https://ukraina.ru/20240812/1056828721.html
Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области
Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области - 12.08.2024 Украина.ру
Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области
Общая сумма единовременной материальной помощи от государства жителям Курской области составляет 25 тысяч рублей. О мерах поддержки мирных жителей, пострадавших от агрессии украинской армии, рассказал президенту России Владимиру Путину вице-премьер Денис Мантуров
2024-08-12T17:34
2024-08-12T17:34
2024-08-12T17:34
новости
курская область
владимир путин
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Мантуров также напомнил, что через "Госуслуги" можно подать заявки и на другие предусмотренные при ЧС выплаты, предусмотренные государством при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, получении вреда здоровью, выплаты родственникам погибших.Вице-премьер заверил, что власти проводят все необходимые мероприятия, в том числе продолжается эвакуация населения."Россети" оперативно выезжают для устранения проблем в те районы, где безопасно. В тех частях, где это невозможно, происходят переключения.Помимо этого, Путин поддержал предложение по введению моратория на выплаты по ипотечным и потребительским кредитам, в том числе в Белгородской области. Все банки уже начали эту работу.Сегодня жителей Курской области поддерживают не только на государственном уровне, но и в банковской сфере.Компании сообщают о своей готовности подключать пострадавшим кредитные каникулы, проводить реструктуризацию и предлагать другие меры помощи для снижения финансовой нагрузки клиентам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, сообщает "Российская газета".Приграничные районы Курской области с 6 августа подвергаются массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Жители этих районов были вынуждены покидать родные дома. Читайте также о том, говорят украинские военные и эксперты о рейде на Курск в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, владимир путин, белгородская область, россия, сво, пострадавшие
Новости, Курская область, Владимир Путин, Белгородская область, Россия, СВО, пострадавшие
Путин заслушал доклад о мерах поддержки жителей Курской области
Общая сумма единовременной материальной помощи от государства жителям Курской области составляет 25 тысяч рублей. О мерах поддержки мирных жителей, пострадавших от агрессии украинской армии, рассказал президенту России Владимиру Путину вице-премьер Денис Мантуров
"Предоставляются единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на человека, а также в рамках действующего статуса ЧС граждане получают еще одну выплату в размере 15 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма единовременной материальной помощи составляет 25 тысяч рублей", - указал он.
Мантуров также напомнил, что через "Госуслуги" можно подать заявки и на другие предусмотренные при ЧС выплаты, предусмотренные государством при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, получении вреда здоровью, выплаты родственникам погибших.
Вице-премьер заверил, что власти проводят все необходимые мероприятия, в том числе продолжается эвакуация населения.
"Россети" оперативно выезжают для устранения проблем в те районы, где безопасно. В тех частях, где это невозможно, происходят переключения.
Помимо этого, Путин
поддержал предложение по введению моратория на выплаты по ипотечным и потребительским кредитам, в том числе в Белгородской области. Все банки уже начали эту работу.
Сегодня жителей Курской области поддерживают не только на государственном уровне, но и в банковской сфере.Компании сообщают о своей готовности подключать пострадавшим кредитные каникулы, проводить реструктуризацию и предлагать другие меры помощи для снижения финансовой нагрузки клиентам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, сообщает
"Российская газета".
Приграничные районы Курской области с 6 августа подвергаются массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Жители этих районов были вынуждены покидать родные дома.