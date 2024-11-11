Кремль обратил внимание на "нервозность" Европы в связи с избранием Трампа
Москва видит определенную нервозность и опасения Европы в связи с избранием Дональда Трампа президентом США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, Кремль будет наблюдать, как дальше будет выстраиваться линия с обеих сторон.
Официальный представитель Кремля также отметил, что руководители европейских стран продолжают вести свою линию - добиваться стратегического поражения России.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале написал, что Польша, Британия и Франция пытаются создать блок против Трампа, чтобы помешать его усилиям по прекращению конфликта на Украине.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.