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Всемирный конгресс украинцев: от ЦРУ до СБУ

Всемирный конгресс украинцев: от ЦРУ до СБУ - 12.11.2024 Украина.ру

Всемирный конгресс украинцев: от ЦРУ до СБУ

12 ноября 1967 года в Нью-Йорке был основан "Всемирный конгресс свободных украинцев". Вначале конгрессом руководили "мельниковцы", потом "бандеровцы", а в последние годы он фактически просто перешёл под контроль СБУ

2024-11-12T08:00

2024-11-12T08:00

2024-11-12T08:00

история

1960-е

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Присказку "где два украинца, там три гетмана" особенно ярко иллюстрирует история создания всемирной организации, призванной объединить всех украинцев, оказавшихся за пределами единственного на тот момент украинского государства – Украинской советской социалистической республики (УССР).Вот как в 1956 году описывала начало этого процесса старейшая газета украинской диаспоры в США – "Свобода" – в статье "Дело Всемирного Конгресса Украинцев"."Если речь об идее, которая начала конкретизироваться, то была на эту тему статья проф. Виктора Приходько, тогда из Праги, напечатанная в львовской газете "Дело" в 1930 году. За реализацию этой идеи взялся тогдашний главный редактор "Дела" и первый заместитель председателя УНДО (Украинское национально-демократическое объединение, крупнейшая легальная партия украинцев 2-й Речи Посполитой – прим. ред.), Василий Мудрый, побывавший по этому делу в центрах украинской эмиграции в Западной Европе.Примерно через два года состоялись по этому вопросу совещания во Львове, в результате которых создали Комиссию, которая должна была заняться созывом Конгресса. Комиссия провела ещё три совещания в Ужгороде на Карпатской Украине, но состоялись новые события, связь между Львовом и заграницей затруднилась, и планы осуществить не удалось"."Новые события", для понимания, – это начало Второй мировой войны и присоединение Западной Украины к УССР.После войны, идея создания Всемирного Конгресса Украинцев возникла в форме "конкретной резолюции" на первой сессии Пан-Американской Украинской Конференции (ПАУК), которая состоялась 21 ноября 1947 года в Нью-Йорке. Это структура объединяла Конгресс украинцев Канады, Украинский конрессовый комитет Америки, Общество поклонников украинской культуры Бразилии, а также Комитет украинских представителей Аргентины, Парагвая и Уругвая.Подавляющее большинство членов всех этих организаций было выходцами с Западной Украины.В упомянутой резолюции было сказано, что ПАУК поручает специально созданному исполнительному органу "начать и поддерживать любые другие акции, направленные на объединение и консолидацию всех украинских сил за пределами Украины". После этого, 23-25 октября 1948 года, в Канаде состоялось специальное совещание ПАУК "по вопросу созыва Всемирного Конгресса Украинцев", но практические мероприятия на этом прекратились, грустно констатировала газета "Свобода".Однако к моменту выхода цитируемой публикации за создание Конгресса украинцев уже плотно взялось "мельниковское" крыло Организации украинских националистов (ОУН*). А в 1957 году, в ходе празднования 25-летия Украинского национального объединения (УНО) в Торонто, лично Андрей Мельник призвал к "объединению всего украинства в свободном мире".Правда, этот призыв произвёл обратный эффект – ведь значительная часть структур украинской диаспоры находилась под контролем "бандеровского" крыла ОУН* – заклятых врагов Мельника.Хотя в 1960 году на VI сессии ПАУК в Нью-Йорке всем украинским организациям было направлено обращение по поводу создания "Всемирного Конгресса Свободных Украинцев", однако дело не двинулось с мёртвой точки, поскольку "бандеровцы" процесс саботировали.И тогда, судя по всему, за дело взялись в ЦРУ, которое курировало оба основных крыла ОУН*. Кроме того, свою роль сыграла смерть Андрея Мельника 1 ноября 1964 года, и тот факт, что его преемником на посту "проводника" ОУН*(м) стал нехаризматичный Олег Штуль-Жданович.На VII сессии ПАУК в Виннипеге в 1965 году было принято решение, что конгресс, призванный объединить "украинцев всего свободного мира", будет созван через два года. И, как ни странно, оно было реализовано.12 ноября 1967 года в Нью-Йорке собрались 1003 делегата от организаций украинской диаспоры из более чем 30 стран Северной и Южной Америки, Европы и Австралии, и проголосовали за создание "Всемирного Конгресса Свободных Украинцев" (укр. Світовий Конгрес Вільних Українців, СКВУ).В принятом на этом собрании "Первом манифесте к украинскому народу на Украине и за её пределами в СССР и странах Московского блока" было сказано, что СКВУ "будет помогать своему народу в его борьбе до тех пор, пока он окончательно не освободится и не построит независимую суверенную и соборную державу".Безусловно, первые двадцать с лишним лет деятельности СКВУ никакого влияния на ситуацию в Советском Союзе и УССР, в частности, не имели. Однако за это время СКВУ перевёл в прикладную плоскость множество идеологем, которые после 1991 года были положены в основу исторического мифа современной Украины.В первую очередь речь идёт о концепции так называемого "Голодомора 1932-1933 годов". Именно СКВУ в 1982-83 годах провёл во всём мире множество акций к 50-летию трагического голода в СССР – представляя его как исключительно антиукраинскую акцию.До конца 1980-х СКВУ руководили "мельниковцы", президентами организации были Василий Кушнир, Иосиф Лисогор, Антон Мельник (племянник "проводника" ОУН*), Николай Плавьюк (возглавивший ОУН*(м) в 1979 году), Иван Базарко, Пётр Саварин. Однако с началом перестройки в СССР и возникновением националистической среды на Украине американские спецслужбы, опекавшие СКВУ, решили поставить на более активную, "бандеровскую" часть диаспоры. С тех пор лидерами Конгресса являются только "бандеровцы".В 1988 году организацию возглавил известный антисоветчик Юрий Шимко, который ещё в 1978-м, будучи депутатом федерального парламента Канады, был соавтором Меморандума о деколонизации СССР, направленный делегатам Генеральной Ассамблеи ООН от имени диаспоры из Украины, Белоруссии и стран Прибалтики.Кстати, СКВУ с 1975 года безуспешно пытался получить статус неправительственной организации при Бюро публичной информации ООН.Однако украинцы неизменно получала ответ, что, во-первых, для этого необходимо заниматься проблемами прав человека в международном аспекте, а не в разрезе одной национальности, а во-вторых – публикации СКВУ свидетельствуют, что организация "неспособна придерживаться целей ООН", в первую очередь – дружественных отношений между различными нациями. Понятно, что это было сделано под страхом протестов миссий СССР и УССР, но ведь и заявки СКВУ лоббировали представители Канады и США.Но в 1988-м акцент деятельности СКВУ переместился из международных организаций и диаспоры на, как любят говорить функционеры Конгресса, "Великую Украину". Да и диаспора куда охотнее давала деньги на "національне відродження в краї", чем на приевшиеся мероприятия СКУ в Канаде или США. Организация финансово и материально поддерживала Народный Рух Украины, оплатила установку памятника Шевченко в Луганске, закупила компьютеры для ВМС Украины в Севастополе и т.д.Кстати, в 1993-м организация убрала слово "свободных" из своего названия, став просто "Всемирным конгрессом украинцев" (укр. Світовий Конгрес Українців, СКУ).Особую активность на территории Украины СКУ развил после избрания в 1998 году его президентом Аскольда Лозинского. Именно ему удалось провести первый съезд организации на Украине, в Киеве, где Лозинского в 2003-м переизбрали на второй срок, а также получить для СКУ статус неправительственной организации при Социально-экономическом совете ООН.При этом в деятельности Конгресса по разжиганию межнациональной вражды ничего не изменилось – к примеру, в 2006-м СКУ направил правительству Польши требование выплатить компенсации украинцам, пострадавшим в ходе Операции "Висла". Кроме того, СКУ написал донос на Польшу в ЕС, Совет Европы, ОБСЕ и ООН – мол, Варшава не осудила упомянутую акцию (хотя это ещё в 1990-м сделал Сенат Польши, а в 2002-м – польский президент Александр Квасьневский).Лозинский, пользуясь как громким титулом, так и реальными связями в США (в 1981-85 годах он был членом совета директоров USAID), получал тёплый приём у чиновников по всей Украине. Так, на сайте украинской версии Википедии можно найти фото Лозинского с мэром Донецка Александром Лукьянченко, который подобострастно вручает лейб-бандеровцу герб города.Именно мэрия Донецка была главным спонсором заседания в этом городе общего собрания Совета директоров СКУ в августе 2007 года.А потом СКУ фактически перешёл (был передан?) под кураторство Службы безопасности Украины (СБУ).На IX съезде организации, состоявшемся в 2008-м в "Украинском доме" в Киеве, все отметили присутствие не только президента Украины Виктора Ющенко, премьера Юлии Тимошенко и предстоятеля "УПЦ-КП" Филарета, но и главы СБУ Валентина Наливайченко, который вёл себя почти как хозяин. Президентом СКУ тогда был избран видный деятель "бандеровского" движения Евгений Чолий, начавший свою карьеру на посту мирового лидера "Союза украинской молодёжи", "бандеровского" аналога "Пласта".Чолия переизбрали на этот пост и на юбилейном Х съезде СКУ во Львове, состоявшемся за три месяца до начала "евромайдана", который эта организация активно поддержала.С 2015-го СКУ открыто сотрудничал с СБУ и лично с главой спецслужбы Василием Грицаком. Его даже пригласили на один из круглых столов, который СКУ организовал в 2017 году в штаб-квартире ООН по случаю своего 60-летия.В 2018 году нынешним президентом СКУ был избран Павел Грод, и организация планировала провести очередной съезд в 2022-м – видимо, чтобы отпраздновать своё 55-летие. Однако начало СВО на Украине внесло свои коррективы в планы этой части "профессиональных украинцев". С другой стороны, вооружённый конфликт на Востоке страны дал новый толчок деятельности СКУ – ведь со сменой руководства СБУ в 2019 году организация потеряла главный канал своего сотрудничества с киевскими властями.Ныне сайт СКУ, в первую очередь, собирает деньги на зимнюю форму и бронежилеты для украинских военных, призывает объявить Россию "террористическим государством", и лишь потом – предлагает помощь украинским беженцам (но только информационную). При этом никакой программы приёма беженцев, к примеру, в Канаде, где (по информации самого СКУ) более 1,3 миллиона граждан украинского происхождения, организация даже не пыталась создать. Зато с ноября 2022 года СКУ начал сотрудничество с созданным Минобороны Украины Military Media Center.* Террористическая организация запрещенная в России.

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1960-е, диаспора, сбу, цру, оун, история, украина, канада, ссср, андрей мельник, украинские националисты, история украины, степан бандера, бандеровцы