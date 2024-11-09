Неделя в фотографиях. Выборы президентов Молдавии и США, ледокол "Чукотка" и рейтинг Путина
16:41 09.11.2024 (обновлено: 17:08 09.11.2024)
За минувшую неделю в мире произошли события, которые в будущем могут сильно повлиять на геополитическую картину мира, некоторые из них названы историческими. На этом фоне успешно продолжается специальная операция ВС РФ на Украине, где российские войска продолжают активное наступление.
В воскресенье, 3 ноября, состоялся второй тур выборов президента Молдавии, в котором победила нынешняя глава республики, гражданка Румынии Майя Санду.
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско / Перейти в фотобанкВыборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии
Выборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии
По мнению многих независимых экспертов в России и на Западе, а так же в самой Молдавии Санду добилась успехов благодаря исключительно зарубежной молдавской диаспоре, официально проголосовавшей за нее. На внутренних молдавских территориях наоборот победу одержал ее конкурент выходец из Гагаузии Александр Стояногло. Но общее количество голосов было больше подано за Санду.
© РИА Новости . Родион Прока / Перейти в фотобанкВыборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии
Выборы президента и референдум о евроинтеграции в Молдавии
Эти факты дали основание пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову заявить, что Санду не является президентом всей Молдавии.
"Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны. Потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе", - сказал официальный представитель Кремля.
Интересно, что на сотни тысяч граждан Молдавии, проживающих в РФ, официальные органы Молдавии открыла всего два участка для голосования. В то время, как в некоторых западных странах и США их были десятки. В связи с этим около посольства Молдавии в Москве выстроилась огромная очередь из граждан республики, желающих участвовать во втором туре президентских выборов. Как отмечали очевидцы, атмосфера возле участка сохранялась спокойная: некоторые пели и танцевали под песни на русском и молдавском языках.
Второй тур президентских выборов в Молдавии
В понедельник, 4 ноября, в России отмечали День народного единства. Во многих городах и весях России проходили мероприятия, посвященные этому торжеству.
День народного единства
День народного единства
В этом году День народного единства совпал с юбилеем - 230-летием взятия Варшавы войсками Александра Суворова в 1794 году, за что не знающий поражений этот генерал-аншеф стал фельдмаршалом.
Александр Суворов
Александр Суворов
Во вторник, 5 ноября, в Санкт-Петербурге открылась выставка трофейной техники, которая была захвачена группировкой войск "Север" ВС РФ на харьковском и сумском направлениях. Среди представленных образцов: всего три украинского производства, остальные — американские, канадские и европейские: танк Abrams, боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортеры М113, бронемашина Senator, британская бронемашина Mastiff и много других боевых экземпляров, которых лишились в ходе боев ВС Украины.
Выставка трофейной техники в СПб
Выставка трофейной техники в СПб
“Горят так же, как горели и во время Великой Отечественной войны”, - такими словами губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл выставку трофейной техники.
Во вторник, 5 ноября, в США открылись избирательные участки: тысячи американцев выбирали нового президента. Официально победителя еще не объявили, но весь мир уже знает, что лидером гонки оказался Дональд Трамп, набравший более 270 голосов выборщиков.
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Интересно, что первым избирательный участок открылся в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир: там голосовали всего шесть человек.
Над оппонентом Трампа, Камалой Харрис, американцы насмехаются: в Техасе на улице появились саркастические надписи: “Камала, ты выиграла! Демократы в Молдове уже ждут тебя!”.
Президентские выборы в США
В среду, 6 ноября, в Северной столице произошло историческое событие: на "Балтийском заводе" спустили на воду самый мощный ледокол в мире под названием "Чукотка". Он обладает супер-способностью: пробивать лед толщиной в три метра. Длина суперсовременного ледокола - 174 метра, ширина - 34. Водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Экипаж - 54 человека. Владимир Путин назвал спуск на воду "Чукотки" важным этапом в истории ледокольного флота.
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпуск на воду атомного ледокола "Чукотка" в Санкт-Петербурге
Спуск на воду атомного ледокола "Чукотка" в Санкт-Петербурге
В среду, 6 ноября, российские войска перешли в наступление на Запорожском направлении.
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о продвижении российских войск на Времевском направлении в Запорожской области.
"Наши ребята пошли вперед. Раньше они наступали с юга со стороны Урожайного и Старомайорского в сторону Макаровки, теперь наступление начато и с востока со стороны Шахтерского и Золотой Нивы", — сказал Рогов.
Он добавил, что за последние сутки под контроль ВС РФ взято около 30 квадратных километров.
В четверг, 7 ноября, в Будапешт впервые с начала СВО на саммит Европейского политического сообщества прибыл Владимир Зеленский. Эта поездка нелегитимного президента Украины в Венгрию состоялась несмотря на непростые отношения Зеленского с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, которого он до этого оскорблял и критиковал за его активный поиск мирного решения российского-украинского конфликта и поездки в Пекин и Москву для встреч с руководителями этих государств Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский и Виктор Орбан
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский и Виктор Орбан
Накануне визита он заявил:
"Завтра я буду в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества по приглашению премьер-министра председательствующей в Европейском Совете Венгрии Виктора Орбана и президента Европейского Совета Шарля Мишеля".
Причина, по которой Зеленский оказался столь политически гибким - в особых дружеских отношениях Виктора Орбана и будущего президента США Дональда Трампа, к которому Зеленский теперь ищет подходы.
По мнению экспертов, визит Зеленского в Венгрию закончился полным провалом, ему ничего на этот раз не пообещали и, более того, его выступление на саммите не было опубликовано в документах, которые распространяют учредители по завершению мероприятия. Объяснили это тем, что его выступление было якобы "неофициальным". Выступления и речи всех остальных участников саммита были опубликованы.
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
В четверг, 7 ноября, на Валдайском форуме (Сочи) с большой речью выступил Владимир Путин, который охарактеризовал нынешнюю международную обстановку, ход спецоперации и основные задачи России по борьбе с гегемонизмом США. Тогда же Путин официально поздравил Трампа с избранием президентом США.
В пятницу, 8 ноября, ВЦИОМ опубликовал новые данные по уровню доверия в России президенту Путину. За неделю с 28 октября по 3 ноября уровень доверия президенту России повысился на 1,3% и составил 76,5%. Это следует из отчета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Трамп на мусоровозе
Трамп на мусоровозе
В субботу, 9 ноября, по сообщению информационного агентства Bloomberg, будущий президент США Трамп начал формировать политику страны по двум основным направлениям — Украине и Израилю, хотя до его вступления в должность остается более двух месяцев.