"Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой - 11.08.2023 Украина.ру
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"Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой
"Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой - 11.08.2023 Украина.ру
"Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой
Полиция Будапешта задержала гражданина Украины, до смерти избившего местного жителя. Злоумышленник забрал у жертвы 5 тысяч форинтов (около 14 долларов или 1,4 тысячи рублей), на которые купил вино, чтобы выпить с подружкой. Об этом 11 августа написало агентство РИА Новости
2023-08-11T15:23
2023-08-11T15:23
новости
украинец
задержание
венгрия
будапешт
издевательства
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В пятницу, 11 августа, стало известно о двух других случаях нападения украинцев на граждан Европы. Первый произошел в Польше, там 18-летний парень с Украины отправил в нокаут контролеров, потребовавших у него билет.Второй случай произошел в Эстонии и тоже в транспорте. Во время движения рейсового автобуса в Таллине украинец напал на местного журналиста, угрожая ему расправой.
https://ukraina.ru/20230811/1048629741.html
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новости, украинец, задержание, венгрия, будапешт, издевательства
Новости, украинец, задержание, Венгрия, Будапешт, издевательства

"Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой

15:23 11.08.2023
 
© CC0, PixabayБудапешт
Будапешт
© CC0, Pixabay
Читать в
Полиция Будапешта задержала гражданина Украины, до смерти избившего местного жителя. Злоумышленник забрал у жертвы 5 тысяч форинтов (около 14 долларов или 1,4 тысячи рублей), на которые купил вино, чтобы выпить с подружкой. Об этом 11 августа написало агентство РИА Новости

"Следствие установило, что подозреваемого сопровождала женщина, "которая пассивно наблюдала за издевательствами над жертвой, а затем распивала с преступником вино, купленное на украденные деньги", - говорится в публикации.

В пятницу, 11 августа, стало известно о двух других случаях нападения украинцев на граждан Европы. Первый произошел в Польше, там 18-летний парень с Украины отправил в нокаут контролеров, потребовавших у него билет.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
12:05
В Польше судят украинца, отправившего в нокаут контролера в автобусеУкраинскому беженцу грозит до двух лет тюрьмы в Польше. Причина - 18-летний парень, ехавший в местном рейсовом автобусе "зайцем", напал на контролеров, потребовавших у него билет. Об этом 11 августа сообщило украинское издание Znaj.ua
Второй случай произошел в Эстонии и тоже в транспорте. Во время движения рейсового автобуса в Таллине украинец напал на местного журналиста, угрожая ему расправой.
11:48
И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе ТаллинаЭстонское издание Postimees 11 августа сообщило о происшествии в одном из рейсовых автобусов столицы. Прямо во время движения транспорта на местного журналиста напал нетрезвый украинец, кричавший, что таких, как этот эстонец "убивают на войне каждый день"
 
НовостиукраинецзадержаниеВенгрияБудапештиздевательства
 
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