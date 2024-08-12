https://ukraina.ru/20240812/1056828721.html

Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области

Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области - 12.08.2024 Украина.ру

Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области

Общая сумма единовременной материальной помощи от государства жителям Курской области составляет 25 тысяч рублей. О мерах поддержки мирных жителей, пострадавших от агрессии украинской армии, рассказал президенту России Владимиру Путину вице-премьер Денис Мантуров

2024-08-12T17:34

2024-08-12T17:34

2024-08-12T17:34

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Мантуров также напомнил, что через "Госуслуги" можно подать заявки и на другие предусмотренные при ЧС выплаты, предусмотренные государством при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, получении вреда здоровью, выплаты родственникам погибших.Вице-премьер заверил, что власти проводят все необходимые мероприятия, в том числе продолжается эвакуация населения."Россети" оперативно выезжают для устранения проблем в те районы, где безопасно. В тех частях, где это невозможно, происходят переключения.Помимо этого, Путин поддержал предложение по введению моратория на выплаты по ипотечным и потребительским кредитам, в том числе в Белгородской области. Все банки уже начали эту работу.Сегодня жителей Курской области поддерживают не только на государственном уровне, но и в банковской сфере.Компании сообщают о своей готовности подключать пострадавшим кредитные каникулы, проводить реструктуризацию и предлагать другие меры помощи для снижения финансовой нагрузки клиентам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, сообщает "Российская газета".Приграничные районы Курской области с 6 августа подвергаются массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Жители этих районов были вынуждены покидать родные дома. Читайте также о том, говорят украинские военные и эксперты о рейде на Курск в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.

https://ukraina.ru/20240812/1056823424.html

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новости, курская область, владимир путин, белгородская область, россия, сво, пострадавшие