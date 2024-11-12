https://ukraina.ru/20241112/1058832578.html
Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку - 12.11.2024 Украина.ру
Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства области с жителями, передает РИА Новости
2024-11-12T12:23
2024-11-12T12:23
2024-11-12T12:23
новости
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
роман старовойт
марат хуснуллин
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"Да, это правда. Сейчас проходит встреча руководства области с жителями региона, и на этой встрече было принято решение отправить в отставку главу Суджанского района", — сказал помощник местного депутата.Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, на встрече присутствует не только губернатор Курской области Алексей Смирнов и глава Суджанского района Александр Богачев, но и экс-глава региона, министр транспорта РФ Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин.По данным RT со ссылкой на местных жителей, Богачева уволили "за молчание и нежелание идти на контакт с людьми в регионе".Решение об увольнении было принято в ходе встречи руководства региона с местными жителями, которые несколько раз требовали от чиновников ответы на вопросы о соцподдержке. Местные жители встретили это решение овациями, что следует из опубликованных в соцсетях видеозаписях с мероприятия. Подробнее о поддержке жителей - в материале Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), роман старовойт, марат хуснуллин
Новости, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), Роман Старовойт, Марат Хуснуллин
Не помогает жителям. Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства области с жителями, передает РИА Новости
"Да, это правда. Сейчас проходит встреча руководства области с жителями региона, и на этой встрече было принято решение отправить в отставку главу Суджанского района", — сказал помощник местного депутата.
Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, на встрече присутствует не только губернатор Курской области Алексей Смирнов
и глава Суджанского района Александр Богачев, но и экс-глава региона, министр транспорта РФ Роман Старовойт
и вице-премьер Марат Хуснуллин
.
По данным RT
со ссылкой на местных жителей, Богачева уволили "за молчание и нежелание идти на контакт с людьми в регионе".
Решение об увольнении было принято в ходе встречи руководства региона с местными жителями, которые несколько раз требовали от чиновников ответы на вопросы о соцподдержке.
Местные жители встретили это решение овациями, что следует из опубликованных в соцсетях видеозаписях с мероприятия.
Подробнее о поддержке жителей - в материале Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области на сайте Украина.ру.