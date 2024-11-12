https://ukraina.ru/20241112/1058831947.html

"Начальник должен платить за тебя 700$ в месяц" - пленный украинец про бронь от мобилизации

"Начальник должен платить за тебя 700$ в месяц" - пленный украинец про бронь от мобилизации - 12.11.2024 Украина.ру

"Начальник должен платить за тебя 700$ в месяц" - пленный украинец про бронь от мобилизации

Попавший в плен боец ВСУ Сергей Ревенко в беседе с изданием РИА Новости 12 ноября рассказал, что бронь от мобилизации позволяет спокойно перемещаться по городу и официально работать, но такая "свобода" стоит 700$ в месяц

2024-11-12T11:53

2024-11-12T11:53

2024-11-12T11:53

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Военнопленный рассказал журналистам о том, как проводят на Украине мобилизацию. Работодатели могут отсрочить призыв работников за взятку. Например, вместе с ним в территориальном центре комплектования (ТЦК, военкомат) находился госслужащий, который хотел на неделю продлить бронь, но в итоге был мобилизован и отправлен в учебный центр."За тебя начальник должен на работе проплачивать", — пояснил Ревенко.Он добавил, что бронь позволяет официально работать, а также спокойно передвигаться по городу. Как сообщил собеседник издания РИА Новости, такая свобода оценивается сотрудниками ТЦК в 32 тысячи гривен (700 долларов США).Однако, отметил Ревенко, даже откупившегося человека могут еще раз задержать. И ему придется снова платить сотрудникам ТЦК."На улице у одного просили тысячу долларов, 850 отдал, сколько наскреб, успел занять. Его якобы забрали с другим, привезли в военкомат, все зашли, а он ушел через черный ход", — поделился опытом военнопленный.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев напомнил, что недавно Верховная рада Украины приняла законопроект, который запретил мобилизацию граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Закон появился неожиданно, считает эксперт.“Именно после этого Зеленский и его команда были вынуждены пойти на снятие брони с отдельных категорий призывников. Этот случай показывает, что даже на уровне Верховной рады есть силы, которые готовы противостоять не только Зеленскому как наместнику Запада, но и самому Западу. Возникает вопрос, насколько управляем киевский режим”, — прокомментировал Перенджиев.Подробнее об этом — в интервью Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызовПарламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*Более подробно об этом в статье — Рада запретила отправлять на фронт украинцев до 25 лет — Гончаренко** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, сша, запад, владимир зеленский, верховная рада, мобилизация, всу, потери всу