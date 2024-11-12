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Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку

Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку - 12.11.2024 Украина.ру

Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку

Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства области с жителями, передает РИА Новости

2024-11-12T12:23

2024-11-12T12:23

2024-11-12T12:23

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"Да, это правда. Сейчас проходит встреча руководства области с жителями региона, и на этой встрече было принято решение отправить в отставку главу Суджанского района", — сказал помощник местного депутата.Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, на встрече присутствует не только губернатор Курской области Алексей Смирнов и глава Суджанского района Александр Богачев, но и экс-глава региона, министр транспорта РФ Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин.По данным RT со ссылкой на местных жителей, Богачева уволили "за молчание и нежелание идти на контакт с людьми в регионе".Решение об увольнении было принято в ходе встречи руководства региона с местными жителями, которые несколько раз требовали от чиновников ответы на вопросы о соцподдержке. Местные жители встретили это решение овациями, что следует из опубликованных в соцсетях видеозаписях с мероприятия. Подробнее о поддержке жителей - в материале Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), роман старовойт, марат хуснуллин