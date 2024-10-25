https://ukraina.ru/20241025/1058348800.html

Марш националистов стал заложником грядущих президентских выборов в Польше

Марш националистов стал заложником грядущих президентских выборов в Польше - 25.10.2024 Украина.ру

Марш националистов стал заложником грядущих президентских выборов в Польше

Марш, который польские националисты традиционно проводят в Варшаве 11 ноября, всё же состоится. Ранее мэр столицы Рафал Тшасковский и потенциальный кандидат в президенты Польши запретил его проведение.

2024-10-25T06:38

2024-10-25T06:38

2024-10-25T06:38

польша

варшава

россия

рафал тшасковски

сикорский

конрад рэнкас

украина.ру

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/01/1053643641_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a84b5a21bdd1d038e4ba1be98a1c529.jpg

Почти месяц в среде польских националистов нарастало напряжение. 28 сентября Общество "Марш Независимости", которое с 2010 года каждого 11 ноября, в День Независимости Польши, организует "Марш Независимости" в Варшаве, подало сразу несколько заявок на проведение мероприятия и в этом году. Причём подало их в форме, которая явно предусматривала отказ: проведение митингов, начиная с 28 октября, а самого марша – с полудня 11 ноября до часу ночи следующего дня.Представитель правящей либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК), мэр Варшавы Рафал Тшасковский марш ожидаемо запретил, сославшись на мнение правоохранительных органов и городских служб. Националисты сразу же обвинили Тшасковского, который и ранее неоднократно пытался запретить проведение "Марша Независимости", что его решение имеет политическую основу.Они напомнили, что после прихода к власти в Польше в прошлом году леволиберальной коалиции во главе с ГК было открыто дело по фактам преступлений, которые будто были совершены во время марша в… 2018 году! Речь идёт о содержании транспарантов и лозунгов, а также якобы угроз со стороны охраны мероприятия. В ходе расследования этого дела в начале сентября 2024 года были проведены обыски и в офисе Общество "Марш Независимости", и в доме его бывшего председателя – Роберта Бонкевича.Организаторы марша обжаловали решение мэра Варшавы в суде первой инстанции, но получили отказ. 18 октября Апелляционный суд Варшавы оставил это решение в силе. В ответ на это организаторы марша заявили, что не сдадутся. "Это не влияет на организацию "Марша Независимости", поскольку в мэрию поступили и другие заявки по этому поводу, и они всё ещё в силе", – сказал представитель Общества "Марш Независимости" Александр Ковалиньский.В свою очередь, 19 октября Рафал Тшасковский заявил, что не хочет запрещать националистам проводить марши, но и не намерен давать им монополию на празднование Дня Независимости Польши. "Это свободная страна, каждый имеет право маршировать. Но всегда был против того, чтобы у националистов была монополия на 11 ноября, потому что партия "Право и Справедливость" (ПиС, ныне в оппозиции – прим.) хотела дать им монополию, чтобы они могли организовывать марши на регулярной основе", – сказал мэр столицы.Лишь вечером 23 октября ситуация окончательно прояснилась. В эфире провластного телеканала Polsat Рафал Тшасковский заявил, что он в конечном итоге согласился на проведение марша националистов 11 ноября, подчеркнув, однако, что "город будет внимательно следить за безопасностью мероприятия". Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь столичной мэрии Моника Бойт, которая сообщила Польскому агентству печати, что "как уже сказал мэр, правильно поданная заявка, не вызывающая никаких юридических сомнений, была зарегистрировано, как и любая другая заявка на массовое мероприятие". 24 октября это решение было опубликовано в "Бюллетене публичной информации", время марша ограничено с 14 до 21 часа."Очень хорошие новости. "Марш Независимости" пройдет по улицам Варшавы как законное собрание по нынешнему маршруту от площади Романа Дмовского до территории Национального стадиона. Все на Марш! Увидимся 11 ноября", – написал на платформе Х* нынешний председатель Общества "Марш Независимости" Бартош Малевский. В беседе с журналистами портала Interia.pl Малевский также выразил радость по поводу окончательного решения. "Очевидно, что мэр Тшасковский склонился перед силой "Марша Независимости". Это напряжение со стороны мэрии было ненужным. Правительства меняются, "Марш Независимости" продолжается", – заключил он.Но если бы этого напряжения не было, это был бы уже не настоящий "Марш Независимости", считает польский политический аналитик Конрад Рэнкас. "Это ведь своеобразная традиция: одни приносят заявку на шествие, другие отправляют её обратно, потом очередной раунд походов по телестудиям, и так от бумажки до интервью, от твита до печати на разрешении как-то всё приводит к 11 ноября", – сказал он в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру."Этот год ничем не отличался. Во-первых, мэр Варшавы Рафал Тшасковский должен был угодить своему избирателю и доказать, насколько жёстким он может быть по отношению к этим "одиозным националистам". Однако затем ему нужно было позаботиться и о сторонниках других партий, которые будут определять результат второго тура президентских выборов в Польше в следующем году, ведь Тшасковский надеется в нём оказаться. Поэтому необходимо было показать понимающее лицо доброго господина. И вот так мэр столицы, как обычно, желая всем понравиться и всем угодить, всех обидел. Потому что, в конце концов, он оттолкнул свою собственную базу, фанатиков "Гражданской коалиции", пойдя на уступки предполагаемым "крайне правым", и в любом случае не завоевал националистически настроенных избирателей "Конфедерации" или ПиС", – говорит он.По словам Рэнкаса, во время самого "Марша независимости" националисты ожидают трудностей и провокаций. Эксперт напомнил, что 11 ноября 2013 года, во время предыдущего правления "Гражданской коалиции", у посольства РФ в Варшаве подожгли будку охраны. В этом пытались обвинить участников марша, но скандал оказался операцией спецслужб, действовавших по приказу правой руки тогдашнего и нынешнего премьера Польши Дональда Туска, министра внутренних дел Бартоломея Сенкевича."Так что и сегодня, после получения вынужденного согласия, в условиях "войны нервов" может оказаться достаточным заблокировать участников марша на много часов (например, на мосту через Вислу, как это произошло в 2014 году). Или попытаться разогнать марш под любым предлогом – чтобы симпатизирующие действующей власти телеканалы в Польше и во всем мире лишний раз были заполнены кадрами хулиганов в масках и с петардами", – опасается Рэнкас."Это ведь уже ритуал, когда крупнейшее мирное патриотическое собрание в Польше, являющееся образцом для многих общин по всей Европе, пытаются изобразить чем-то вроде фашистского факельного марша. При этом, когда по улицам Львова или Киева проходят шествия настоящих нацистов, молчат и критики польского патриотизма, и западные "охотники за экстремистами". Более того, эта же компания может безнаказанно собирать тысячи людей и на улицах польских городов, и полякам не позволено даже хмуриться по этому поводу. Потому что на Украине "хороший нацизм", как много лет назад учила нас Анна Эпплбаум, жена нынешнего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского", – напоминает польский эксперт.Главный редактор польского портала Strajk.pl Мачей Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру отметил, что неоднократно был на "Маршах Независимости" в качестве журналиста, и далеко не всё на мероприятии ему нравилось, но это не повод его запрещать."Марш представителей определённой среды по центру Варшавы может нравиться или нет. Да, часть "Марша Независимости" пребывает под влиянием горлопанов, не скрывающих своих крайне националистических взглядов. Но идут в нём и обычные люди, которые просто хотят отпраздновать День Независимости как важный для них день", – говорит он. Журналист описал действия Рафала Тшасковского как "танцы вокруг "Марша Независимости""."Если мэр Варшавы действительно хотел бы запретить этот марш, то он должен был понимать, что как раз националисты точно соберутся безо всякого разрешения, что закончится столкновениями и потерями для города, чего хороший хозяин не может допустить. Если же первоначальный запрет призван был лишь раздразнить упомянутую среду, то эффект был достигнут.Но, с моей точки зрения, это не добавляет ни уважения, ни симпатии к Рафалу Тшасковскому, особенно как политику, который рассматривается как самый вероятный кандидат от ГК на выборах президента Польши. Я опасаюсь такой кандидатуры, поскольку она интеллектуально слабая и не соответствует не только уровню президента страны, но и мэра нашей столицы", – резюмировал Мачей Вишнёвский.В свою очередь, Конрад Рэнкас отмечает, что Рафал Тшасковский в нынешней ситуации борется не столько с "Маршем Независимости", сколько со своим конкурентом за выдвижение кандидатом в президенты Польши от "Гражданской коалиции" – Радославом Сикорским."В своей предварительной кампании Тшасковский пока нацелен на самый ядерный электорат ГК. Даже если эта группа не состоит исключительно из красивых, молодых, улыбающихся космополитов, зарабатывающих огромные деньги и катающихся на электросамокатах – каждый из них любит видеть себя таким. Именно поэтому Тшасковский снимает кресты в варшавской ратуше, уничтожает польский язык небинарными местоимениями, закрывает улицы, затопляет тоннели, борется с водителями и запрещает "Марш Независимости", – хотя последнее, как я уже говорил,является только притворством.В свою очередь, Сикорский (в отношении которого никогда нельзя быть уверенным, пишет ли он или говорит без помощи расширителей сознания) сразу нацеливается на второй тур. Отсюда и его последние дёргания, притворный "украинский реализм", и даже нетерпимость по поводу неблагодарности Киева. Конечно, это та же видимость, что и в случае Тшасковского с маршем. Сикорский изображает из себя сильного человека, более сильного, чем мэр Варшавы, у которого имидж милого зятя-гомосексуалиста. Но все в Польше знают, что Сикорский хочет баллотироваться на пост президента страны, потому что его жена приказала ему сделать это ещё в 1990-х годах, когда он появился на берегах Вислы, – откуда ни возьмись, со свежим британским паспортом (от которого отказался только в 2006 году) и с недорогим оксфордским дипломом. Пан Радек появился в польской политике сразу в должности замминистра, и сразу с миссией руководить этой варварской страной ради амбиций миссис Эпплбаум и в интересах её работодателей", – говорит польский политический аналитик.Поэтому Сикорский, по мнению Рэнкаса, вынужден "врубить патриота" на всю катушку, а в Третьей Речи Посполитой (Польша после 1989 года – прим.) это означает суровые мины в адрес украинцев – но лишь напоказ для поляков, а также немедленные и реальные анти-дипломатические действия против представителей РФ в Польше. Таким образом, по мнению эксперта, оба потенциальных кандидата в президенты от ГК ставят под угрозу безопасность поляков: Тшасковский – жителей Варшавы и участников "Марша Независимости", а Сикорский – всего народа, который шаг за шагом подталкивают к войне."В такой внутренней и международной ситуации "Марш Независимости" напоминает о первой строчке польского гимна, в которой слова "Польша ещё не погибла..." выражают скорее удивление, чем уверенность", – резюмировал Конрад Рэнкас.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

польша

варшава

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

польша, варшава, россия, рафал тшасковски, сикорский, конрад рэнкас, украина.ру, эксклюзив