиационный комплекс, разработанный украинской компанией "UKRJET". Планер — высокоплан, выполненный по нормальной аэродинамической схеме. Он изготовлен из кевлара, стекловолокна и углеволокна. Применение этих композитных материалов обеспечивает низкую радиолокационную заметность БПЛА UJ-22.
В полете UJ-22 Airborne можно управлять в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Связь между наземным пунктом управления и летательным аппаратом по цифровому шифрованному двухстороннему СВЧ каналу передачи данных и цифровому двустороннему шифрованному УВЧ каналу передачи данных. Беспилотником управляют два человека — пилот и оператор полезной нагрузки. Если возвращение беспилотника не запланировано, то он может пролететь 1600 км в одну сторону, с полезной нагрузкой до 20 кг, и атаковать как дрон-камикадзе любую цель.
Для своевременного обнаружения и последующей беспровальной проводки украинских дронов и выдаче целеуказаний зенитным ракетным войскам необходимо радиолокационное поле с нижней границей 60-100 метров. Но тут есть одно важное обстоятельство. Как объекты радиолокационной разведки, БПЛА самолетного типа характеризуются значением ЭПР (эффективной поверхностью рассеивания) порядка 0,1 кв. м и менее. А это очень мало для проводки радиолокационными средствами РТВ и эффективной стрельбы ЗРК по целям подобного типа.
Иными словами, традиционными методами и средствами задачу борьбы с БПЛА сегодня во многом не решить. Нужны новые подходы, новая методика. Тем не менее, силы и средства ПВО Воздушно-космических сил от удара к удару украинских БПЛА демонстрируют все более возрастающую эффективность. Жертв и разрушений на земле могло быть гораздо больше, если бы не боевая работа зенитных ракетных систем и комплексов, малокалиберной зенитной артиллерии и боевых вертолетов.
В зону СВО отправилась первая партия российских дронов-камикадзе "Привет". У них электрический мотор, аппараты запускаются с катапульты. Радиус действия – до 30 километров. Дрон несет боевую нагрузку до пяти килограммов – это могут быть мины или выстрелы для гранатометов.
Кроме того, подразделения ВДВ получили на вооружение дрон-камикадзе под названием "Бумеранг". Его аккумулятора хватает на трехчасовой полет. Камикадзе несет на себе специальную емкость со взрывчаткой.
"Привет" и "Бумеранг" – дроны с управлением от первого лица. Камера транслирует полет на очки дополненной реальности. Оператор видит передаваемую картинку так, будто сам летит над землей. Еще недавно такие коптеры были, скорее, игрушками, а сейчас это настоящая ударная сила. В отличие от обычных дронов они имеют высокую маневренность, которая позволяет делать резкие повороты, летать между деревьями, проводя детальную разведку позиций противника.
Эти простые квадрокоптеры лишены спутниковой навигации и сложной электроники, поэтому их практически невозможно нейтрализовать. Поскольку данный тип дронов не использует для своей навигации спутник, то сбить его с помощью радиоэлектронной борьбы либо так называемых дроновых пушек просто физически невозможно.
Несмотря на небольшие габариты, дроны могут преследовать движущуюся цель на скорости до 140 километров в час. Единственный их недостаток – небольшое время работы аккумулятора.
Коптеры с управлением от первого лица не справятся с тяжелой бронетехникой. Для таких сложных целей российские бойцы используют дроны-камикадзе "Ланцет", которые стали для ВСУ головной болью. Беспилотник разгоняется до 110 километров в час и поражает цель в радиусе до 40 километров.
"Ланцет" спокойно выводит из строя чешскую реактивную систему залпового огня RM-70, американскую гаубицу М777, британский зенитный ракетный комплекс Stormer, украинский танк Т-84 и бронеавтомобиль "Новатор". Сейчас заводы нарастили производство "Ланцетов". Кроме того, дрон доработали с учетом опыта применения в спецоперации. Модернизированная версия получила новую электронную систему наведения и управления. Усилили конструкторы и боевую часть. "Ланцет" может использовать три вида боевых частей: кумулятивный, осколочно-фугасный и термобарический. В зависимости от задачи, которая перед ним ставится, и от цели поражения, используется та или иная боевая часть.
"Куб-БПЛА". Ударно-разведывательный беспилотник, барражирующий боеприпас. Предназначены для ударов по живой силе, стратегической инфраструктуре, легкобронированной технике. Этот дрон-камикадзе чуть легче и проще, чем "Ланцет". Есть модификация Куб-БПЛА для морского базирования - используется на катерах и кораблях спецназначения.
"Иноходец" ("Орион"). Тяжелый разведывательно-ударный БПЛА. Предназначение "Иноходцев" - разведка, обнаружение наземных и надводных целей, атака штатным вооружением. Могут оснащаться вооружением - ракетами или авиабомбами. Военные и военкоры утверждают, что один вооруженный "Иноходец" может уничтожить установку реактивной системы залпового огня или танк.
Лелека-100
22 сентября, 09:36
Российская ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Об этом утром 22 сентября сообщило Минобороны России.
"Орлан-10". Разведывательный беспилотник. Используется для разведки, поиска целей, корректировки огня. Военные говорят, что с помощью "Орланов" и сопутствующего оборудования решают различные задачи, например, устанавливают пути снабжения противника, огневые позиции и районы дислокации личного состава, перехватывают переговоры и даже рассылают СМС с призывами сложить оружие. В зоне СВО, как правило, работают в паре с самоходными гаубицами "Мста-СМ" - они наносят удары по обнаруженным "Орлан-10" целям.
ВСУ ищут способы противостоять российским "Ланцетам", с которыми не справляется украинская система ПВО. Например, они прикрыли американскую М777 металлической сетью. По идее, такая конструкция должна защитить от удара дронов-камикадзе – заряд сдетонирует раньше, не причинив технике большого вреда. Но это в случае с металлической решеткой. Маскировочные сети не спасут.
За последние два месяца ВС РФ опережают ВСУ количественно в ударах по пехоте и окопам, однако в общей картине преимущество все равно за противником. При анализе общего количества задействованных беспилотников становится очевидным, что разрыв между Украиной и Россией сокращается. Тем не менее, Украина по-прежнему продолжает сохранять небольшое преимущество. Если нынешние темпы роста продолжатся без изменений, вполне вероятно, что Россия достигнет того же уровня использования беспилотников, что и Украина, в самое ближайшее время.
О других особенностях и проблемах беспилотной авиации - в статье Ивана Лизана "Беспилотники (БПЛА) в небе войны. Паллиатив, а не вундерваффе, какое у них будущее"
 
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