https://ukraina.ru/20241111/1058793362.html

Почему Орбан пил водку в Бишкеке и зачем американки отказались от секса? Тот юмор, когда не всем смешно

Почему Орбан пил водку в Бишкеке и зачем американки отказались от секса? Тот юмор, когда не всем смешно - 11.11.2024 Украина.ру

Почему Орбан пил водку в Бишкеке и зачем американки отказались от секса? Тот юмор, когда не всем смешно

Смешные (и не очень) факты недели. Над чем смеялись блогеры, журналисты и читатели? Как "юморили" сами политики?

2024-11-11T14:34

2024-11-11T14:34

2024-11-11T14:34

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Много забавного происходит в мире. И всем нам иногда хочется отдохнуть от серьезных тем. Хотя, конечно, как мы знаем, от великого до смешного - один шаг. И от серьезного до смешного - тоже.Посмотрим вначале на украинские СМИ.Жгут? Отжигают!!"США обралы Трампа. Шо тепер буде з Ивано-Франкивськом"?Статью читать не будем. А вот заголовок в местном издании впечатляет.Можно посмеяться. А можно подумать о том, в какую зависимость от США, и не только финансовую и политическую, а уже даже ментальную, попали жители Украины.Какое дело Трампу до Ивано-Франковска, а Ивано-Франковску до Трампа?Но вот поди ж ты.Что же теперь будет с Ивано-Франковском?Да ничего не будет. Трамп вас не заметит, успокойтесь.Тайно поздравляют ТрампаНа Украине обожают искать тёмную кошку в черной комнате. Особенно когда ее там нет.Телеканал Киев 24 придумал и опубликовал новость:"Медведев и Путин ТАЙНО поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента."А вы-то как об этом узнали, Киев 24?Никто в мире не знает, кроме киевских журналистов.Прямо как в "Бриллиантовой руке" - "Не удивлюсь, если ваш муж тайно посещает любовницу!"Трамп на "Миротворце"?Нет, его там больше нет. Удалили запись 7 ноября.Гораздо интереснее, что он там был. Это сайт, созданный в лучших традициях Госдепа (звучит уже практически как "абвер").На нём собирают данные всех, кто хоть как-то где-то посмел заикнуться про то, что Украина идёт не тем путём.Как же там оказался президент США?Он попал туда из-за высказываний о Крыме.Всё, как положено, с адресом проживания: США, Флорида, Мар-о-Лаго.Воистину, нет такого, что не могло бы случиться на Украине. Там может случиться всё!"Много супер бесящих заявлений"Бывший глава МИД Украины Кулеба сообщил свой прогноз по поводу того, что произойдёт после выборов Трампа:"Впереди будет много супер бесящих заявлений. Мы будем тянуться за корвалолом."И вот уже есть такие заявления. Это супер бесящие или ещё не супер?Поздравляю вас: вы не УкраинаТак сказал премьер Венгрии Виктор Орбан премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе после парламентских выборов в Грузии, где победила правящая партия "Грузинская мечта":"Хочу поздравить вас с тем, что вы не позволили превратить вашу страну во вторую Украину".Виктор Орбан сегодня - звезда мировой политики. А всё благодаря тому, что он зарекомендовал себя как политик, который не меняет своих убеждений и друзей (по крайней мере, пока).Он давно поддерживает Дональда Трампа, неоднократно посещал его мероприятия в США. Ждал победы Дональда, и дождался.И пошутил немного над собой:Виктор Орбан пьет водку в Бишкеке!Виктор Орбан, премьер Венгрии, коротко и ясно объяснил, почему он не смог выпить шампанского, как обещал, когда узнал о победе Трампа на президентских выборах?"Я был в этот момент в Бишкеке, а там другие традиции, поэтому я выпил водки. "Тем временем продолжается суета в Европе, связанная с избранием Трампа. У него появляются неожиданные сторонники. И где? Прямо в Европарламенте.Ожидаемо, "зраду" затеяла Польша. Эти политики - одни из самых чутких к переменам.Депутат и флешкаДепутат Европарламента Доминик Тарчиньский сообщил, что он передал окружению Трампа флешку с записями. Доминик втихаря годами записывал, кто и как относится к Трампу на самом деле.Например, на флешке записаны высказывания жены министра иностранных дел Польши Радослова Сикорского Энн Эпплбаум.Также есть высказывания премьера Дональда Туска. И других подозрительных и ненадёжных лиц.Потрясающее "благородство" мстительного Тарчиньского.Нет, врунью и истеричку Эпплбаум никто не любит (кроме Сикорского, да и то неизвестно). Но записывать её злобную клевету на Трампа и передавать Трампу?Высокие отношения.Это, кажется, называется донос? Или вовремя просигнализировать - это не донести, а проявить разумную и похвальную инициативу?Мои поздравления!Потрясающие способности к переобуванию в воздухе демонстрирует глава МИД Британии.Фамилия - Дэвид Лэмми.В 2017 году он публично обвинял Трампа в "нацизме и расизме" и обещал лично выйти на уличные протесты, если Трамп прибудет в Британию.В 2019 году Трамп, по мнению Лэмми, был "заблуждающимся, нечестным, ксенофобным, нарциссичным."Он "не был другом Британии".И вот, ноябрь 2024. Новое сообщение Лэмми:"Мои поздравления Дональду Трампу с победой!"Суховато, конечно. Не так, как Зеленский: "великолепная победа, историческая пэрэмога."Но и Британия - не Украина. Могут позволить себе более сухой тон.Тем более по отношению к тому, кто вчера еще был "нечестным и нарциссичным".Путин заставляет Урсулу покупать его нефтьЛучше не скажешь!Урсула фон дер Ляйен объяснила, почему страны ЕС закупили так много нефти у России :"Евросоюз ВЫНУЖДЕН закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал больше где-нибудь в другом месте."Чудеса эквилибристики. Урсула, впрочем, должна быть готова к гораздо более серьёзным скандалам. Например, к расследованию, как ЕС закупил во время пандемии у фирмы, где работает её муж, вакцин на миллиарды евро?Там даже само количество вакцин - в несколько раз больше населения стран ЕС.А вот новости семьи Илона Маска.Сын ХаеахИлон Маск появился в штабе Трампа с сыном, которого зовут Х АЕ A Х-iiiИнтересно, никто не подслушал, как Илон зовет мальчика на самом деле? Хаеах? Хаа?А что будет, когда он пойдёт в школу?Дочь Маска (бывший сын) Вивиан Дженна Уилсон, которому (которой) 20 лет, собирается покинуть США после победы Трампа.Она (он) даже отказалась от фамилии отца, так как Маск не поддерживает права трансгендеров.В частности, из-за этого решения сына, Маск стал поддерживать республиканцев. Он считает, что "сына у меня украли".А в США всё более популярным среди "демократок" становится новый флешмоб.Секса больше нет!Все больше американок заявляют, что в знак протеста против победы Дональда Трампа они отказываются от секса.Теперь они отказываются вступать в брак, ходить на свидания и поддерживать любые интимные отношения с парнями.Непонятно только, как это должно повлиять на Трампа? Ему-то что до ваших свиданий и ваших парней?Парни найдут себе весёлых пуэрториканок, мексиканок и - да вон хоть украинок!А вы так и останетесь "одинокими кошатницами" (Джей Ди Вэнс про Камалу Харрис).Так что флэшмоб, конечно, интересный. Но заявленных целей (вред Трампу) точно не достигает.Ну а мы вспомним времена позднего СССР и заявление на телемосте с американской аудиторией: "а у нас (в СССР) секса нет!"Тогда все смеялись и много лет вспоминали эту фразу. Кстати, она совершенно не соответствовала действительности. Секс в СССР был, и ещё какой!Но кто же знал, что вот таким причудливым образом вернется бумеранг.Теперь американские активистки с гордостью заявляют: "секса в США нет!"О том, как отреагировала на избрание Трампа президентом США творческая и актерская элита Америки - в статье "Я вас всех ужасно ненавижу" и "Хочу, чтобы Трамп исчез с лица земли". Звезды и политики о победе Трампа

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Елена Мурзина

эксклюзив, виктор орбан, бишкек, дональд трамп, сша, украина, илон маск, европарламент, мид, ес