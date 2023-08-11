"Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой
Полиция Будапешта задержала гражданина Украины, до смерти избившего местного жителя. Злоумышленник забрал у жертвы 5 тысяч форинтов (около 14 долларов или 1,4 тысячи рублей), на которые купил вино, чтобы выпить с подружкой. Об этом 11 августа написало агентство РИА Новости
"Следствие установило, что подозреваемого сопровождала женщина, "которая пассивно наблюдала за издевательствами над жертвой, а затем распивала с преступником вино, купленное на украденные деньги", - говорится в публикации.
В пятницу, 11 августа, стало известно о двух других случаях нападения украинцев на граждан Европы. Первый произошел в Польше, там 18-летний парень с Украины отправил в нокаут контролеров, потребовавших у него билет.
12:05В Польше судят украинца, отправившего в нокаут контролера в автобусеУкраинскому беженцу грозит до двух лет тюрьмы в Польше. Причина - 18-летний парень, ехавший в местном рейсовом автобусе "зайцем", напал на контролеров, потребовавших у него билет. Об этом 11 августа сообщило украинское издание Znaj.ua
Второй случай произошел в Эстонии и тоже в транспорте. Во время движения рейсового автобуса в Таллине украинец напал на местного журналиста, угрожая ему расправой.
11:48И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе ТаллинаЭстонское издание Postimees 11 августа сообщило о происшествии в одном из рейсовых автобусов столицы. Прямо во время движения транспорта на местного журналиста напал нетрезвый украинец, кричавший, что таких, как этот эстонец "убивают на войне каждый день"