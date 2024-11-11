Кремль обратил внимание на "нервозность" Европы в связи с избранием Трампа - 11.11.2024 Украина.ру
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Кремль обратил внимание на "нервозность" Европы в связи с избранием Трампа
Кремль обратил внимание на "нервозность" Европы в связи с избранием Трампа - 11.11.2024 Украина.ру
Кремль обратил внимание на "нервозность" Европы в связи с избранием Трампа
Москва видит определенную нервозность и опасения Европы в связи с избранием Дональда Трампа президентом США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-11-11T13:10
2024-11-11T13:10
новости
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дональд трамп
дмитрий песков
москва
россия
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По его словам, Кремль будет наблюдать, как дальше будет выстраиваться линия с обеих сторон.Официальный представитель Кремля также отметил, что руководители европейских стран продолжают вести свою линию - добиваться стратегического поражения России.Ранее российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале написал, что Польша, Британия и Франция пытаются создать блок против Трампа, чтобы помешать его усилиям по прекращению конфликта на Украине. Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, кремль, дональд трамп, дмитрий песков, москва, россия
Новости, Кремль, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Москва, Россия

Кремль обратил внимание на "нервозность" Европы в связи с избранием Трампа

13:10 11.11.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Москва видит определенную нервозность и опасения Европы в связи с избранием Дональда Трампа президентом США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, Кремль будет наблюдать, как дальше будет выстраиваться линия с обеих сторон.
Официальный представитель Кремля также отметил, что руководители европейских стран продолжают вести свою линию - добиваться стратегического поражения России.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале написал, что Польша, Британия и Франция пытаются создать блок против Трампа, чтобы помешать его усилиям по прекращению конфликта на Украине.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиКремльДональд ТрампДмитрий ПесковМоскваРоссия
 
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