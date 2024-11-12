Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку - 12.11.2024 Украина.ру
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Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку - 12.11.2024 Украина.ру
Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства области с жителями, передает РИА Новости
2024-11-12T12:23
2024-11-12T12:23
новости
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
роман старовойт
марат хуснуллин
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"Да, это правда. Сейчас проходит встреча руководства области с жителями региона, и на этой встрече было принято решение отправить в отставку главу Суджанского района", — сказал помощник местного депутата.Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, на встрече присутствует не только губернатор Курской области Алексей Смирнов и глава Суджанского района Александр Богачев, но и экс-глава региона, министр транспорта РФ Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин.По данным RT со ссылкой на местных жителей, Богачева уволили "за молчание и нежелание идти на контакт с людьми в регионе".Решение об увольнении было принято в ходе встречи руководства региона с местными жителями, которые несколько раз требовали от чиновников ответы на вопросы о соцподдержке. Местные жители встретили это решение овациями, что следует из опубликованных в соцсетях видеозаписях с мероприятия. Подробнее о поддержке жителей - в материале Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), роман старовойт, марат хуснуллин
Новости, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), Роман Старовойт, Марат Хуснуллин

Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку

12:23 12.11.2024
 
© Суджанский район/ВКонтакте
© Суджанский район/ВКонтакте
Читать в
Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства области с жителями, передает РИА Новости
"Да, это правда. Сейчас проходит встреча руководства области с жителями региона, и на этой встрече было принято решение отправить в отставку главу Суджанского района", — сказал помощник местного депутата.
Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, на встрече присутствует не только губернатор Курской области Алексей Смирнов и глава Суджанского района Александр Богачев, но и экс-глава региона, министр транспорта РФ Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин.
По данным RT со ссылкой на местных жителей, Богачева уволили "за молчание и нежелание идти на контакт с людьми в регионе".
Решение об увольнении было принято в ходе встречи руководства региона с местными жителями, которые несколько раз требовали от чиновников ответы на вопросы о соцподдержке.
Местные жители встретили это решение овациями, что следует из опубликованных в соцсетях видеозаписях с мероприятия.
Подробнее о поддержке жителей - в материале Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияАлексей Смирнов (губернатор)Роман СтаровойтМарат Хуснуллин
 
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12:23Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
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