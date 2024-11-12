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"Партизаны", "Бабайки" и прочие "Хамвираки". Топ кустарных украинских РСЗО

"Партизаны", "Бабайки" и прочие "Хамвираки". Топ кустарных украинских РСЗО - 12.11.2024 Украина.ру

"Партизаны", "Бабайки" и прочие "Хамвираки". Топ кустарных украинских РСЗО

Вооруженные формирования Украины используют кустарное вооружение с 2014 года. Во время СВО частные мастерские увеличили поставки самодельных реактивных систем залпового огня, установленных на гражданские внедорожники

2024-11-12T06:25

2024-11-12T06:25

2024-11-12T06:25

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В 2014-м году у украинской армии было штатное советское вооружение, что позже досталось трофеями донецкому ополчению, но не было силы. Советская техника, которая по сути досталась обеим сторонам конфликта, оказалась максимально изученной за десятилетия эксплуатации, и обладала двумя свойствами: горела таким же огнем, как и любая другая; поддавалась доработке, переборке, монтажу с несовместимым и постсоветским оборудованием при помощи прямых рук. А "святые джавелины" пока еще находились в статусе пиар-футболки для Порошенко с картинкой и подписью на английском языке.Иными словами, на Украине не имея возможности уже получать новую технику из России, а с Запада еще, украинские кулибины и самоделкины начали производить из подручного материала свое. Что же это была и есть (используется и по сей день) за военная техника и оборудование, у которых, как оказалось впоследствии, все-таки есть свой функционал - страшный, террористический?Что изготовляютСоветская реактивная система залпового огня БМ-21 Град, которую еще иногда называют "внучкой знаменитой Катющи" стала основой для многих отечественных и западных РСЗО. В зоне вооруженного конфликта можно встретить бесконечное множество украинских кустарных модификаций: от переносной единичной направляющей на треноге до западных образцов наземных пакетных РСЗО, установленных на гражданский автомобиль.В Харьковской области 113-я бригада Теробороны ВСУ в 2022 году собрала РСЗО на шасси ЗИЛа. "Вундервафлю" назвали "Бабайкой". Пусковая установка представляла из себя четыре направляющих от "Града", сваренную из обычного прямоугольного металлического профиля площадку, установленную на водопроводной трубе. Основание установки приварено к ступице от КамАЗа, что позволяло ее вращать. Наведение осуществлялось при помощи примитивной автомобильной гидравлической системы, прицеливание - с помощью советского минометного панорамного прицела МП-46.Стрельба из этой установки велась штатными снарядами для "Града" - 122-мм осколочно-фугасными 9М22У с дальностью до 20 км. Для запуска в кабину выведен простой пульт управления, собранный из четырех однофазных автоматов."Нужно было что-то делать, потому что наш батальон не имеет на вооружении ничего", - объяснял украинским журналистам военнослужащий ВСУ причину создания "вундервафли". - "А где взять? Никто нам ничего и не даст. А вот если у нас будет пять таких, что-то нам, может, и дадут - мы себя покажем".В Днепропетровске военнослужащие местной Терробороны собрали похожую РСЗО на базе гражданского внедорожника. Багажное отделение срезали, на пустующее место установили обвязанные металлическими уголками три направляющих от "Града". Для устойчивости на шасси наварили выдвижные опоры.Наведение по горизонтали осуществляется в ручном режиме при помощи нечто похожего на поворотный механизм башни. Пуск осуществляется с проводного пульта. Судя по опубликованным видеозаписям, система прицеливания такая же, как у "Бабайки". Между пусками ракет должно пройти какое-то более длительное, чем на "Градах", время, чтобы автомобиль успевал стабилизироваться.Более примитивную винтовую систему стабилизации на пикап установили военнослужащие так называемой "президентской бригады" ВСУ. Сами они отметили, что используют такую РСЗО для одиночных выстрелов, как миномет. Стрельба ведется только из средней трубы. Видеозаписи с похожими РСЗО массово начали появляться в украинском сегменте соцсетей весной 2023 года."Даже если не удалось попасть в цель, противнику приходится прятаться", - рассказывали украинцам журналисты местных телеканалов, освещавших обстрелы ДНР со стороны ВСУ. В принципе, они частично ответили на вопрос о том, почему в Донбассе часто жертвами обстрелов становятся жилые дома и мирные жители. Ведь первый выстрел из такого орудия - всегда пристрелочный, то есть не прицельный как и второй, третий и другие. Сами операторы таких машин заявляли публично о погрешности попадания в "метров двести-триста". Значит, по факту такими неприцельными могли быть и все пятьсот-шестьсот выстрелов. То есть стреляли они из примитивных, сделанных на коленке орудий, точно зная, что попадут не в цель, а куда-нибудь в сторону врага, а попросту говоря - в жилые постройки дончан. . Возможно, это адская игра слов, но любая украинская Терроборона таким образом становится не территориальной, а террористической.Украинские военнослужащие отмечали, что пикапы с РСЗО отличаются мобильностью - можно развивать скорость движения до 100 километров в час. Из минусов - точность, высокая вероятность завалить автомобиль на бок на повороте, а также уйти в небытие от прилета российского высокоточного "Ланцета". Такую установку назвали "Партизан". Другую такую же - "Байрактар". Третью - да как угодно.Однако "Партизан" - это еще и одиночная направляющая от "Града", приваренная к станине. Предназначена, в частности, для стрельбы бракованными ракетами.Следующим этапом развития "колхозных" украинских РСЗО можно назвать установку на пикапы сваренных труб от пусковых блоков для 80-мм неуправляемых авиационных ракет (НАР) класса "воздух-земля" С-8. Дальность стрельбы зависит от типа ракеты, и может достигать до 4 километров.Предыдущая версия этого "чудо-оружия" представляла из себя буксируемый на прицепе пусковой блок для авиационных НАРов.Наконец, ВСУ применяют кустарные РСЗО с западными пусковыми наземными установками. Авторы телеграм-канала "Панцервафли" обратили внимание на появление в подразделениях "Стальной кордон" Госпогранслужбы Украины хорватской 128-мм RAK-12, установленной на американский "Хамви"."Несколько "хамвираков" было уничтожено в ходе боев в Харьковской области весной-летом этого года. Дальность этой чудо системы - до 8,5 км, поэтому они часто попадают в прицел русских ланцетоводов и не только их.В целом ВСУ испытывают большой недостаток РСЗО. "Градов" осталось крайне немного, а и так немногочисленным "Хаймарсам" недавно была устроена резня в Сумской области. Потому еще с осени 2022 года вошли в моду полукустарные установки на пикапах, внедорожниках и легких бронеавтомобилях а-ля Сирия и Ливия", - отметили авторы.Кто изготавливаетВ настоящее время на Украине продолжают действовать частные мастерские, работники которых занимаются установкой на гражданские автомобили реактивных или артиллерийских систем. Такая техника используется ВСУ по всей линии фронта. Труд ремонтных бригад, как заявляется, оплачивается за счет сборов из "благотворительных" фондов - разумеется, ни о какой финансовой прозрачности здесь не может быть и речи. Автомобили же поставляют волонтеры другой организации. По такому принципу, например, были созданы известные "бандеромобили", которые однажды рекламировал Петр Порошенко. Вместо реактивных систем, на пикапы могут устанавливать зенитные установки ЗУ-23 или крупнокалиберные пулеметы ДШК.Одна из таких мастерских находится в Запорожье, деньги на нее собирают "Украинские соколы". Представитель организации в видеороликах в конце октября 2024 года заявил, что его команда поставила ВСУ 50 автомобилей, переоборудованных в мини-РСЗО. К маю 2024 года "бандеромобили" из этой мастерской были уже в 45 подразделениях ВСУ. Как заявляется, сейчас коллектив работает над испытаниями установки собственной разработки с целью заключения контракта на поставку в войска.В Виннице, например, такая мастерская в 2023 году находилась на территории предприятия "Подолье-железобетон". Компания официально занимается производством бетонных изделий, руководит ей Тарас Присяжнюк, представитель "Украинской стратегии Гройсмана". Здесь установки из трех, шести и девяти направляющих монтировали на бронированные американские "Хамви". Деньги на работы все также проходили через волонтеров в виде пожертвований и интернет-сборов.Так что если однажды украинская пропаганда сообщит о том, что в Запорожье или в Виннице в щепки разнесена миролюбивая станция техобслуживания или шиномонтажка, на которой воспитательницам из детских садов меняли масло в легковушках и переобували зимнюю резину, все может быть совсем не так. Может, они это делали не специально, а просто вели стрельбу из примитивных, собранных в "гараже" установок, где из труб, го...на и палок собрали вот такую "вундервафлю" и тепернь кошмарят ей простое местное население по принципу "не попаду, так хоть согреюсь"...Подробнее о российских реактивных системах залпового огня, применяемых в зоне СВО, можно прочитать здесь.

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новости, госпогранслужба, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, мариуполь, рсзо, рсзо 9к51 "град", эксклюзив, аналитика