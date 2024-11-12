https://ukraina.ru/20241112/1058840662.html

"Марш Независимости" в Варшаве собрал польских правых. Но не объединил их

"Марш Независимости" в Варшаве собрал польских правых. Но не объединил их - 12.11.2024 Украина.ру

"Марш Независимости" в Варшаве собрал польских правых. Но не объединил их

В традиционном мероприятии польских националистов впервые за много лет принял участие Ярослав Качиньский, лидер крупнейшей оппозиционной партии – "Право и Справедливость". Довольны этим были далеко не все

2024-11-12T15:25

2024-11-12T15:25

2024-11-12T16:54

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"Марш Независимости", который польские националисты проводят в Варшаве с 2010 года, прошёл без особых происшествий, несмотря на все усилия полиции. Дело в том, что мэром польской столицы является Рафал Тшасковский, потенциальный кандидат в президенты страны от правящей ныне либеральной партии "Гражданская коалиция", которая с националистами, мягко говоря, не дружит.Издание Украина.ру подробно описывало, какие проблемы градоначальник Варшавы создавал организаторам марша в процессе его подготовки. С утра же 11 ноября центр польской столицы был забит сотнями полицейских фургонов, присутствовали и несколько броневиков с водометами. Группы молодёжи с флагами и национальной символикой намеренно грубо останавливали полицейские, фиксируя личные данные. Это вызвало публичный протест председателя "Всепольской молодёжи" Марчина Осовского.В конце дня варшавская полиция радостно сообщила, что задержала 70 человек, из которых 49 – за наличие наркотических средств (судя по всему, марихуаны). Также было изъято 197 факелов, 485 петард, 320 сигнальных ракет, 18 стробоскопов и 2 пусковые установки фейерверков. По оценкам властей Варшавы, в "Марше Независимости" приняли участие 90 тысяч людей, организаторы говорят о 250 тысячах участников.Организатор мероприятия, Общество "Марш Независимости", официальным лозунгом марша 2024 года выбрало строку из написанного в 1926 году "Гимна молодых" Яна Каспровича – "Сила Великой Польши – это МЫ!" При этом колонны польских националистов – "Всепольской молодёжи", "Национально-радикального лагеря" – шли с транспарантами своих организаций и традиционным лозунгом "Бог, Честь, Отчизна". Не обошлось и без традиционных антикоммунистических кричалок ("Раз серпом, раз молотом – лупим красную голоту!"), а также обращённого к премьеру Дональду Туску лозунга "Рыжая ворона Орла не победит" (намёк на цвет волос политика).Но главное, чем отличался "Марш Независимости" 2024 года от предыдущих, – участие в нём политиков от главной оппозиционной политической силы Польши, консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС) во главе с её лидером Ярославом Качиньским. Рядом с ним находились потенциальный кандидат от ПиС на пост президента Польши, экс-министр образования Пшемыслав Чарнек, а также депутаты Европарламента от этой партии Даниэль Обайтек и Доминик Тарчиньский.Последний несколько дней назад заявил, что передал команде Дональда Трампа материалы, подтверждающие былые заявления нынешних польских властей против нового президента США – в частности, запись выступления Дональда Туска, который на предвыборном мероприятии в прошлом году говорил, что "сотрудничество Трампа с российскими спецслужбами подтверждено". В целом польские правые с воодушевлением восприняли победу Трампа, и 6 ноября даже устроили по этому поводу овации в сейме.Стоит отметить, что последний раз Ярослав Качиньский принимал участие в "Марше Независимости" в 2018 году, когда Польша отмечала 100-летие восстановления независимости в результате Первой мировой войны."На этот марш приехали многие члены нашей партии, и её сторонники со всей Польши. Мы идём с одним намерением – мы хотим, чтобы патриотический лагерь объединился и шел вместе в этом марше, а также шел вместе в политических начинаниях, которые необходимы для изменения нынешнего состояния Польши. Чтобы Польша просуществовала, чтобы польская нация просуществовала, чтобы Польша была суверенной страной", – сказал Качиньский журналистам перед маршем.По мнению профессора политологии Антония Дудека из католического Университета кардинала Стефана Вышинского в Варшаве, участие Качиньского в этом мероприятии – это дань уважения электорату националистической партии "Конфедерация", что прямо связано с президентскими выборами в Польше в 2025 году. Дудек считает, что сразу после первого тура выборов начнётся "бомбардировка" Славомира Ментцена (кандидата в президенты от "Конфедерации". – Прим.) с тем, чтобы он поддержал кандидата ПиС во втором туре."Я удивлен, что политикам ПиС не стыдно прийти на "Марш Независимости", ведь за годы своего правления они сделали все возможное, чтобы ограничить независимость Польши", – заявил сам Ментцен накануне. А после мероприятия он разместил на портале Х* своё фото на "Марше Независимости" и написал: "Глядя на эти массы людей, я убеждаюсь, что Польша может быть сильной, гордой и богатой страной! Потому что невозможного не существует".Вице-спикер сейма от "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил журналистам, что атмосфера во время "Марша Независимости" в этом году была очень хорошей. На вопрос о присутствии политиков ПиС, которые появились на мероприятии впервые за многие годы, он подчеркнул, что не встречался ни с одним из них. "Если они будут в другом месте, у меня нет с этим проблем. Пусть слушают, что скандируют люди, делают из этого выводы и потом действуют в политике", – сказал один из лидеров "Конфедерации".При этом как провластные, так и оппозиционные польские СМИ привели немало комментариев участников марша, недовольных участием Ярослава Качиньского в нём."Где был Качиньский, когда польские патриоты маршировали по Варшаве в предыдущие годы? Он был на марше всего один раз. И вот, когда он в ярости, потому что не за горами президентские выборы, он вдруг появляется. Я верю, что скоро половина ПиС присоединится к "Конфедерации", и она станет главной силой в стране. ПиС не поднимется снова, потому что ее недостаточно радикально заботят дела Польши", – описывает реакцию одного из них журналист либерального портала Onet.pl Пётр Галицкий.А националистический портал Kresy.pl и вовсе не упомянул о присутствии политиков от ПиС на "Марше Независимости", сделав акцент только на представителях "Конфедерации". "Когда на улицах нас встречали полицейской дубинкой и газом, Ярослав Качиньский трусливо сбежал в Краков", – привёл он комментарий Витольда Тумановича, депутата сейма от "Конфедерации".Как отметил провластный телеканал TVN, "Марш Независимости" в Варшаве – это единственный раз в году, когда правые партии, часто публично призывающие к PolExit (выходу Польши из ЕС. – Прим.) и отворачивающиеся от Запада, публично демонстрируют свою силу."Возвращение политиков ПиС на марш, в котором до сих пор доминировали политики "Конфедерации", является лишь доказательством того, что началась президентская кампания, и борьба за души правого электората", – справедливо отметили журналисты TVN.О том, как готовился Марш националистов в Варшаве - в статье Олега Хавича Марш националистов стал заложником грядущих президентских выборов в Польше* Соцсеть, запрещенная на территории РФ.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20241107/1058692086.html

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