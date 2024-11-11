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В Германии убили украинского дальнобойщика из-за спора об СВО

В Германии убили украинского дальнобойщика из-за спора об СВО - 11.11.2024 Украина.ру

В Германии убили украинского дальнобойщика из-за спора об СВО

В Германии дальнобойщики из разных стран поспорили о политике, ссора закончилась убийством одного из них, передает Bild

2024-11-11T14:46

2024-11-11T14:46

2024-11-11T14:53

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Инцидент произошел в минувшие выходные на автостоянке на юге страны в Баден-Вюртемберге.По данным издания, четверо водителей большегрузов распивали алкогольные напитки на стоянке грузовиков. Они громко смеялись и спорили о России и Украине, однако в какой-то момент конфликт обострился и перерос в драку, в результате которой был убит 34-летний украинец.Водитель грузовика, который также был на стоянке и стал очевидцем, рассказал, что компания шумела, спор обострился.Чуть позже вдруг стало тихо. Он вышел из грузовика и пошел к группе мужчин, стоявших вокруг умершего. Он вызвал полицию. Правоохранители прибыли на место и констатировали смерть потерпевшего.В Bild указали, что трое других водителей были арестованы, одним из них оказался гражданин Узбекистана. В настоящий момент правоохранители устанавливают, кто именно ответственен за гибель украинца.О происшествиях с украинцами за рубежом - в материале "Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой на сайте Украина.ру.

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новости, германия, россия, украина, убийство, сво