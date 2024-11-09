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"Я вас всех ужасно ненавижу" и "Хочу, чтобы Трамп исчез с лица земли". Звезды и политики о победе Трампа

"Я вас всех ужасно ненавижу" и "Хочу, чтобы Трамп исчез с лица земли". Звезды и политики о победе Трампа - 09.11.2024 Украина.ру

"Я вас всех ужасно ненавижу" и "Хочу, чтобы Трамп исчез с лица земли". Звезды и политики о победе Трампа

Дональд Трамп выиграл выборы. Шок и слёзы - у демократов и их сторонников.

2024-11-09T04:34

2024-11-09T04:34

2024-11-09T04:34

эксклюзив

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америка

канада

дональд трамп

илон маск

джон кеннеди

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Почти половина Америки - оппоненты Трампа - не хотят с этим смириться и объявляют ему настоящую гражданскую войну.Оппоненты у Трампа злобные, дерзкие, настроенные фантастически враждебно.Они угрожают и призывают к сопротивлению. Но делают это, надо сказать, гораздо тише, во всяком случае не так воинственно, как до выборов.А множество тех, кто еще вчера кидался ругательствами, теперь молчат.Многие "селебритис", кстати, угрожали, что покинут США, если победит Трамп. Однако очередей на канадской границе пока не наблюдается.Но они готовятся к реваншу и настраиваются на борьбу "на четыре года".Что говорят политики и артисты - сторонники "демов"?"Звёзды" демократовКамала Харрис нашла в себе силы выйти к своим сторонникам с небольшим обращением :"Чем темнее ночь, тем ярче светят звезды", - сказала она.То есть демократы - это звёзды на тёмном небе. А темнота - это, по мнению Камалы, правление Трампа, которое опускается на Америку."Мы готовы к борьбе"Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом:"Мы готовы к борьбе. Мы будем защищать наш штат от любых незаконных акций, исходящих от будущей администрации Трампа."Будут, говорит, защищать "репродуктивную свободу". Вот как это теперь называется."Через четыре года!"Певцы, актёры, селебритис Америки находятся в состоянии шока и разочарования. Но готовятся к будущему возвращению."Через четыре года" - угрожающее заклинание звучит над штатами "демов".Все, кто называл Трампа "врагом нации" и "куском дерьма", будут ждать реванша, готовиться к нему.Вот что говорят "селебритис" после провала их кандидата, Камалы:"Я вас всех ненавижу"Певица Билли Айлиш:"Это война с женщинами".Певица Ариана Гранде:"Держу руку каждого, кто сегодня ощущает неизмеримую тяжесть".Рэперша Карди Би:"Я вас всех ужасно ненавижу".К этому прилагается видео рыданий Карди Би. Типичная "пэссив агрессив". Я вас ненавижу, и вы виноваты в этом.Джейми Ли Кёртис ("Рыбка по имени Ванда") описывает приход Трампа как:"верный возврат к жестоким драконовским временам" и обещает "бороться за женщин, детей и с тиранией".И ты, рыбка Ванда! Ты вместе со сторонниками нетрадиционных ценностей? К сожалению, да. Любимая многими актриса - за "гомов" и "трансов".Также актриса призвала к общественным протестам, если права таких групп как гомосексуалисты и трансгендеры будут нарушаться.Актриса Селена Гомес:"Тяжело на душе"Переезд на ЮпитерПевица Шер сказала, что переедет на Юпитер, если к власти придёт Трамп."Я хочу, чтобы он просто исчез с лица земли", - писала Шер о Трампе.Пока что Шер вроде бы с нами, здесь, на Земле.Шэрон Стоун обещала покинуть США в случае победы Трампа.А Вупи Гольдберг прямо заявила, что переедет в Канаду.Но пока что никто не пакует чемоданы.Причину объяснил сам Трамп:"Проблема в том, старушка Вупи, что и в Канаде ты никому не нужна".И это чистая правда. В Голливуде - кризис. Фильмов снимают всё меньше, популярности у актёров тоже не прибавляется.Разве что вот такими яркими дерзкими заявлениями еще могут привлечь к себе внимание бывшие звёзды кино.Политики и финансистыЧто говорят политики и бизнесмены? Выступают гораздо более сдержанно.Александр Сорос:"Шокирован. Политический порядок рушится во всём мире. Впервые за 120 лет."И конечно, ликуют финансисты из клана Трампа:Илон Маск:"Пророчество исполнилось! Будущее будет фантастическим. В Америке снова настало утро."Джефф Безос, владелец "Амазон" и "Вашингтон пост" :"Искренне поздравляю 45-го, а теперь 47-го президента США".Именно поддержка "новых денег": Безос, Маск, Питер Тиль - чрезвычайно помогла Трампу.Женщины, которые за ТрампаПоддержка таких женщин, как юрист Николь Шанахан - бывшая жена Сергея Брина (Гугл), которую выбрал своей "вице" Роберт Кеннеди.Кеннеди впоследствии снялся с выборов в пользу Трампа и вместе с Шанахан агитировал за него.Состояние Сергея Брина - 120 миллиардов, он входит в десятку самых богатых людей мира. Николь же не просто получила свою долю после развода (от 0.5 до 1 миллиарда), но и с умом вложила её: в кампанию Роберта, а потом и Дональда.Николь Шанахан была самым богатым кандидатом в вице-президенты США после Нельсона Рокфеллера.Кстати, Николь пожертвовала миллионы на центр репродуктивного здоровья, который помогает женщинам в зрелом возрасте стать мамами.В отличие от "демов", которые так поддерживают аборты, то есть "репродуктивную свободу".В общем, у половины США - практически национальный траур.А у другой половины - эйфория.И Трампу придется с этим справляться, "сшивать страну".Не то чтобы он так переживал из-за эмиграции "старушки Вупи" или других голливудских "селебритис".Но они высказывают то, что думают (что научили думать) почти половину населения США.О том, почему при новом президенте России не стоит рассчитывать на снятие санкций - в статье Ивана Лизана "Желаемое против действительного: почему Трамп не отменит санкции против России"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, сша, америка, канада, дональд трамп, илон маск, джон кеннеди