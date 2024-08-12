Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области - 12.08.2024 Украина.ру
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Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области
Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области - 12.08.2024 Украина.ру
Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области
Общая сумма единовременной материальной помощи от государства жителям Курской области составляет 25 тысяч рублей. О мерах поддержки мирных жителей, пострадавших от агрессии украинской армии, рассказал президенту России Владимиру Путину вице-премьер Денис Мантуров
2024-08-12T17:34
2024-08-12T17:34
новости
курская область
владимир путин
белгородская область
россия
сво
пострадавшие
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Мантуров также напомнил, что через "Госуслуги" можно подать заявки и на другие предусмотренные при ЧС выплаты, предусмотренные государством при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, получении вреда здоровью, выплаты родственникам погибших.Вице-премьер заверил, что власти проводят все необходимые мероприятия, в том числе продолжается эвакуация населения."Россети" оперативно выезжают для устранения проблем в те районы, где безопасно. В тех частях, где это невозможно, происходят переключения.Помимо этого, Путин поддержал предложение по введению моратория на выплаты по ипотечным и потребительским кредитам, в том числе в Белгородской области. Все банки уже начали эту работу.Сегодня жителей Курской области поддерживают не только на государственном уровне, но и в банковской сфере.Компании сообщают о своей готовности подключать пострадавшим кредитные каникулы, проводить реструктуризацию и предлагать другие меры помощи для снижения финансовой нагрузки клиентам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, сообщает "Российская газета".Приграничные районы Курской области с 6 августа подвергаются массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Жители этих районов были вынуждены покидать родные дома. Читайте также о том, говорят украинские военные и эксперты о рейде на Курск в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
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новости, курская область, владимир путин, белгородская область, россия, сво, пострадавшие
Новости, Курская область, Владимир Путин, Белгородская область, Россия, СВО, пострадавшие

Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области

17:34 12.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Общая сумма единовременной материальной помощи от государства жителям Курской области составляет 25 тысяч рублей. О мерах поддержки мирных жителей, пострадавших от агрессии украинской армии, рассказал президенту России Владимиру Путину вице-премьер Денис Мантуров
"Предоставляются единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека, а также в рамках действующего статуса ЧС граждане получают еще одну выплату в размере 15 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма единовременной материальной помощи составляет 25 тысяч рублей", - указал он.
Мантуров также напомнил, что через "Госуслуги" можно подать заявки и на другие предусмотренные при ЧС выплаты, предусмотренные государством при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, получении вреда здоровью, выплаты родственникам погибших.
Вице-премьер заверил, что власти проводят все необходимые мероприятия, в том числе продолжается эвакуация населения.
"Россети" оперативно выезжают для устранения проблем в те районы, где безопасно. В тех частях, где это невозможно, происходят переключения.
Помимо этого, Путин поддержал предложение по введению моратория на выплаты по ипотечным и потребительским кредитам, в том числе в Белгородской области. Все банки уже начали эту работу.
Сегодня жителей Курской области поддерживают не только на государственном уровне, но и в банковской сфере.Компании сообщают о своей готовности подключать пострадавшим кредитные каникулы, проводить реструктуризацию и предлагать другие меры помощи для снижения финансовой нагрузки клиентам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, сообщает "Российская газета".
Приграничные районы Курской области с 6 августа подвергаются массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Жители этих районов были вынуждены покидать родные дома.
Читайте также о том, говорят украинские военные и эксперты о рейде на Курск в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
15:51
Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской областиВооруженные Силы России отразили семь атак украинских войск в районах Мартыновки, Борков и Коренево в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России
 
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