https://ukraina.ru/20230811/1048636753.html

"Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой

"Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой - 11.08.2023 Украина.ру

"Наблюдала за издевательствами": в Венгрии арестовали украинца, убившего ради выпивки с подружкой

Полиция Будапешта задержала гражданина Украины, до смерти избившего местного жителя. Злоумышленник забрал у жертвы 5 тысяч форинтов (около 14 долларов или 1,4 тысячи рублей), на которые купил вино, чтобы выпить с подружкой. Об этом 11 августа написало агентство РИА Новости

2023-08-11T15:23

2023-08-11T15:23

2023-08-11T15:23

новости

украинец

задержание

венгрия

будапешт

издевательства

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В пятницу, 11 августа, стало известно о двух других случаях нападения украинцев на граждан Европы. Первый произошел в Польше, там 18-летний парень с Украины отправил в нокаут контролеров, потребовавших у него билет.Второй случай произошел в Эстонии и тоже в транспорте. Во время движения рейсового автобуса в Таллине украинец напал на местного журналиста, угрожая ему расправой.

https://ukraina.ru/20230811/1048629741.html

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новости, украинец, задержание, венгрия, будапешт, издевательства