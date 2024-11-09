Казаков: Россия зеркалит действия Запада, но он почему-то возмущен - 09.11.2024 Украина.ру
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Казаков: Россия зеркалит действия Запада, но он почему-то возмущен
Казаков: Россия зеркалит действия Запада, но он почему-то возмущен - 09.11.2024 Украина.ру
Казаков: Россия зеркалит действия Запада, но он почему-то возмущен
Раз Европа без угрызений совести размещает войска в США у себя на территории, то претензии по поводу договора между Россией и КНДР Запад должен отбросить
2024-11-09T07:00
2024-11-09T07:00
новости
россия
кндр
запад
вооруженные силы украины
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков.По его словам, страны G7 пытаются нанести России ущерб за то, что на ее территории в соответствии со стратегическим договором между РФ и КНДР могут оказаться северокорейские солдаты.Он напомнил, что президент Чехии Петр Павел официально подписал указа о разрешении 60 чехам воевать на территории Украины против России.“Это не отставники и не наемники. Речь идет о кадровых военнослужащих. Неважно, сколько их будет всего: 20, 60 или 5000. Важно, что это решение подписано президентом. Причем Словакия отказалась принимать аналогичное решение”, — рассказал Казаков.Эксперт подчеркнул, что на эту историю Россия не может ответить зеркально, может ответить только в других регионах.“И мы можем принять конкретные рестрикции в отношении Германии, Польши, Румынии и Японии. "Окинава" — это американская база, не натовская. Это — не международные войска. Это войска одной страны на территории другой страны”, — добавил Казаков.Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов также прокомментировал слухи об отправке северокорейских войск на СВО."Поднялась волна в западных СМИ, стали призывать к санкциям. Против кого? Против КНДР? Это даже не смешно. Медийные последствия от этой истории для нас более чем благоприятны. Уже само желание найти северокорейских военных стало идеей фикс или психологическим оружием. А если товарищи из КНДР эту историю косвенно подтверждают, то почему бы не увеличить эффект от этой психологической бомбы", — поделился рассуждениями Семибратов.По его словам, Россия и КНДР могут оказывать друг другу поддержку в случае военной угрозы. Эксперт также упомянул, что противник частично оккупировал территорию в пяти регионах РФ."И почему северокорейские товарищи не могут оказать нам помощь в деоккупации наших территорий? Заинтересованы ли ребята в Северной Корее? Да, заинтересованы, потому что СВО перевернула подход к современному военному делу. И КНДР, обладающая массовой армией, заинтересована в получении уникального военного опыта, отработке использования своих средств вооружения, в том, чтобы понимать, что такое современная война", — объяснил Семибратов.Подробнее об этом — в интервью Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожарВ интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян подчеркнул, что Россия на примере Запада начала поднимать ставку. Он считает, что ходы России оказались настолько неожиданными, что Запад не смог на них адекватно отреагировать. Предсказать ходы Путина невозможно, он мастер неожиданных решений, которые на первый взгляд не кажутся очевидными, заметил эксперт.“Договор между Россией и КНДР уже сам по себе был неприятным сюрпризом для Запада. А теперь Москва и Пхеньян будут на практике осуществлять военное сотрудничество. Курская область — общепризнанная территория РФ. Вот военные и учатся. А для Запада это хуже всего”, — считает Гаспарян.Он вспомнил, что на этой неделе Запад неожиданно назвал армию России номером один в мире, чего не было никогда.“И когда появляются новости, что северокорейские офицеры что-то будут делать под Курском, у Запада сразу же возникает мысль: "Блин, они же сейчас получат опыт современной войны, которой ни у кого нет. Что делать?”.Второй вопрос, который возникает у Запада: "А это точно КНДР"? А если под видом северокорейцев на СВО отправятся китайцы? Вы же понимаете, что быстро определить точную национальность человека в российской форме на фотографии невозможно”, — описал ход своих мыслей Гаспарян.Историк пришел к выводу, что Запад к такому сценарию не готовился.“И прямо сейчас плана Б, который позволил бы быстро перекрутить эту комбинацию, у них нет”, — резюмировал Гаспарян.Более подробно об этом — Армен Гаспарян: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава"В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин напомнил, что с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками.“Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия”, — поделился мыслями Рожин.Подробнее об этом — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны ФранцииРанее, 1 ноября, глава министерства иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что лидер КНДР с самого начала специальной военной операции на Украине приказал поддерживать и помогать российской армии."С самого начала специальной военной операции уважаемый председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", — подчеркнула глава МИД КНДР.Она также отметила, что КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине и будет “твердо стоять рядом с российскими товарищами"."Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства. Мы еще раз заверяем, что до победного дня всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", — заявила Цой Сон Хи.Более подробно о ситуации — в материале Зеленский хочет ударить по солдатам из КНДР. Главное на Украине на утро 2 ноябряПолный текст интервью — Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
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новости, россия, кндр, запад, вооруженные силы украины, детали
Новости, Россия, КНДР, Запад, Вооруженные силы Украины, детали

Казаков: Россия зеркалит действия Запада, но он почему-то возмущен

07:00 09.11.2024
 
© РИА Новости . Андрей Ольферт / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Андрей Ольферт
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Раз Европа без угрызений совести размещает войска в США у себя на территории, то претензии по поводу договора между Россией и КНДР Запад должен отбросить
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков.
По его словам, страны G7 пытаются нанести России ущерб за то, что на ее территории в соответствии со стратегическим договором между РФ и КНДР могут оказаться северокорейские солдаты.
“А ничего, что на территории Германии и Польши расположены войска США? А ничего, что позиционные районы ПРО в Польше и в Румынии не натовские, а непосредственно американские? Они там находятся на основании публичных договоров на законном основании. Чем войска США в Европе отличаются от военнослужащих КНДР в РФ?”, — поделился ходом своих мыслей Казаков.
Он напомнил, что президент Чехии Петр Павел официально подписал указа о разрешении 60 чехам воевать на территории Украины против России.
“Это не отставники и не наемники. Речь идет о кадровых военнослужащих. Неважно, сколько их будет всего: 20, 60 или 5000. Важно, что это решение подписано президентом. Причем Словакия отказалась принимать аналогичное решение”, — рассказал Казаков.
Эксперт подчеркнул, что на эту историю Россия не может ответить зеркально, может ответить только в других регионах.
“И мы можем принять конкретные рестрикции в отношении Германии, Польши, Румынии и Японии. "Окинава" — это американская база, не натовская. Это — не международные войска. Это войска одной страны на территории другой страны”, — добавил Казаков.
Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов также прокомментировал слухи об отправке северокорейских войск на СВО.
"Поднялась волна в западных СМИ, стали призывать к санкциям. Против кого? Против КНДР? Это даже не смешно. Медийные последствия от этой истории для нас более чем благоприятны. Уже само желание найти северокорейских военных стало идеей фикс или психологическим оружием. А если товарищи из КНДР эту историю косвенно подтверждают, то почему бы не увеличить эффект от этой психологической бомбы", — поделился рассуждениями Семибратов.
По его словам, Россия и КНДР могут оказывать друг другу поддержку в случае военной угрозы. Эксперт также упомянул, что противник частично оккупировал территорию в пяти регионах РФ.
"И почему северокорейские товарищи не могут оказать нам помощь в деоккупации наших территорий? Заинтересованы ли ребята в Северной Корее? Да, заинтересованы, потому что СВО перевернула подход к современному военному делу. И КНДР, обладающая массовой армией, заинтересована в получении уникального военного опыта, отработке использования своих средств вооружения, в том, чтобы понимать, что такое современная война", — объяснил Семибратов.
Подробнее об этом — в интервью Евгений Семибратов: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожар
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В интервью изданию Украина.ру историк и политический обозреватель Армен Гаспарян подчеркнул, что Россия на примере Запада начала поднимать ставку. Он считает, что ходы России оказались настолько неожиданными, что Запад не смог на них адекватно отреагировать. Предсказать ходы Путина невозможно, он мастер неожиданных решений, которые на первый взгляд не кажутся очевидными, заметил эксперт.
“Договор между Россией и КНДР уже сам по себе был неприятным сюрпризом для Запада. А теперь Москва и Пхеньян будут на практике осуществлять военное сотрудничество. Курская область — общепризнанная территория РФ. Вот военные и учатся. А для Запада это хуже всего”, — считает Гаспарян.
Он вспомнил, что на этой неделе Запад неожиданно назвал армию России номером один в мире, чего не было никогда.
“И когда появляются новости, что северокорейские офицеры что-то будут делать под Курском, у Запада сразу же возникает мысль: "Блин, они же сейчас получат опыт современной войны, которой ни у кого нет. Что делать?”.
Второй вопрос, который возникает у Запада: "А это точно КНДР"? А если под видом северокорейцев на СВО отправятся китайцы? Вы же понимаете, что быстро определить точную национальность человека в российской форме на фотографии невозможно”, — описал ход своих мыслей Гаспарян.
Историк пришел к выводу, что Запад к такому сценарию не готовился.
“И прямо сейчас плана Б, который позволил бы быстро перекрутить эту комбинацию, у них нет”, — резюмировал Гаспарян.
Более подробно об этом — Армен Гаспарян: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава"
В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин напомнил, что с точки зрения международного права Россия и КНДР сегодня являются союзниками.
“Мы вполне можем пригласить северокорейцев на учения на территорию РФ, а также разместить их на территории Курской или Белгородской областей для усиления приграничной группировки. В этом случае они будут действовать на территории "старой" России, не вторгаясь на территорию Украины. Мы просто-напросто будем проводить совместные оборонительные мероприятия”, — поделился мыслями Рожин.
Подробнее об этом — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции
Ранее, 1 ноября, глава министерства иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что лидер КНДР с самого начала специальной военной операции на Украине приказал поддерживать и помогать российской армии.
"С самого начала специальной военной операции уважаемый председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", — подчеркнула глава МИД КНДР.
Она также отметила, что КНДР не сомневается в победе России в конфликте на Украине и будет “твердо стоять рядом с российскими товарищами".
"Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства. Мы еще раз заверяем, что до победного дня всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", — заявила Цой Сон Хи.
Более подробно о ситуации — в материале Зеленский хочет ударить по солдатам из КНДР. Главное на Украине на утро 2 ноября
Полный текст интервью — Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
 
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